Rolls-Royce Cullinan: Varázsszőnyeg 150 millió forintért

Persze jól hangzik az a sztori, hogy a Rolls-Royce-nak már korábban is volt terepezésre alkalmas autója (lásd Arábiai Lawrence kalandjait a márkával), és annak egyfajta modernkori változatát szerették volna megalkotni a Cullinan-nel, de a valóság az, hogy a Rolls-Royce is megy a trenddel, az emberek magas, terepjárószerű autókban szeretnének ülni, most csak annyi történt, hogy a luxusautógyártó is megadja az asztalt verő ügyfeleinek azt, amit szeretnének, egy SUV-t.

Fotó: Szekeres Máté

A Bentley már több mint 3 éve megcsinálta a Bentaygát, már a Lamborghininek is van SUV-ja, inkább természetes, mint ciki az, ha egy márkánál terepjárószerű autókat is gyártanak. Rossz belegondolni, mit érezhetnek szegény Rolls-Royce Phantom tulajdonosok, akikre a nagyobb mai SUV-kból lefelé néznek az autósok, kellett már egy magas Rolls, ami megadja a világteteje-érzést azoknak, akik uralkodóként, csúcsmenedzserként, vagy egyszerűen csak rapsztárként egyébként is a világ tetején ülnek.

Fotó: Szekeres Máté

A Cullinan fogja húzni a Rolls-Royce-t

Az elmúlt években nagyjából 3400 és 4100 közötti darabszám volt a jellemző a Rollsnál, utóbbi adat tavaly született, ami történelmi rekord volt a márkánál, és nagyon úgy tűnik, hogy idén is eladási rekordot ér el a BMW Csoport luxusmárkája. Az idei első negyedévben a nagy sztár már egyértelműen a Cullinan volt, az eladások közel 50 százalékos növekedésében nagy szerepe volt az 545 eladott SUV-nak, Phantomból 140 (+12%), Ghostból 177 (-24%), Wraith/Dawnból 344 (-23,4%) talált gazdára.

Az SUV-divaton fanyalgóknak csak annyit, hogy a számok a céget igazolják, ha valami, akkor a Cullinan lesz az, ami kimozdítja az éves 3-4 ezer darabos eladási sávból a Rolls-Royce-t.

Fotó: Szekeres Máté

Az autó külsejét alapvetően határozzák meg tekintélyt parancsoló méretei, az 534 centis hossz brutális, 8 centiméterrel hosszabb, mint minden idők leghosszabb BMW-je, a nyújtott tengelytávú aktuális 7-es, és közel 20 centivel hosszabb, mint a hatalmas X7-es. A hossz azonban nem minden, a szintén nem kicsi 2 méteres szélességhez közel 184 centis magasság társul, érzésből a Cullinan-tulajdonosok nagy részénél magasabb lesz az autója.

Fotó: Szekeres Máté

SUV vagy nem SUV?

A Rolls-Royce-nál sokat gondolkodtak azon, milyen kategóriába sorolják be (vagy hogy milyen kategórianevet találjanak ki a besorolhatatlan autónak) a Cullinan-t, mert hogy se nem Sport, se nem Utility, ezért szeretik magas építésű terepjárónak (all-terrain high-bodied) hívni, de a hívószó most az SUV, amire ráakasztják ezt a három betűt, az rögtön legalább kétszer olyan vonzó, ezért a Rolls-Royce hivatalosan is így nevezi. A cég egyik képviselője szerint természetes, hogy ők alkalmazkodnak az ügyfelekhez, ha úgy keresi meg őket a potenciális vevő, hogy hol van a Rolls új dzsipje, akkor a Cullinan egy dzsip, ha SUV-t keresnek a vevők, akkor a Cullinan egy SUV. A vevő a király. Sokszor szó szerint.

A dizájn tipikus Rollsos, az autó oldala és hátulja visszafogott, a tervezők is tudják, hogy a Cullinan eleje lopja el a show-t, a hatalmas hűtőrács, a szögletes fényszórók és a motorházat díszítő angyal, a Spirit of Ectasy úgyis elvonja a figyelmet, teljesen felesleges mondjuk az oldallemezeken extra törésekkel, hátul LED-es fényjátékkal erőlködni.

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Az autó felépítése klasszikus 3-dobozos, motortér, utastér, csomagtartó, utóbbi hangsúlyozására a négyüléses változatban egy üveglap került a hátsó fejtámlák mögé, aminek van relevanciája, tényleg nehéz annál kellemetlenebb dolgot elképzelni, mint amikor a jól temperált beltérbe behúz a hideg a nyitott csomagtartóajtó felől az aspeni sípályánál. Ez az opció csak a négyüléseshez kérhető, amelynél a két hátsó ülés közötti konzolban röviditalos pohárkészlet, italhűtő és pezsgős pohárkészlet lapul, a másik lehetőség az ötüléses verzió, ahol hátul egy három főre méretezett üléspad található, a márka történetében először (motorosan) ledönthető ülésekkel, amivel az alapból 600 literes csomagtér 1930 literesre növelhető.

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

A Cullinan a márka történetében az aktuális Phantom után a második olyan modell, amely az új, alumíniumból készített felépítményt kapta meg. Az Architecture of Luxury nevű platformra nagyon büszke a Rolls, mégpedig azért, mert más márkacsoportoktól eltérően a britek nem használnak közös platformot az anyacéggel, a BMW-vel, így nem kellett semmyilen kompromisszumot kötniük az autó tervezésekor.

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

A beltérben minden olyan minőségű, amilyet az ember elvár egy luxusautótól, kellemes tapintású bőrrel bevont, fűthető könyöklő és középső konzol, a műszerfalon a digitális kijelzők körül luxustáskák anyagát idéző bőrrel és különleges fabetétekkel kirakott felületek váltják egymást, nehéznek tűnő, igazi fémből készült kapcsolókkal szabályozható a légbeáramlás vagy a hőmérséklet, spórolásról természetesen szó sem lehet.

Fotó: Szekeres Máté

Ülés helyett nagyon kényelmes bőrfotelek várnak, a lábainkat extra puha, több centi vastag báránygyapjú lábtartókra tehetjük, elől és hátul is maximáis a kényelem, a helykínálat nyilvánvalóan fejedelmi.

Fotó: Szekeres Máté

Kellemes extra 12 ezer euróért a Viewing Suite nevű, a csomagtartóból gombnyomásra kinyíló, bőrülésekből és koktélasztalból álló piknikszett.A Cullinan-en is látszik, hogy a Rolls-Royce nem akar a tech fejlesztések élharcosa lenni, csak azokat a kütyüket teszi bele az autókba, amiknek a hiánya fájna az ügyfeleknek. Vannak már digitális kijelzők a műszerfalon, panoráma nézetet nyújtó kamerarendszer, fáradtságérzékelő, éjellátó, gyalogosfelismerő, sávelhagyás jelző is bekerült a Cullinan-be, amiben wifi-hotspot is működik, a hátul ülők kényelmét pedig többek között az első ülések támlájába beépített monitorok szolgálják. Már elérhető az Apple CarPlay és az Android Auto is.

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Hogy milyen érzés beülni a Cullinan-be? Itt még ez sem olyan, mint más autókban. Az ajtóknak van súlyuk, ezért relatíve nehezen nyithatók, aztán kifejezetten magasra kell beszállni, végül jön a nagy attrakció, az első, és az egyébként hátrafelé nyíló hátsó ajtók is gombnyomásra, motorosan záródnak. Ha ezen túl vagyunk, akkor a vezetőülésben négy dolog tűnik fel: az elképesztő csenden túl a talpunk alatt a süppedős szőnyeg, a Rollsokban szokásos vékony kormány, és az, hogy már majdnem olyan magasan ülünk, mint egy teherautóban, a motorháztető kisebb autókat simán kitakar.

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

Bent a legdöbbenetesebb az a csend. A Rolls-Royce szerint a Cullinan a világ legcsendesebb SUV-ja, házon belül is csak a Phantom veri. Kezdődik azzal, hogy motorindítás után nehéz megmondani, jár-e már a 6,8 literes erőmű, a szürreális élmény azzal folytatódik, hogy padlógáznál is úgy tűnik, hogy a motorzaj egy tőlünk néhány méterre haladó autóból jöhet, futóműzaj gyakorlatilag nincs, szélzaj még 180-nál sem jellemző, pedig az autó mérete és formája alapján nem ezt várnánk. A gyártó szerint közel 110 kiló szigetelést tettek az autóba, a beltér csendjéért többek között a vastag dupla üvegezés, és a speciálisan az autóhoz tervezett, belülről hangszigetelő habbal tömött Continental gumiabroncsok is felelnek. A csend jót tesz a zenehallgatásnak, a Cullinan hifije, a Bespoke Audio nagyon szépen szól, nem is csoda, a Rolls-Royce-nak egyik gyártó komplett szettje sem volt elég jó, ezért három, prémium hifiket gyártó cégtől szerezték be az alkatrészeket, és készítettek saját audio-rendszert.

Fotó: Szekeres Máté

A cég azt állítja, hogy az autói úgy siklanak, mint ha varázsszőnyegen utaznánk, és a varázslat tényleg működik. A légrugós futómű még a Phantoménál is nagyobb kamrákat kapott, a légrugó a 2,7 tonnás súllyal együtt még a magyar utakat is kisimítja. A Cullinan a szélvédőbe épített kamerarendszerrel van felszerelve, ami vizsgálja az utat az autó előtt és hozzáigazítja a futóművet a várható úthibákhoz. De nem csak közúton, hanem terepen is odateszi magát a Cullinan, az autó gázlómélysége 54 centiméter, ráadásul a légrugó azt is tudja, hogy ha terepen az egyik kerék elemelkedik a talajtól, akkor a légrugós futómű kitolja, hogy ismét legyen tapadás.

Fotó: Szekeres Máté

Fotó: Szekeres Máté

A gyorsulás félelmetes. Nem abban az értelemben ijesztő és/vagy szórakoztató, ahogy például egy i3-as BMW kilő, hanem az autó méreteiből következően értelmezhetetlen. Miközben egy hagyományos autóban nagy gyorsulásnál olyan az érzés, mint ha belemennénk a térbe, a Rollsnál inkább olyan, mint ha az autó és azzal a vezető pozíciója változatlan maradna, és csak a körülötte lévő tájat húznák el alatta. A világmindenség középpontja ott van a Cullinan-en belül, a fizika az utascellán belül nem, csak azon kívül hat. Az érzésre ráerősít a végtelen csend, autópályatempónál sem nagyon hallani kintről zajokat, és hangerőre erős gyorsításnál is inkább úgy tűnik, mint ha kettővel mögöttünk lépett volna a gázra egy suzukis, egyáltalán nem úgy, mint ha a Cullinan 6,8 literes motorja bőgött volna fel. Az 563 lóerős, 850 Nm maximális nyomatékú motor 5,2 másodperc alatt gyorsítja százra az autót, ami elég izmos ahhoz képest, hogy egy közel 2,7 tonnás testről beszélünk. Manuális, kormány mögötti váltófüles váltó nincs, a Rolls-Royce szerint csak rosszabban válthatnánk, mint a gép.

Fotó: Szekeres Máté

Megnézik? Az nem kifejezés

Három dolog van: 1. a Rolls-Royce-ot nemtől, életkortól függetlenül valahogy szinte mindenki felismeri, 2. egyáltalán nem része az utcaképnek, főleg a Cullinan nem, mert új, ezért meglepő, ha valahol feltűnik 3. hatalmas. Ez a három dolog egészen elképesztő módon vonzza a tekintetet az autóra, a fotózáson fürtökben lógtak körülötte az érdeklődők, a teszt alatt csípőből kitekeredett építőmunkások, autóból kihajoló fotózók szegélyezték az utunkat, és többen odajöttek gratulálni az autóhoz. A Rolls-tulajokhoz nem irigyen viszonyulnak az emberek, hogy ennek meg honnan van erre, inkább elismerően, hogy a szerencsés Rollsos megtehette, és megvette.

Fotó: Szekeres Máté

Igazán fapados Rollsot nem lehet venni, már alapáron is jár az igényes anyagokból összeálló beltér, a navigáció vagy a 4 éves ingyenes szerviz, de azért nagyon kevesen vannak, akik alap Rolls-Royce-ot vesznek, a tulajdonosok igyekeznek személyre szabni az autókat, ez pedig alaposan megemeli a vételárat.A Cullinan induló ára 270 ezer euró + áfa, vagyis több mint 110 millió forint, ehhez jön még hozzá az extrák ára, ezen felül a Cullinanhez is elérhető a Bespoke Program, aminek keretében maximálisan személyre szabhatók az autók, hozzáigazítva a tulajdonos ízléséhez. Ezzel a lehetőséggel egyébként élnek is az ügyfelek, a tavaly Európában eladott Rollsok több mint 90 százaléka a Bespoke Programban kiválasztott individualizációval került új gazdájához. Az általunk tesztelt autó is ilyen volt, ennek az ára 377 ezer euró + áfa, vagyis közel 156 millió forint, ebben már benne van 12 ezer euróért a Viewing Suite, vagy a hátsó ülések 16 ezer eurós konfigurációja is. És hogy sok pénz a 156 millió forint egy autóért? Nyilvánvalóan sok, de akik ilyen autót vásárolnak, azoknál ez a kérdés nem merül fel. Egyrészt nem azok választják a Cullinan-t, akiknek éppen összegyűlt a 156 millió, hanem azok, akiknek az valószínűleg a sokadik luxusautó lesz a garázsban, másrészt a Rolls-Royce klubba csak Rolls-Royce-szal lehet bekerülni, annak pedig ára van. Éppen ezért teljesen értelmetlen az a felvetés, hogy ebből a pénzből hány hétköznapi autót lehetne venni, vagy hogy inkább kellene egy Bentley/Maybach/Maserati stb. és a különbözetből inkább házat venne az ember, a klubbelépő (függetlenül attól, hogy mit gondolunk arról a klubról) drága.

Fotó: Szekeres Máté

Valljuk be őszintén, egy Rolls-Royce-ra igazából senkinek nincs szüksége. Mármint ahhoz nem, hogy eljusson A-ból B-be. A Rolls-tulajoknak egy tucat másik autó áll már a garázsában. A Rolls-Royce a különleges vágyak kielégítésére szolgál azoknak, akik megengedhetik maguknak.

Rolls-Royce Cullinan (galéria, 18 kép)

A Rolls-Royce egyik képviselője mondta nekem a következő mondatokat, amik jól összefoglalják, milyen autó a Cullinan:Kattintásra képgaléria nyílik: