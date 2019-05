Világhírű harvardi professzor magyar cégvezetőknek tart felkészítőt a válságra

Számomra a nulladik pont, hogy a teljesítményem rólam szól, a sikerem meg rólatok. A kettő nem szinonimája egymásnak, hanem a teljesítmény az, amit én nyújtok, milyen könyvet írok, milyen zenét szerzek, milyen festményt festek, stb. A siker pedig arról szól, hogy a közösség hogyan reflektál, mit lát belőle és mit tud értékelni abból, amit én csinálok. Ennek köszönhetően már fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy mikor, milyen körülmények között vezet a teljesítmény sikerhez

nyilatkozta egy korábbi interjúban a Portfolio-nak

Nem az a baj, hogy ne tudnánk megkülönböztetni a jó bort a rossztól, a jó festményt a rossztól, a jó kutatót a rossztól. Ez még a laikusoknak is könnyen menne. Ahol általában kudarcot vallunk - még a szakemberek is - hogy a két nagyon jót megkülönböztessük egymástól. És itt el is jutunk a siker második törvényéhez, miszerint a teljesítmény korlátos, a siker viszont korlátlan.

A kérdés az, hogy ilyen körülmények között, amikor a teljesítmény már jelen van, közel van a csúcshoz, nem tudjuk megkülönböztetni szakemberszinten sem, kihez fogjuk odarendelni a sikert?

sem tudományban, sem művészetben, sem irodalomban nem működik manapság az, hogy az asztalra tesszük az eredményeinket, és azt mondjuk, hogy tessék, élvezzétek. A folyamat mindig arról szól, hogy be kell kapcsolódni abba a nemzetközi műhelybe, ahol pillanatnyilag a legfontosabb eredmények születnek. Ez nagyon más a különböző területeken. Művészetben New York, Berlin, a tudományban Boston, London, részben Párizs. Ha valaki azt szeretné, hogy a világ tényleg elismerje, elkerülhetetlen, hogy részt vegyen ebben a nemzetközi dialógusban.

Életút

Barabási Albert-László az erdélyi Karcfalván született 1967-ben. Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban folytatta, ekkor még szobrászatot tanult, de közben már a fizika iránt is erőteljes érdeklődést mutatott. Egyetemi tanulmányait Bukarestben kezdte meg 1986-ban, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott fizika szakon. Doktori fokozatot a Bostoni Egyetemen szerzett 1994-ben. A komplex hálózatok elméletének kutatásával vívott ki magának nemzetközi elismerést, és ma már az egyik legsikeresebb magyar kutatóként tartják számon. A legrangosabb szakmai lapokban, illetve tudományos folyóiratokban publikál. A Magyar és a Román Tudományos Akadémia és az Academia Europaea külső tagja, az egyesült államokbeli Northeastern Egyetemen működő Komplex Hálózati Kutatóközpont vezetője, valamint a Harvard Medical School Orvostudományi Tanszékének professzora.

A professzor szerint ugyanis