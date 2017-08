Újranyithatják Recsket: titkos jelentés alapján döntenek ősszel

A recski rézbányáról röviden

A recski bánya rezet, cinket, ólmot és nemesfémeket tartalmazó érclelőhelyeit már a 18. század elején ismerték. A nemesfémbánya az 1830-as évektől 1926-ig magánkézben volt, majd az 1930-as években Magyar Királyi Állami Mátrabánya néven réz-, arany- és ezüstbányászat folyt ott. 1945 februárjában az üzem 70 dolgozóval kezdte meg működését, napi 200 tonna kitermelésével indult meg újra a termelés.



A gazdaságosan kitermelhető ércvagyon 36 millió tonnára becsülhető. Az utolsó bányaprivatizációs tervek idején a kinyerhető réz értékét 7 milliárd dollárra becsülték (kb. 2000 milliárd forint mai árfolyamon). A Recsk melletti Lahóca-hegy aranyat is rejt, a becslések szerint 34,6 millió tonna, tonnánként 1,47 gramm aranyat tartalmazó érvvagyonról szólnak. Ez közel 51 tonna aranyat jelentene, aminek az értéke akár a 300 milliárd forintot is elérheti.

A cikk emlékeztet arra, hogy egy korábbi kormányhatározat értelmében megvalósíthatósági tanulmány készül a Heves megyei lelőhely esetleges újrahasznosításáról és az erről szóló pályázaton a KPMG nyerte el a tanulmány kidolgozásának lehetőségét.Az anyag "A Recsk I.- rézérc és a Recsk II.- nemes- és színesfémérc védnevű bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeit és feltételeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány" nevet viseli ésde szeretnék elérni, hogy legalább szűk körben betekinthessenek abba, mivel a téma szakmai és társadalmi kérdés is. A jelek szerint ezt a titkosítást oldaná fel az MNV ősszel.Fontos egyébként tudni, hogy a bánya újranyitása meglehetősen komplex feladat lenne, hiszen egyrészt, másrészt az újranyitáshoz és szakmai befektető kezébe adásához vagyonértékelésre és koncessziós szerződés megkötésére is szükség van.A bányában a csúcson 1300-1500 ember dolgozott, de most már a településen működő bútorgyár is munkaerőhiánnyal küzd és nem tudják azt sem, hogy képes lesz-e az oda most betelepülő kínai cipőgyár kellő számú dolgozót találni.Az arany dollárban unciánként mért árfolyama ma 1300 dollár közelébe emelkedett, ami csak néhány dollárnyi távolságot jelent a 9 havi csúcstól.

A réz metrikus tonnánkénti árfolyama a londoni fémtőzsdén közben 6500 dollár közelében mozog most.