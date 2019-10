Nemzetközi programot indít a startup cégeknek az OTP

Jövő tavasszal indul újra az OTP Startup Partner Program, amelyre november végéig jelentkezhetnek a hazai és külföldi, már intenzív növekedési fázisban lévő startupok. A kiválasztott cégek lehetőséget kapnak arra, hogy a bankkal közösen tesztprojektet valósítsanak meg, a közös munkát banki vezetők, professzionális mentorok és szakértő partnerek is segítik majd.

Harmadik alkalommal rendezik meg az OTP Startup Partner Programot, amely két újdonságot is tartogat a jelentkezők számára. Idén először az OTP Bankcsoport öt külföldi leánybankja is bekapcsolódik a programba, vagyis a startupokkal közös fejlesztések nemcsak Budapesten, hanem a közép-kelet-európai régió számos országában is folynak majd. Emellett, mivel a kezdeményezés célja, hogy a 3 hónapos tesztidőszakot követően minél több startup a lehető leggördülékenyebben a csoport hosszú távú partnerévé váljon, a legjobban teljesítő cégek számára a program kiegészül egy 6 hónapos további együttműködést támogató, ún. rollout időszakkal is.

Az érettebb, már működő termékkel rendelkező, illetve intenzív növekedési szakaszban lévő startupok október 14-től jelentkezhetnek a programra, amely lehetőséget ad az innovatív cégek számára, hogy üzletileg releváns, mérhető eredménnyel járó projekteken dolgozzanak. Emellett széles mentori hálózattal, nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségekkel támogatják a startupok üzletfejlesztését.

Az OTP Startup Partner Program az alábbi kategóriákban várja a pályázókat:

kifinomult adatelemzési megoldások,

ügyfélélmény és ügyfélkiszolgálás,

belső hatékonyság,

termékspecifikus innovációk,

vállalati bankolás,

a fenti kategóriákba nem sorolható, bankszektorhoz kötődő, teljesen újszerű és diszruptív megoldások.

A startupok november 22-ig jelentkezhetnek, a kiválasztási folyamat pedig idén is három lépcsőben történik majd. Az online jelentkezési lap kitöltését követően a továbbjutó jelöltek egy online interjúra kapnak meghívást, amelyen már a kapcsolódó szakterületek képviselői is részt vesznek, végül a legerősebb jelöltek egy kétnapos Selection Camp esemény keretében jövő januárban személyesen is találkoznak a Csoport döntéshozóival Budapesten.

A három hónapos pilot és mentoring időszakra 2020 március eleje és május vége között kerül sor. Ez idő alatt főként online csatornákon zajlik majd a közös munka, a cégek képviselőinek csak pár napra szükséges Budapestre vagy a velük kísérleti projektet megvalósító más leánybank székhelyére utazniuk.

A közös tesztprojektek eredményeit a május végi Demo Day-en mutatják majd be a startupok a bankcsoport vezetése, befektetők, valamint számos hazai és nemzetközi partner nagyvállalat képviselői előtt. Az ezt követően kiválasztott, leginkább ígéretes startupok a 6 hónapos rollout fázisban folytathatják a Csoporttal való együttműködést.

Fischer András, az OTP Bank Retail Innováció Főosztályának vezetője elmondta, az előző két program során összesen közel 500 startup esetében vizsgálták meg az együttműködés lehetőségét, és közülük 17-tel valósítottak meg pilot projekteket.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. Részletes információ és jelentkezés itt: OTP Startup Partner Program.