Vezetői értékrend, gyors döntések: részletek a legjobb pénzügyi vezetőnek járó díjról

Schilling Dániel, a Duna House Holding Nyrt. gazdasági igazgatója nyerte el az év legjobb pénzügyi vezetőjének járó CFO of the year 2020 díjat – jelentette be a Portfolio és a Credit Management Group október 8-ai Budapest Economic Forum című konferenciáján Fülöpné Bogdán Krisztina, a díjátadást szponzoráló Commerzbank vezérigazgató-helyettese, akit alábbi videónkban magáról a díjról, a CFO-k idei kihívásairól és a koronavírusra adott hitelpiaci válaszlépésekről is kérdeztünk.