Jelentős hitelkihelyezést hajtott végre az első félévben az Eximbank

Nagy mennyiségű hitelkihelyezést hajtott végre az első félévben az Eximbank, érdemben többet, mint 2022-ben. A növekedésben nagy szerepe volt a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramnak. A bővülés várhatóan folytatódik az idei év hátralevő hónapjaiban és 2024-ben is. Ennek érdekében több, forintban és dollárban denominált kötvényt is kibocsátottak. Növekszik a zöld hitelezés szerepe is.

Anticiklikus gazdaságpolitikai lépésekkel támogatja a kormány a gazdasági nehézségek enyhítését, ennek fontos résztvevője az Eximbank, amely állami bankként tevékenyen részt vállal a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram megvalósításában – mondta el a Portfolio-nak Hoffmann Mihály, az Eximbank pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Ennek következtében a korábbi évekhez képest nagymértékű aktivitást mutatott a pénzintézet, a 2022-es év első félévéhez viszonyítva ötszörös, az egész 2022-es teljesítményhez képest pedig mintegy kétszeres hitelfolyósítást könyvelhetett el a bank az idei év első félévében. 2023 első félévében a mérlegfőösszeg meghaladta a 3100 milliárd forintot, ami a tavaly év végi adatokhoz képest több mint 1000 milliárd forintos emelkedést jelent.

A hitelfolyósítások nagyjából fele az idén februárban indult Baross Gábor Hitelprogram keretén belül történt. Az eredetileg 700 milliárd forintban meghatározott keretösszeget további 300 milliárd forinttal emelte a kormány mind a kereskedelmi bankok, mind a vállalati ügyfelek részéről mutatkozó nagyfokú érdeklődésre való tekintettel. Ezt a keretösszeget mostanra túljegyezték a befutott hitelkérelmek. A hitelezési folyamat során minden szereplő a gyors elbírálásra törekedett, így már márciusban lezajlottak az első folyósítások, de a tranzakciók legnagyobb részét április és június között bonyolították le. A teljes összeg háromnegyede, 750 milliárd forint már lekötésre került, ebből már több mint 500 milliárd forint folyósítása is megtörtént az első félévben.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 09. Nagyot nőtt az Exim - Ezek most a legnépszerűbb hiteltípusok

A hitelkérelmek nagyobbik részét a forgóeszközhitelek teszik ki, de a beruházási hiteligénylések is fokozatosan érkeztek a bankhoz. Az igénylések szektorális bontása leképezi a magyar gazdaság szerkezetét, vagyis legnagyobb mértékben, mintegy 40%-ban a feldolgozóipar felől érkeztek be kérelmek, ezt követi a kereskedelmi szektor. Hoffmann Mihály kiemelte, hogy a zöldhitelezésre való igény is megnőtt, ez többek között az MNB által tavaly elfogadott zöldfinanszírozási keretrendszernek, és a Baross Gábor Hitelprogramon belül működő Zöld Beruházási alprogramnak köszönhető, amely kamatelőnyt biztosít az igénylők számára:

forint alapú hitel esetében 6, euró alapú esetén 3,5 százalékos kamatlábat határoztak meg a hitelprogramon belül, amely a zöldhitelhez folyamodók számára egy, illetve fél százalékponttal alacsonyabb szinten áll rendelkezésre.

A vezérigazgató-helyettes arról is beszélt, hogy nagy mennyiségű forintban, illetve dollárban denominált kötvényt bocsátottak ki az idei év első felében. Erre a megnövekedett hitelezési tevékenység miatt volt szükség, ugyanis állami bankként az Eximnek nincsenek betéti bevételei, így a pénz- és tőkepiacról szükséges forrásokat bevonnia. Azért döntöttek a dollár alapú kötvény mellett, mert a nagyobb piaci likviditás, a mélyebb piac szélesítette a globális befektetői bázist, ami biztosította az alacsony hozamot és a magas keresletet. A kötvénykibocsátást jó kondíciók mellett sikerült véghez vinni, jelentős, 1,25 milliárd dolláros volumennel, ami a szuverén magyar állami kibocsátásokat nem számítva az egyik legnagyobbnak tekinthető magyarországi viszonylatban.

A kötvénykibocsátások mellett hitelfelvétellel is volt lehetősége a banknak forrásokat bevonni, két nagyobb tranzakcióra is sor került az év folyamán. 300 millió eurót vett fel az Eximbank az ING Banktól a Világbank-csoporthoz tartozó MIGA garanciájával, illetve egy év eleji, 100 millió eurós volumenű hitelfelvétel is lezajlott az Európai Beruházási Banktól (EIB). Mindkét hitelfelvétel dedikáltan zöld projektek finanszírozását szolgálja.

A most tapasztalható aktivitás a várható makrogazdasági és hitelpiaci folyamatok függvényében folytatódhat tovább. Hoffmann Mihály úgy látja, amennyiben erre kereslet mutatkozik, további forrásokat is be tudnak vonni a hitelpiac dinamizálása érdekében.

Címlapkép: Portfolio

A cikk megjelenését az Eximbank támogatta.