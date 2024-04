Rövidesen bejelenti a kormány az új otthonfelújítási programot

Emlékezetes a legutóbbi ilyen támogatási forma: 2021. január 1-je és 2022. december 31-e között akár 3 millió forintot is felvehettek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket neveltek, és felújították a lakóingatlanjukat. Energetikai megkötés nem volt, e téren várható most talán a legnagyobb változás. Az igénybe vett támogatás akkor a teljes beruházás legfeljebb 50%-ára rúghatott, 50-50%-ban lehetett munkadíjra és anyaköltségre felhasználni, és legfeljebb 6 millió forint összegű, fix 3%-os kamatozású kamattámogatott jelzáloghitelt is fel lehetett hozzá venni, ami részben a támogatás megelőlegezésére szolgált. Az akkori programra több mint 600 milliárdot fizetett ki az állam.