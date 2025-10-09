Otthon Start: nem jön ki a kormányzati matek, de már sejtjük, hányan vannak az igénylők

Gulyás Gergely az alábbi adatokat ismertette az Otthon Startról Programról:
- az első három hétben közel napi ezer hiteligénylés érkezett be a bankokhoz átlagosan, most már pozitív hitelbírálatok is vannak, a folyósítás is megkezdődött,
- az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint,
- 380-400 milliárd forintnyi összegre érkezett már be hiteligénylés a bankokhoz,
- az igénylők több mint 80%-a 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év,
- a hiteligénylések megoszlása területileg népességarányosan egyenletes, az igénylések egyharmada kapcsolódik Budapesthez és az agglomerációhoz,
- több mint 10% az új építésű ingatlanok aránya,
- a megnövekedett érdeklődést mutatja, hogy októberig 26 ezer új lakóingatlan-hirdetés jelent meg, ami az előző év azonos időszakához képest 20%-os emelkedést jelent,
- a lakásépítési kérelmek száma is növekszik, már több tízezer új lakás építésére érkezett kérelem a fejlesztőktől, ezeket az Otthon Start Programiroda, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan véleményezi.
A 380-400 milliárd forintnyi hiteligénylés és a 33 millió forintos átlagos hitelösszeg alapján 11500 és 12100 között lehet valahol az Otthon Start hiteligénylések eddigi darabszáma. Ez nincs összhangban azzal az állítással, hogy az első három héten napi ezer igénylést fogadtak a bankok, hiszen a heti öt munkanappal számolva abból csak az első három hétre 15 ezres darabszám jönne ki, és ma már a program 6. hetében vagyunk (arra nem utalt Gulyás Gergely, hogy a 380-400 milliárdos adat is csak az első három hétre vonatkozna, de a napi ezer kérelem alapján még erre az időszakra vonatkoztatva is túl alacsony lenne ez a szám).
A Duna House tranzakciószám-becslése alapján júliusban és augusztusban összesen 24 795 lakástranzakció történt Magyarországon, reálisan ennek közel felére nyújthatták be szeptemberben és október elején az Otthon Start hiteligénylést. Ebből kijöhet a Gulyás Gergely által említett 12 ezres hitelbefogadás október elejéig, bár az adásvételi szerződés és a hiteligény-befogadás időpontja között eltelő pontos átlagos időtartamot nem ismerjük.
Az Otthon Start elutasítási rátáját még nem ismerjük, de ha a Gulyás Gergely által emíltett 380-400 milliárd forintnyi igénylésnek csak a felére köttetne meg októberben a hitelszerződés (feltételezhetjük, hogy szeptemberben ennek még csak a töredéke született meg), már akkor is 190-200 milliárd forintnyi Otthon Start hitelszerződésről beszélnénk egy hónap alatt, ami a korábbi hónapok 130-150 milliárdos lakáshitel-kihelyezéséhez képest önmagában is jelentős növekedés, a kisebbségbe kerülő piaci hitelekkel együtt pedig több mint másfélszerződést jelentene a lakáshitelpiacon.
Új döntések is születtek a program hatékonyabbá, gördülékenyebbé tételéről, reagálva az elmúlt egy hónap tapasztalataira. Ezeket pénteken Panyi Miklós államtitkár ismerteti – jelezte Gulyás Gergely. Egyébként egy tervezet már megjelent a napokban a kormány által tervezett módosításokról, és Panyi Miklós is beszélt egy Facebook-videóban néhány változtatásról.
A bankok közül eddig kettő közölt egyébként számokat az Otthon Startról:
- az MBH Banknál a hitelösszeg 33 millió, a futamidő 23 év, az életkor 36 év átlagosan, míg
- a K&H Banknál a hitelösszeg 37 millió, a futamidő 22 év.
