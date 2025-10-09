  • Megjelenítés
Otthon Start: nem jön ki a kormányzati matek, de már sejtjük, hányan vannak az igénylők
Bank

Otthon Start: nem jön ki a kormányzati matek, de már sejtjük, hányan vannak az igénylők

Egymásnak ellentmondó számokat közölt a kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón az Otthon Start Program igénybevételéről, hiszen ha két számot elosztunk, nem jön ki a harmadik. Reálisan 12 ezer környékén lehet a bankok által eddig befogadott hiteligénylések darabszáma, összegük pedig a 400 milliárd forintot közelíti. Ha ennek a felére sikerül októberben hitelszerződést kötni (egy kisebb részét már szeptemberben megkötötték), akkor az a lakáshitel-kihelyezés több havi átlagához képest nagyjából másfélszerződést jelenthet Magyarországon.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Gulyás Gergely az alábbi adatokat ismertette az Otthon Startról Programról:

  • az első három hétben közel napi ezer hiteligénylés érkezett be a bankokhoz átlagosan, most már pozitív hitelbírálatok is vannak, a folyósítás is megkezdődött,
  • az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint,
  • 380-400 milliárd forintnyi összegre érkezett már be hiteligénylés a bankokhoz,
  • az igénylők több mint 80%-a 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év,
  • a hiteligénylések megoszlása területileg népességarányosan egyenletes, az igénylések egyharmada kapcsolódik Budapesthez és az agglomerációhoz,
  • több mint 10% az új építésű ingatlanok aránya,
  • a megnövekedett érdeklődést mutatja, hogy októberig 26 ezer új lakóingatlan-hirdetés jelent meg, ami az előző év azonos időszakához képest 20%-os emelkedést jelent,
  • a lakásépítési kérelmek száma is növekszik, már több tízezer új lakás építésére érkezett kérelem a fejlesztőktől, ezeket az Otthon Start Programiroda, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan véleményezi.

A 380-400 milliárd forintnyi hiteligénylés és a 33 millió forintos átlagos hitelösszeg alapján 11500 és 12100 között lehet valahol az Otthon Start hiteligénylések eddigi darabszáma. Ez nincs összhangban azzal az állítással, hogy az első három héten napi ezer igénylést fogadtak a bankok, hiszen a heti öt munkanappal számolva abból csak az első három hétre 15 ezres darabszám jönne ki, és ma már a program 6. hetében vagyunk (arra nem utalt Gulyás Gergely, hogy a 380-400 milliárdos adat is csak az első három hétre vonatkozna, de a napi ezer kérelem alapján még erre az időszakra vonatkoztatva is túl alacsony lenne ez a szám).

A Duna House tranzakciószám-becslése alapján júliusban és augusztusban összesen 24 795 lakástranzakció történt Magyarországon, reálisan ennek közel felére nyújthatták be szeptemberben és október elején az Otthon Start hiteligénylést. Ebből kijöhet a Gulyás Gergely által említett 12 ezres hitelbefogadás október elejéig, bár az adásvételi szerződés és a hiteligény-befogadás időpontja között eltelő pontos átlagos időtartamot nem ismerjük.

Az Otthon Start elutasítási rátáját még nem ismerjük, de ha a Gulyás Gergely által emíltett 380-400 milliárd forintnyi igénylésnek csak a felére köttetne meg októberben a hitelszerződés (feltételezhetjük, hogy szeptemberben ennek még csak a töredéke született meg), már akkor is 190-200 milliárd forintnyi Otthon Start hitelszerződésről beszélnénk egy hónap alatt, ami a korábbi hónapok 130-150 milliárdos lakáshitel-kihelyezéséhez képest önmagában is jelentős növekedés, a kisebbségbe kerülő piaci hitelekkel együtt pedig több mint másfélszerződést jelentene a lakáshitelpiacon.

Kapcsolódó cikkünk

Beütött az Otthon Start: így néz ki egy piac, amelyik robbanni készül

Új döntések is születtek a program hatékonyabbá, gördülékenyebbé tételéről, reagálva az elmúlt egy hónap tapasztalataira. Ezeket pénteken Panyi Miklós államtitkár ismerteti – jelezte Gulyás Gergely. Egyébként egy tervezet már megjelent a napokban a kormány által tervezett módosításokról, és Panyi Miklós is beszélt egy Facebook-videóban néhány változtatásról.

A bankok közül eddig kettő közölt egyébként számokat az Otthon Startról:

  • az MBH Banknál a hitelösszeg 33 millió, a futamidő 23 év, az életkor 36 év átlagosan, míg
  • a K&H Banknál a hitelösszeg 37 millió, a futamidő 22 év.
Kapcsolódó cikkünk

Megvannak az Otthon Start első tapasztalatai – Mi vár a lakásvásárlókra a következő hónapokban?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
jp morgan-befektetés-épület-felhőkarcoló-iroda-pénzügy-üzlet-város-világítás
Bank
Nagy veszélyre figyelmzetet a legnagyobb amerikai bank vezére
Pénzcentrum
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility