Bejelentette az MNB: indulhat az első fogyasztóbarát lakásbiztosítás

A Union Biztosító dobhatja piacra Magyarországon az első minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítást – jelentette be a Portfolio Biztosítás 2020 konferencián Szeniczey Gergő, az MNB ügyvezető igazgatója. A biztosító ma kapta meg az engedélyt a felügyelettől. A szakember ezen kívül beszélt a biztosítási szektor általános helyzetéről és az MNB legújabb, innovációt támogató stratégiáiról is.

Szeniczey Gergő, az MNB tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója a biztosítási szektor állapotáról, valamint a felügyelet szektorszintű digitalizációs stratégiájáról beszélt a konferencián. Elmondta: 2019 októberétől újragondolták a stratégiájukat, szervezeti változásokat hajtottak végre, melynek része volt a környezetbarát fejlődés és a digitalizáció felé való elmozdulás is.

A stratégia fő szempontjai többek közt a fenntarthatóság, melyet támogatnak zöld projektekkel, papírmentességgel és innovációval is. Kulcsfontosságú a fogyasztóvédelem is, melynek fontos pillére a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás is.

Szeniczey Gergő kiemelte: a szektor tőkefeltöltöttsége kellően magas, emellett fontos megjegyezni, hogy a gazdaságilag aktívak 52,8%-a rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári és életbiztosítási szerződéssel, az MNB 2026-os célszáma 80%.

A penetrációban is megtörtént a trendforduló: ez az érték 2,46%-ra nőtt, az MNB 2026-os célértéke 3%. Jelentős, 126 milliárd forintos díjnövekedést történt 2018-hoz képest, a növekedés egy része a biztosítási adóváltozásból származott, körülbelül ez 36 milliárd forintot tett ki.

A jövedelmezőség 2026-os célértéke 10-15%, a biztosítási szektor 2019-ben 24,2%-os ROE-t ért el, ami növekedett a 2018-as 23,8%-hoz képest is.

Az MNB tartósan 150% fölé várja a Szolvencia II szerinti tőkefeltöltöttséget, a 2019-es tényadat 216% volt, mindössze egy biztosító található 150% alatt.

Szeniczey Gergő az MNB új irányaival kapcsolatosan elmondta: egyre több a kihívás a piacon. Ilyen a zökkenőmentes vásárlói élmény elvárása, a challenger biztosítók megjelenése, az árazási kérdések, az új típusú kockázatok és a sokasodó szabályozói elvárások. Újítások például a mesterséges intelligencia, a blockchain és a biztosítási ökoszisztémák kialakulása.

Az MNB is kidolgozta a fintech stratégiáját: versenyképes pénzügyi szolgáltatásokat, hatékony és stabil pénzügyi rendszert és élénk fintech-ökoszisztémát tartanak fő céljuknak.

Néhány órával ezelőtt megszerezte az első sikeres pályázó a fogyasztóbarát otthonbiztosítás minősítését, ez az Union Biztosító volt, ők tudnak elsőként a piacra dobni ilyen terméket. A harmadik negyedévben alakulhat ki egy kifejezetten erős, többszereplős verseny a magyar piacon.

Szintén újdonság, hogy hitelfedezeti lakásbiztosítások rendszerét blockchainre emelné az MNB és elkészültek az erre vonatkozó stratégiával is. A technológia egy gyorsabb, automatizáltabb és átláthatóbb rendszert hozna a piacra, a fejlesztés 2020 őszére készül el a tervek szerint, élesben várhatóan 2021-re indul el.

Címlapkép: Stiller Ákos