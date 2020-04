Ilyet még az öreg aranykereskedők sem láttak

A rendkívül megnőtt fizikai aranykereslet és a koronavírus megfékezése céljából hozott intézkedések abszurd helyzetet idéztek elő: több, mint egy hónapja jelentősen magasabb áron forog a fizikai aranyrúd, mint a tőzsdei arany ETF-ek, az ezüst pedig gyakorlatilag eltűnt a piacról. Juhász Gergelyt, a Conclude Zrt. és a Goldtresor alapítóját kérdeztük, mit tehet, aki aranyat szeretne most vásárolni, várható-e, hogy a fizikai arany értéke stabilan elszakad a tőzsdei árfolyamtól, és milyen arany árra számít néhány hónapos távon.

Az arany klasszikus menedék válságos időkben, az utóbbi hetekben több piaci szereplő is nyilatkozott, hogy kifogytak a készletekből. Hogy áll most az arany piaca, lehet még aranyat kapni valahol?

A mostani egy elég speciális helyzet, mert az aranykereskedelem tradicionálisan egy cash and carry üzlet, hagyományos úgy zajlik, hogy az ügyfelek besétálnak, kiválasztják a terméket, kifizetik és elviszik, az aranykereskedő pedig azonnal beszerez valamely finomítótól ugyanannyi kiló aranyat, amennyit épp eladott. Ez egy hónappal ezelőttig működött is. Bár már februárban extrém nagy volt a Conclude forgalma, de amikor az olasz helyzet rosszabbra fordult, és az emberek megrohanták az élelmiszerboltokat, az aranykereskedőknél is kígyóztak a sorok. Mostanra normalizálódott a helyzet, előre rögzített időpontban fogadjuk az ügyfeleket, mindenkit ki tudunk szolgálni akár készpénzes adás-vétellel is, de az árak magasabban ragadtak a tőzsdei árhoz képest, mint korábban.

Egész Európában egyszerűen kiapadtak a készletek és amíg a finomítók csökkentett kapacitással üzemelnek ez így is marad.

Kezdetben még lehetett kapni árut Ausztriából, Németországból a szokványos csatornákon, de ezek kiszáradtak, nem volt utánpótlás, aztán már csak nagy 400 unciás aranyrudakat tudtunk vásárolni Londonban. Mi végig nyitva tudtunk maradni, mert nagyon bevásároltunk az utolsó elérhető készletekből március közepén, most pedig a régi ügyfeleink adnak el nekünk nagy volumenben. Persze ez elég korlátos, hiszen akik 50-60%-ot kerestek az utóbbi két évben az arany befektetésükön azok szívesen realizálják a profitot, de ha ők is elfogynak, akkor egyelőre nem tudom kitől fogunk vásárolni.

Juhász Gergely

Remélem, hogy pár héten belül a befektetési aranylapka gyártás utoléri magát, de az ezüst esetében még semmi remény nem látszik. Az ezüstérmék másodpiaca Európában már 40-50%-kal forog magasabb árréssel, mint a normális időkben, azaz hiába esett kissé az ezüst tőzsdei ára, a befektetési ezüst érmék drasztikusan emelkedtek. Mi ebbe nem szálltunk be és ügyfeleinknek sem javasoltuk. Ehelyett a Goldtresor rendszerünkben lehet fizikai ezüstszámlán vásárolni ezüstszámla egyenleget, amit majd szokványos marzzsal fognak tudni ezüst érmékre váltani, ha visszaáll a piac a normális kerékvágásba. Az ezüst számla egyenlegeket 30 kilós ezüsttömbökkel fedezzük Zürichben vámszabadterületen, így nem kell áfát fizetni utánuk. Jó sok ezüstöt vásároltunk, de már a legnagyobb ezüsttömböket is kezdik a nagy játékosok kiszívni a piacról, így ezeknek a prémiuma is elindult felfelé.

Tehát az adás-vétel hagyományosan készpénzzel és online formában is lehetséges. Mi történik, ha valakinek letéti őrzésben van az aranya és el akarja adni?

Online elérhető letéti őrzés Magyarországon csak a Goldtresornál van jelenleg. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nem tőzsdei aranyat vesz az ügyfél, hanem ténylegesen fizikai arany fedezet van az aranyszámlák mögött, illetve konkrét befektetési arany termékeket is tárolhat nálunk az ügyfél.

A Goldtresor rendszert úgy kell elképzelni, mint egy online bankot, érintésmentesen meg lehet nyitni egy számlát, körülbelül öt perc alatt, majd a beutalt pénz aranyra vagy ezüstre konvertálódik, ami mögött egy közös készlet fedezet van Zürichben, Bécsben, Frankfurtban és Londonban. Lehet kisebb havi megtakarításokat is utalni, és amikor összegyűlik mondjuk 100 grammnak megfelelő összeg, akkor már csak a gyártási költséget kell megfizetni, és automatikusan letétbe kerül egy 100 grammos aranylapka. Ez bármikor készpénzre visszaváltható, az ügyfél visszautalást kérhet a bankszámlájára. Pont a vírushelyzet világított rá az online ügyintézés előnyére. Hiába van aranya valakinek, ha a járvány miatt nem tud kimozdulni a lakásából, illetve a nemesfémkereskedők boltjai be vannak zárva, nem fogja tudni eladni az aranytömbjét. A Goldtresor viszont folyamatosan nyitva tudott tartani a legnehezebb időszakban is.

Fogynak a készletek.

Külföldi szolgáltatóknak nincs elérhető hasonló szolgáltatása?

Van amerikai, brit, holland példa, ezeket tanulmányoztuk, mielőtt elkezdtük fejleszteni a saját rendszerünket. Nekik azonban nincs Magyarországon boltjuk, se magyar nyelvű ügyfélszolgálatuk, és a kiszállítás is sokkal kedvezőbb országon belül illetve mi biztosítunk személyes átvételi lehetőséget is Budapesten.

Történt-e már hasonló helyzet, hogy a fizikai arany ára elszakadt a tőzsdei árfolyamától?

2011 augusztusában láttunk hasonlót, amikor az amerikai kötvényeket leminősítették. Akkor az adósságplafon emelésének halogatása miatt egy-két napig mindenki várt, hogy mi fog történni és visszatartották az árukészleteiket. Nem volt igazi nagy probléma, csak nem akartak eladni, mert attól féltek, hogy ugrás lesz a fizikai arany árában. Most azonban más a helyzet: vannak olyan ETF-ek, amelyek mögött nincs is fizikai arany, és azt is tudjuk, hogy a Comex raktáraiban csak minden 200. uncia mögött van arany. Március vége óta a Comex-en a határidős ügyletek áprilisi lejárata hirtelen 4-5 százalékkal magasabbra szökött, mint a spot árfolyam. Ez arra utal, hogy valakik hirtelen nagy mennyiségben próbáltak meg aranyat lehívni a Comex raktáraiból. Ezek ugyanis fizikailag leszállítható határidős kontraktusok a New York-i tőzsdén, ez egy opció, amivel nem nagyon szoktak élni a befektetők. Viszont most megpróbálták lehívni, csak úgy tűnik, hogy ehhez kevés volt az arany.

Aki most kap észbe, annak érdemes még aranyat vásárolni?

Nyilván soha nem a legcélszerűbb pánikban vásárolni aranyat, de nem nagyon van más. Ha a kormányok óriási mentőcsomagok formájában pumpálják majd a pénzt a gazdaságba, akkor könnyen az történhet, mint 2009-ben. 2008 őszén először 34 százalékot esett az arany 2009 tavasz végéig, majd elindult egy olyan rally, aminek a végén 280 százalékot emelkedett. Ebből még jó sok előttünk van. Pláne, hogy a forint kamatát nem fogják túlságosan felengedni, a hatalmas hitelek miatt nem lehet a kamatot emelgetni, akkor pedig el fog szaladni a forint árfolyama is.

Az arany magas ára és a gazdasági visszaesés miatt sokan pénzzé teszik arany ékszereit, már ahol erre lehetőség van és nyitva vannak az üzletek.

Mire számít, milyen válságforgatókönyv valósulhat meg?

Optimista vagyok, hogy egy-másfél hónapon belül normalizálódik a helyzet, és újraindulnak a finomítók, a kiszállítások és a marzsok pedig vissza fognak állni a helyükre. Ha az arany tőzsdei ára 1700 dollár körül lesz, mint most, akkor 3-4%-kal olcsóbban tudjuk majd adni a befektetési aranyat.

Ugyanakkor azt hiszem, hogy a 2011-ben felállított 1900 dolláros csúcs hamarosan meg fog dőlni. Ezt nem heteken belül várom, mert a piac jelenleg nagyon túlvett, de a 2015 decemberében megindult arany bikapiac egy gyorsuló fázisba fog lépni, akár már az idén ősszel, amikor már látszódni fog a korlátlan pénznyomtatás hatása. A vége pedig egy vásárlási hisztériában fog végződni, ami akár 2300-2600 dollárig is röpítheti az árfolyamot.

Azonban van egy nagyon fontos üzenete is a mostani válságnak: ha mindenki egyszerre szeretne aranyat vásárolni, azt nem tudja kiszolgálni a fizikai aranypiac. Ez most egyértelműen kiderült. Egyszerűen nincs annyi arany, mint amennyi pénz van. Egy ennél jóval magasabb árfolyam sem biztos, hogy elhozná a kiegyenlítő hatást az eladók és a vevők közt.

Úgy gondolom, hogy lehetséges a piacnak egy olyan állapota, hogy ugrás következik be az árfolyamban. Emelkedhet úgy az árfolyam, hogy közben nincs olyan jelentős szereplő, aki eladna. Ez egy globális pénzügyi összeomlás esetén egy valós szcenárió.

Reméljük, hogy nem így lesz, de a fizikai aranyat nem árt olyankor megvenni, amikor viszonylagos nyugalom van.

A cikk megjelenését a Goldtresor rendszert működtető Conclude Zrt. támogatta.