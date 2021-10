Tombol az indián nyár a magyar részvénypiacon - mikor érkezik meg az igazi ősz?

Senki sem tudja, hogy pontosan honnan ered az indián nyár kifejezést, de mindenki tudja, hogy mit jelent. Az ősznek azt a viszonylag korai szakaszát, amikor még jó idő van, sokat süt nap, és a hőmérséklet is megengedi, hogy akár rövid nadrágban és pólóban legyünk a természetben. A megnevezés eredetét az 1700-as évek végére teszik, és egy esszében lehetett olvasni először, de szélesebb körben csak közel 100 évvel később kezdett elterjedni. A legvalószínűbb magyarázat a kifejezés etimológiájára, hogy az angolszász telepesek megfigyelték: az indiánok az év ezen időszakában, ilyen időjárási körülmények esetén szoktak a leginkább vadászni indulni.

Vannak elméletek, hogy ez sokkal inkább a növénytermesztéssel lehet összefüggésbe hozni, és nem is kora őszi, hanem egyenesen egy szerencsés téli melegfronttal lehet összefüggésbe hozni. Bármelyik is igaz, látva a nemzetközi helyzet fokozódását, a magyar tőzsdén egyelőre kitart az indián nyár és a jó hangulat. Lehet tehát vadászni (részvényekre is), vagy a pacifistáknak virágokkal és fejdíszekkel a hajakban táncolni a mezőn. Nem mindegy azonban, hogy milyen papírt választunk, miként időzítünk, és mindehhez milyen kockázatkezelést társítunk. Ehhez nagy segítséget adhat, ha az index, valamint a főbb, vagy valamilyen szempontból érdekes részvények technikai képét is megnézzük.

BUX

A magyar tőzsde hivatalos indexe az idei év egyik sztárja volt. Történt ez annak ellenére, hogy az év első felét a BUX érdemi lemaradásban és relatív erő híján töltötte az árnyékban. Aztán szép lassan beindultak a rakéták és a magyar piac nemcsak felzárkózott, hanem a szeptemberi fejlett piaci esés során végleg be is előzött szinte mindenkit. Ahogy összefoglaló cikkünkben erről beszámoltunk, a BUX volt a harmadik legerősebb vezető tőzsdei mutató a részvénypiacon, 25,5%-os teljesítményét csak az argentin és az indiai piac múlta felül, igaz csak hajszállal előztük meg az orosz és holland indexeket, amelyek technikai képéről szintén beszámoltunk.