Vételi és eladási zónák - Részvénypiaci panoráma- Interaktív online előadás

Portfolio 2024. március 04. 14:00

A sikeres kereskedőket a sikertelenektől az választja el, hogy hol lépnek be és hol lépnek ki a pozícióból. Senkinek nincs jövőbe látó szemüvege, de a fontos szintek azonosításával sokat javíthatunk esélyeinken a tőzsdeparketten. De miért ilyen fontosak? A hosszú távon is profitábilis kereskedési stratégiák alappillére a támasz-ellenállás, erre célszerű minden kereskedőnek felépítenie a belépési és kilépési rendszerét. Ezen szintek figyelmen kívül hagyása mellett nem érhetsz el konzisztens eredményt, hiszen a kockázatkezelésben is meghatározó szerepet töltenek be.