Nagyobb pofont is kaphatnak a KÁT-os naperőmű-tulajdonosok, mint az inflációkövetés kivezetése

Varga Szabolcs 2025. április 28. 10:30

Szakértők szerint öt éves távon kumuláltan akár 15-20%-kal is ronthatja a KÁT-rendszerbe tartozó, összesen 3100 MW beépített teljesítőképességű erőművek bevételeinek alakulását a kötelező átvételi tarifa előző évi inflációhoz való indexálásának felfüggesztése. A naperőművek üzemeltetésével foglalkozó Sole Nostrum Zrt. vezérigazgatója, Reitmann Balázs szerint az inflációkövetés felfüggesztése nem jó hír a befektetőknek, azonban fontos hangsúlyozni, hogy nem érdemes a megfelelő karbantartáson spórolni – ellensúlyozandó a kieső forrásokat – mert az hamar visszaüthet: a modulok tisztítása például apróságnak tűnhet, pedig 5–15%-os teljesítménycsökkenést is okozhat, ráadásul a több mint 370 naperőművet üzemeltető cégnél ennél sokkal súlyosabb mulasztásokkal is találkoznak.