Nagy dobásra készül a világ leggazdagabb magyarja

Az Interactive Brokers Group stablecoin bevezetését fontolgatja ügyfelei számára, csatlakozva azon pénzügyi cégekhez, amelyek a digitális tokenek fellendülésére fogadnak az amerikai szabályozás enyhülésével párhuzamosan.

Thomas Peterffy, az Interactive Brokers milliárdos alapítója a Reutersnek adott interjúban elmondta, hogy a vállalat dolgozik a stablecoinok potenciális kibocsátásán, de még nem hozott végleges döntést arról, hogyan kínálják ezt az ügyfeleknek.

A körülbelül 110 milliárd dolláros piaci értékű diszkontbrókercég jelenleg partnerségben áll a Paxos kriptoplatformmal, és befektetője a Zero Hash kriptotőzsdének is. Ezeken a kapcsolatokon keresztül már most is kínál különböző kriptovalutákkal való kereskedést ügyfeleinek.

A népszerű kereskedési platform most azon dolgozik, hogy lehetővé tegye az azonnali, napi 24 órában elérhető stablecoin-finanszírozást a brókeri számlákhoz, valamint támogassa a gyakran kereskedett kriptovaluták eszközátutalásait.

Peterffy ugyanakkor óvatosságra intett a kripto széles körű gyors elterjedésének kockázataival kapcsolatban.

Alapvetően nehéz megragadni az értékét. Ha azt látom, hogy az emberek elfogadják és értéket tulajdonítanak neki, azzal nincs gondom, de még mindig nem vagyok teljesen meggyőzve"

- mondta Peterffy.

A mérlegelés alatt álló lehetőségek között szerepel, hogy a cég engedélyezné ügyfelei számára más pénzügyi intézmények által kibocsátott stablecoinok használatát számláik finanszírozására, a kibocsátó hitelességétől függően.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

