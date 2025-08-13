40 százalék bő egy hónap alatt – Megérte ránk hallgatni

A mostani, felfokozott részvénypiaci miliőben rendkívül gyorsan változik a széljárás, könnyen lehet nagy bukókba belefutni és van, hogy nagyot nyer az ember, akár rövid időn belül is. Utóbbi nyilván egy kellemesebb forgatókönyv, és mi most pont egy ilyen helyzetről tudunk beszámolni: már 40 százalékot ralizott egy olyan alap árfolyama, amit még július elején mutattunk olvasóinknak. A legfontosabb kérdés ilyenkor: mi a következő lépés?