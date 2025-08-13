  • Megjelenítés
 
40 százalék bő egy hónap alatt – Megérte ránk hallgatni

A mostani, felfokozott részvénypiaci miliőben rendkívül gyorsan változik a széljárás, könnyen lehet nagy bukókba belefutni és van, hogy nagyot nyer az ember, akár rövid időn belül is. Utóbbi nyilván egy kellemesebb forgatókönyv, és mi most pont egy ilyen helyzetről tudunk beszámolni: már 40 százalékot ralizott egy olyan alap árfolyama, amit még július elején mutattunk olvasóinknak. A legfontosabb kérdés ilyenkor: mi a következő lépés?

Az elmúlt időszakban több olyan elemzésünk is megjelent, amelyek utólag beigazolták előrejelzéseink helytállóságát. Olyan piaci lehetőségekre mutattunk rá, amelyek korai felismerése jelentős nyereséget hozhatott.

Néhány példa a közelmúltból:

  • A lengyel részvénypiac egyik olajipari vállalatánál kedvező beszállási pontot jeleztünk,
  • az arany esetében időben mutattunk rá egy ígéretes befektetési lehetőségre,
  • az ezüstnél trendfordulót azonosítottunk még a mozgás kezdetén,
  • egy uránbányászati cégre vonatkozó ajánlásunk szintén beigazolódott,
  • illetve a mélytengeri fúrásokban rejlő potenciált vettük górcső alá.

Most ismét egy „mi szóltunk előre” típusú cikkel érkezünk: a július elején megjelent elemzésünkben hívtuk fel olvasóink figyelmét egy izgalmas befektetési lehetőségre.

