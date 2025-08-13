40 százalék bő egy hónap alatt – Megérte ránk hallgatni

Az elmúlt időszakban több olyan elemzésünk is megjelent, amelyek utólag beigazolták előrejelzéseink helytállóságát. Olyan piaci lehetőségekre mutattunk rá, amelyek korai felismerése jelentős nyereséget hozhatott.
Néhány példa a közelmúltból:
- A lengyel részvénypiac egyik olajipari vállalatánál kedvező beszállási pontot jeleztünk,
- az arany esetében időben mutattunk rá egy ígéretes befektetési lehetőségre,
- az ezüstnél trendfordulót azonosítottunk még a mozgás kezdetén,
- egy uránbányászati cégre vonatkozó ajánlásunk szintén beigazolódott,
- illetve a mélytengeri fúrásokban rejlő potenciált vettük górcső alá.
Most ismét egy „mi szóltunk előre” típusú cikkel érkezünk: a július elején megjelent elemzésünkben hívtuk fel olvasóink figyelmét egy izgalmas befektetési lehetőségre.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés