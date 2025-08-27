Figyelem: jöhet a fordulat ennél a befektetésnél

Aki idén az áru-és energiapiaci befektetési lehetőségekre fókuszált, annak egyelőre nagyon erős éve van:
többek között egy lengyel olajipari cégnél láttuk meg a jó beszállót, de az arany esetében is időben mutattunk rá ígéretes befektetési lehetőségekre, az ezüstnél még júniusban azonosítottunk trendfordulót, de több uránbányászati vállalatra tett ajánlásunk is beigazolódott, a mélytengeri fúrásban rejlő befektetési lehetőségeket is megnéztük közelebbről, illetve a kritikus nyersanyagok piacán tett ajánlásaink is jól öregedtek (itt és itt).
Most ismét egy sikeres találatról tudunk beszámolni, bár hozzá kell tenni, hogy ennek az ajánlásnak a beigazolódására több, mint fél évet kellett várni: a február közepén megjelent elemzésünkben hívtuk fel olvasóink figyelmét egy izgalmas befektetési lehetőségre.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés