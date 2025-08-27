Figyelem: jöhet a fordulat ennél a befektetésnél

Február közepén megjelent elemzésünkben egy izgalmas befektetési lehetőségre hívtuk fel olvasóink figyelmét. Az ajánlásunk bejött, az általunk kiemelt eszköz árfolyama nagyot emelkedett. Egy ilyen rali után adódik a kérdés: mi következik most, érdemes még tartani a részvényt, esetleg még többet venni, vagy el kell adni?

Aki idén az áru-és energiapiaci befektetési lehetőségekre fókuszált, annak egyelőre nagyon erős éve van:

többek között egy lengyel olajipari cégnél láttuk meg a jó beszállót, de az arany esetében is időben mutattunk rá ígéretes befektetési lehetőségekre, az ezüstnél még júniusban azonosítottunk trendfordulót, de több uránbányászati vállalatra tett ajánlásunk is beigazolódott, a mélytengeri fúrásban rejlő befektetési lehetőségeket is megnéztük közelebbről, illetve a kritikus nyersanyagok piacán tett ajánlásaink is jól öregedtek (itt és itt).

Most ismét egy sikeres találatról tudunk beszámolni, bár hozzá kell tenni, hogy ennek az ajánlásnak a beigazolódására több, mint fél évet kellett várni: a február közepén megjelent elemzésünkben hívtuk fel olvasóink figyelmét egy izgalmas befektetési lehetőségre.