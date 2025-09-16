  • Megjelenítés
 
Pár napja mutattuk, máris berobbant ez a befektetés!

A mostani, felfokozott részvénypiaci miliőben rendkívül gyorsan változik a széljárás, könnyen lehet nagy bukókba belefutni és van, hogy nagyot nyer az ember, akár kifejezetten rövid időn belül is. Utóbbi nyilván egy kellemesebb forgatókönyv, és mi most pont egy ilyen helyzetről tudunk beszámolni: egy nap alatt 10 százalékot ralizott egy olyan részvény árfolyama, amit a múlt csütörtökön megjelent elemzésünkben mutattunk olvasóinknak. A sztori tehát máris nagyon forróvá vált, most megnézzük, hogy miért.
Az elmúlt időszakban több olyan elemzésünk is megjelent, amelyek utólag beigazolták előrejelzéseink helytállóságát. Olyan piaci lehetőségekre mutattunk rá, amelyek korai felismerése jelentős nyereséget hozhatott.

Néhány példa a közelmúltból:

  • A lengyel részvénypiac egyik olajipari vállalatánál kedvező beszállási pontot jeleztünk,
  • az arany esetében időben mutattunk rá egy ígéretes befektetési lehetőségre,
  • az ezüstnél trendfordulót azonosítottunk még a mozgás kezdetén,
  • a kritikus nyersanyagok piacán is izgalmas lehetőséget mutattunk,
  • illetve a mélytengeri fúrásokban rejlő potenciált vettük górcső alá.

Most ismét egy „mi szóltunk előre” típusú cikkel érkezünk: egészen pontosan

