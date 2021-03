Idei mélypontra ütötték a forintot – Irány az új történelmi mélypont?

A koronavírus-járvány harmadik hullámának magyarországi berobbanása és az egyébként is borongósabb nemzetközi befektetői környezet együtt fontos sávokból lökte ki a forintot a gyengülés irányába és hétfőn kora estére új idei mélypontra bukott 364 felett a forint az euróval szemben. A technikai elemzési kép rövid távon további forintesés felé mutat és az egyik elemzési eszköz szerint most a forint eddigi történelmi mélypontjának újratesztelése várható, egy ilyen újratesztelési kísérletből pedig kialakulhat új mélypont is. Egy másik elemzési eszköz szerint a 370 feletti zónában a kerek 400-as szint kerül a célkeresztbe. Mindezzel párhuzamosan a forint dollárral szembeni árfolyamában is kifejezetten fontos fejlemények zajlanak, azokra is kitérünk.