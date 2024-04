Gyengül a forint

Múlt hét pénteken az izraeli válaszcsapás hírére nagyobb gyengüléssel indult a nap a forint piacán, a dollárral szemben pedig több mint féléves mélyponton is állt már a jegyzés. A kezdeti ijedtséget követően azonban gyorsan vissza tudott erősödni a forint, ez az erősödés pedig hétfő reggel is folytatódott, délutánra azonban a dollár erősödésének hatására ismét kisebb nyomás alá került a hazai fizetőeszköz.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt