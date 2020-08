Új erőre kaphatnak a cégek - Ez segítheti elő a válság utáni kilábalást

A 2008-as gazdasági válság után azok a vállalatok álltak gyorsabban talpra, amelyek az innovációba, a munkavállalók képzésébe fektettek – mondta Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Executive programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékánja. A szakember szerint cégvezetőként és munkavállalóként is fontos hosszabb távon gondolkodni.

A járvány minden szektorra másképp hat, és minden szektorban van olyan cég, amely a veszteségei ellenére nyertesen tudott kijönni a helyzetből, előnyt kovácsolt a nehézségekből a krízisstratégiája és az alkalmazkodó képessége miatt. Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Executive programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékánja szerint nincs új a nap alatt, ez így volt már a 2008-as világválság után is.

Azok a cégek álltak a leggyorsabban talpra, amelyek gyorsan és jól reagáltak, és az innovációba, valamint a munkavállalók képzésébe fektettek.

Egy vállalat, illetve az alkalmazottai számára jó megoldás lehet a szakirányú továbbképzés, amelyre legalább alapfokozatú diplomával, illetve a korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel lehet jelentkezni, és tulajdonképpen a korábbi tanulmányokra épülő, gyakorlatorientált specializációt nyújt. Vagyis ideális azok számára, akik meglévő tudásukat szeretnék mélyíteni, jelenlegi munkájukhoz aktuális, korszerű ismereteket, speciális jártasságot szereznének, és azoknak is jó lehetőség, akik megváltozott élet- vagy munkahelyi környezetük miatt új szakképzettséget, szaktudást szeretnének. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév, és a végén speciális szakirányú végzettséget tanúsító oklevelet kapnak a hallgatók

A Budapesti Corvinus Egyetemen a szakirányú továbbképzésen részt vevő hallgatók nagyjából 50 százalékának a munkahelye finanszírozza a képzés költségeit

– mondta Fehér Péter, hozzátéve, ez nem meglepő, tekintve az elmúlt évek munkaerőpiaci helyzetét.

Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Executive programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékánja

"A meglévő kollégák megtartása nehezebb feladatnak bizonyult a cégvezetés számára, mint az új munkaerő megtalálása. Pedig a meglévő munkatárs megtartása kevesebb költséggel is jár. Egy jól megválasztott felnőttoktatási képzéssel a cég két legyet üt egy csapásra: egyrészt lojális, másrészt korszerű, specializált szaktudású munkatársat kap" – mondta.

Karrierváltás cégen belül

Ez a képzési struktúra azoknak jó választás, akiknek már van valamilyen munkatapasztalatuk, tartanak valahol a karrierjükben, és tovább szeretnének fejlődni, munka mellett folytatnák a tanulmányaikat. Nem feltétlenül kell a kiválasztott szakirányú továbbképzésnek megfelelő végezettség, a felvételi eljárás során inkább a karrierutat, a munkatapasztalatot veszik figyelembe.

Sokan karrierváltás céljából jelentkeznek, mert egy adott képzés után váltani tudnak, akár az aktuális munkahelyükön belül is. Az elmúlt években a Corvinuson nagyon népszerű volt például az üzleti adatelemző, a HR-Business Partner, valamint a Projektmenedzsment specialista képzés.

"A közbeszerzés szakunk egy speciálisabb terület, viszont ez pont azért keresett, mert ezt speciális tudást nem tanítják sem alap-, sem mesterszakon, viszont a közigazgatásban, önkormányzatoknál, közalapítványoknál dolgozóknak, akik munkájuk révén közbeszerzési ajánlatkérőként lépnek fel vagy olyan profitorientált vállalkozások munkatársainak, akik közbeszerzések lehetséges ajánlattevői, nagyon jól jöhet" – mondta a dékán.

A szakirányú továbbképzések általában kisebb, maximum 25-30 fős csoportokban zajlanak, interaktívak, egészen más a hangulat, mint például egy alapszakos szemináriumon.

Tényleg a szakmában lévő emberek beszélgetnek egymással és az oktatóval. Nagyon jó szakmai közösségek alakulnak ki, sőt, akár üzleti kapcsolatok is születhetnek

– mondta Fehér Péter, hozzátéve, a kurzusokon rendszerint ugyanis kialakul egy informális hálózat, amit fel is tudnak használni a hallgatók.

Munka mellett tanulni, mégis hogyan?

A szakirányú továbbképzések általában vagy hétköznapokon, munka után, vagy hétvégén zajlanak. Az új koronavírus megjelenése persze erre a képzési formára is hatással volt. A Corvinuson például átálltak a digitális oktatásra. Ugyanakkor Fehér szerint ennek a képzésnek az egyik erőssége épp a személyes jelenlét, az interakció, ezért amíg lehetséges, a 2020/2021-es tanévben a hagyományos oktatást preferálnák. A távoktatási eszközök és az egyetem által alkalmazott módszertanok is sokat fejlődtek, immáron virtuálisan is egyre több és jobb lehetőség van az interakcióra és csoportmunkára

"Sokat tanultunk az elmúlt fél évben. A COVID-19-nek olyan értelemben volt pozitív hozadéka, hogy sok oktató rájött, bizonyos előadásokat érdemes előre felvenni, a hallgatóknak az adott óra előtt megnézni és így a tanórán már több idő jut arra, hogy a tudásanyagot átbeszéljék, hogy mindenki érezze a súlypontokat, és az így megnyert időt nagyon jól át lehetett fordítani a gyakorlatra" – mondta, hozzátéve, ezt a módszert nagy valószínűséggel a következő tanévben is alkalmazni fogják.

Címlapkép: BCE/Stiller Ákos