Félelmetes rendszert épít a NAV a háttérben – Minden folyamatra rálátnak majd

Az elmúlt években hihetetlen mértékű digitális átalakulást vezényelt le a NAV, gyökeresen megváltoztatva az adatszerzés módját és ezáltal az adózók ellenőrizhetőségét. Ez azonban csak az első szakasza egy olyan átfogó adatszolgáltatási rendszernek, amellyel már nemcsak a cégek számlázására, de a későbbiekben akár a készletnyilvántartásokra, a vállalatirányítási rendszerek tartalmára, gyakorlatilag a teljes könyvelésre is ráláthat majd a magyar adóhatóság.

Az Európai Bizottság becslése szerint a magyar áfarés mértéke néhány év alatt 9 százalékra csökkent a korábbi közel 20 százalékról. Ez a javulás nagy mértékben a digitális lépésekkel, köztük a 2018 nyarán bevezetett, 2021-től már a magánszemélyeknek kiállított számlákra is kiterjedő NAV online számla adatszolgáltatási rendszer gazdaságfehérítő hatásával függ össze. Azonban a NAV online számla nem csak a feketegazdaság visszaszorítására alkalmas, a beérkezett adatok stabil kiindulópontot jelentenek a szisztematikus és automatikus ellenőrzésekhez és a későbbiekben más rendszerek adataival együtt egyes céges adóbevallásának elkészítéséhez. Utóbbi kiajánlásokkal az adóhatóság idővel adminisztratív terhektől szabadíthatja meg - a magánszemélyek után - akár a cégeket is.

Ahogy az szja esetében már láttuk, a bevalláshoz szükséges alapinformációkat az adóhatóság már be tudja gyűjteni a munkaadóktól, pénzügyi és egyéb szolgáltatóktól, így a bér, járulékok és adókedvezmények tekintetében fontos adatok összerendezhetőek egy szja-tervezetben és kiajánlhatók az adózónak.

Vannak hiányosságok, de ez a rendszer már elég jól működik egy átlagember esetében

– mondta a Portfolio-nak Fajcsák Gábor az RSM adóüzletág vezetője.

Mindemellett a nemzetközi adózási egyezmények és információcsere-lehetőségek a magánszemélyek külföldi érintettségeit is egyre szélesebb körben lefedik. A magánszemélyeket érintő változásokon túl pedig a hatékonyabb adóbeszedés érdekében a nemzetközi adózási szabályozás is egyre erősebb eszközöket ad az adóhatóságok kezébe, a vállalati jövedelemtermelés és adózás szorosabb monitorozására.

Fajcsák szerint sok országban vannak kezdeményezések a gazdálkodási adatok digitalizálására, gyakran felmerül például Észtország neve. Azonban itt a digitalizáció inkább olyan irányba megy el, hogy a gazdasági szereplők életét gyorsítsa, könnyítse például az elektronikus cégalapítástól kezdve az elektronikus bankszámlanyitásig. A magyar út ettől eltér, azonban az is biztos, hogy az adóhatóság törekvéseihez hasonlóra nem sok nemzetközi példát találunk.

Az online számla csak közbenső állomás

„A NAV online számla rendszer révén Magyarország már ott tart, hogy júliustól az üzleti számlák közel 99 százalékban bekerülnek a NAV-hoz, a friss információk szerint jövő áprilistől pedig a lakosság számára kiállított számlák is. Innentől kezdve azt megnézni, hogy ami az egyik cégnél költség, az a másiknál bevételként megjelent-e, az áfabevallásba bekerült-e, az be lett-e fizetve nem nagy kihívás” – tette hozzá az adóügyi szakember.

A szakember szerint a magyar adóhatóság egyértelműen a cégek irányába fordult. Egyrészt, hogy a begyűjött adatok elemzésével a társaságok számára is elkészülhessenek hamarosan az első adóbevallási tervezetek – első körben áfa adónemben – , másrészt, hogy eredményesebbé váljon az ellenőrzés.

A fejlesztések irányát látva az áfa- és a taobevallási-tervezetekhez szükséges információgyűjtés egyre intenzívebb.

Ennél is brutálisabb lehet majd a SAF-T adatgyűjtés, ami részben OECD-s ajánlásra valósul meg, és egy nagyon részletes információtömeget, szinte minden könyvelési és gazdálkodási adatot begyűjt.

Digitális megoldás nélkül adózni nagyobb kockázat, mint gondolnánk

"Itt már abba az irányba megyünk, hogy az adóhatóság a bevallásokon túl rengeteg egyéb adatra láthat rá, akár több cégre kiható keresztellenőrzéseket és adóellenőrzéseket is le tud majd futtatni a társaságoktól kapott adatok felhasználásával" – teszi hozzá a szakértő.

A SAF-T projekt keretében az adóhatóság több mint egy tucat különböző adatgyűjtést tervez bevezetni, melyek előre megadott XML formátumban, digitálisan tartalmazzák a gazdálkodási adatokat, a számlaadatokon kívül például a készletnyilvántartással kapcsolatos információkat vagy a vevő és szállító információkat.

Mivel ezt minden vállalkozástól be lehet kérni,

a NAV a későbbiekben akár ezeket az adatokat egy szoftveres adatelemzés segítségével tételesen is összefuttathatja kiiktatva így a manuális, emberi ellenőrzés jelentős részét.

Ezek a törekvések publikusak, így a vállalati oldal számára is nyitott könyv milyen irányban lehet előrelépni, hogy a jogszabályi megfelelés biztosított legyen. Az adattenger automatizált, digitális elemzésével manuálisan nem lehet felvenni a versenyt, csak hasonló kaliberű megoldással.

Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletágának vezetője

A NAV és a Pénzügyminisztérium által is hangsúlyosan kommunikált előny az adminisztráció csökkentés, melyet a céges adóbevallások (első körben áfa, majd várhatóan tao) kiajánlásával kívánnak megvalósítani. További előny természetesen a NAV ellenőrzések hatékonyságának növelése és ezáltal az adóelkerülés csökkentése, valamint az önkéntes jogkövetés, az adómorál javítása.

A digitális adózás fejlesztése a vállalkozások számára is előnyös

A cégek kezébe is eszközt adott a NAV azzal, hogy a beküldött adatokból létrejövő adatbázisokhoz lekérdezési lehetőséget is biztosít. Erre építve egy automatizált kapcsolat a NAV adatbázisaival a vállalati oldal számára is biztosítani tudja, hogy még a bevallások benyújtása előtt egy előzetes ellenőrzést lefuttathassunk és a benyújtandó adatokat összevessük a NAV-nál fellelhetőkkel.

Erre már jelenleg is megvan a lehetőség az online számla-adatszolgáltatásnak köszönhetően akár a saját kiállított számlák, akár a beszállító-, alvállalkozó partnercégek által kiállított és beküldött számlaadatok kapcsán, de ez az adatkör tovább bővül majd a fejlesztésekkel. „Az előzetes ellenőrzéseken túl azonban számtalan egyéb előny elérése is lehetséges a digitális megoldások használatával. A Connectax platformon futó digitális adózási moduljaink többféle adózási, pénzügyi adminisztrációs feladathoz jelentenek hatékony eszközt” – tette hozzá Fajcsák.

A cég továbbá megoldást kínál a nemzetközi hátterű és hazai cégeknél is kihívást jelentő online számla adatszolgáltatásra, a számlaarchiválásra, a minden céget érintő M lapok automatizált, NAV ellenőrzést is lefuttató előállítására, vagy egy elő-auditált áfabevallás elkészítésére is. Az időelőny mellett – a beépített ellenőrzési funkciókkal – bizonyos hibák, hiányosságok kiszűrése, korrekciója is egyszerűbben és szisztematikusan megoldható. "Azt látjuk, hogy a határidők, az adatszolgáltatás, adatellenőrzések, egyéni beállítások, hibaellenőrzés akkora volumenű munka, amit hiba nélkül elvégezni szinte lehetetlen feladat. A Connectax VAT MSheets megoldásunk több száz, vagy többezer szállítói számlát képes ellenőrizni, és M lapot készíteni rövid idő alatt.

– mondta az adószakértő, és hozzátette, hogy a Connectax platform VAT Manager megoldása több tucat ellenőrzést futtat le az adatokon, sok összefüggést visszaellenőriz, ezekhez a NAV adatbázisait is használja.

"Mivel pénzügyi képviselőként sok multival dolgozunk együtt, az ő igényeik is megerősítettek bizonyos fejlesztéseket, ahogyan pedig a NAV halad a digitalizációval, egyre több adat lesz lekérhető, elérhető, amire építeni lehet és érdemes" - mondta.

Jelenleg a SAF-T kapcsán formálódik mind az adattartalom, mind az érintettek köre, de az adószakértő szerint az már látható, hogy ez a digitális NAV adatszolgáltatás egy még magasabb szintjét kívánhatja majd meg a vállalati szférától. A SAF-T következménye pedig egy olyan szoftver az adóellenőr kezében, amely beszippantja az összes adatot, kielemzi azt, így az adóellenőrzés már pontos javaslatok alapján zajlik majd.

Azt gondolom, hogy ötéves távlatban, komoly adatelemzéseket követően már csak problémás cégekhez fog kimenni az adóhatóság. Érdemes akár kis lépésekkel, de elindulni az adózásban is a digitech megoldásokkal, hogy ne hozzánk kopogtasson be a NAV.

