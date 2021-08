Tényleg érdemes antitest-szintet vagy sejtes immunitást vizsgáltatni?

Miközben augusztus 1-től elérhető Magyarországon a koronavírus elleni harmadik védőoltás, a környező országok járványstatisztikai adatai alapján küszöbön a negyedik hullám, amiben jelentős szerepe van a delta variáns erőteljes terjedésének. Azokat, akik átestek a fertőzésen, vagy akik túl vannak az első két oltáson, okkal foglalkoztathatja a kérdés, vajon kialakult-e védettség a szervezetükben, ugyanakkor lehet, hogy sokakat visszatart, hogy a szakemberek sem értenek egyet abban, érdemes-e ellenanyag-szintet nézetni. A Vascular Diagnostics szakértőinek segítségével jártunk utána, hogy pontosan milyen vizsgálati lehetőségek érhetőek el és hogy kinek melyik elvégzése javasolt.

Az elmúlt hetek a koronavírus elleni harmadik védőoltás lehetőségétől voltak hangosak: július 29-e óta lehet az eeszt.gov.hu oldalon időpontot foglalni, az oltás önkéntes és ingyenes, ugyanakkor azt, hogy ki milyen típusú oltóanyagot kap, a szakmai ajánlást figyelembe véve a helyszínen az oltóorvos dönti el. Nem meglepő tehát, hogy aki korábban átesett a betegségen, vagy túl van a második oltáson, a harmadik dózis előtt esetleg hezitál.

Nagyon sokan szeretnék tudni, kialakult-e védettség a szervezetükben. Erről ad információt az ellenanyagszint-vizsgálat, ugyanakkor az egyszeri teszt nem ad egzakt választ a kérdésre

– mondta a Portfolio-nak Dr. Nagy Orsolya, a Vascular Diagnostics laborvezetője, mikrobiológus szakorvosa. A szakember hangsúlyozta: abból, hogy az adott pillanatban valakinek van kimutatható antitest a szervezetében, nem jelenti azt, hogy pár hónap múlva is védett lesz.

"Tehát egy pillanatnyi antitest-mennyiség nem jelent örökké tartó védelmet, ezért is kínálunk például COVID-védettség nyomonkövetési csomagot: javasolt az ismétlő vizsgálat elvégzése bizonyos időközönként, hogy a különböző időpontban levett vérminták alapján láthassuk, milyen trend rajzolódik ki: csökken-e, és ha igen, milyen ütemben mérséklődik az ellenanyagszint” – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a piacon nagyon sokféle teszt érhető el, van olyan – a védettségi igazolvány kiváltásához ez is elég –, amelyik csak arról ad információt, van-e kimutatható ellenanyag valakinek a szervezetében. A szofisztikáltabb vizsgálatok ugyanakkor pontos mennyiségi adatot is közölnek, így két különböző időpontban vett vérminta eredményei összehasonlíthatóak. Érdemes olyat választani, amelyik a WHO standard kontrolljához méri az eredményeket, ezáltal precízebb meghatározást tesz lehetővé.

Dr. Nagy Orsolya és Dr. Péterfi Zalán

Dr. Péterfi Zalán, a Vascular Diagnostics kutatási igazgatója megjegyezte, a harmadik hullám lecsengésével egyidejűleg nő az ellenanyagszint-vizsgálatra érkezők száma, és egyre többen érdeklődnek a sejtes immunitás vizsgálat iránt is.

"A Covid-19 fertőzés elleni védekezésben az ellenanyagok mellett fontos szerepet töltenek be az immunsejtek is, melyeknek a fertőzést követően, vagy a védőoltás hatására kialakult koronavírus elleni specifikus aktivitását mikrobiológiai módszerekkel igazolni lehet. A sejtes immunitás a védettség egy másik fontos pillére, a T sejteknek rendkívül szerteágazó szerepük van: többek között felismerik és elpusztítják a vírussal fertőzött sejteket a szervezetben, de szabályozzák az ellenanyag termelő sejtek kialakulását is. A vizsgálat során 24 órás, vírus-specifikus antigénnel történő stimuláció után mérjük a T-limfociták által termelt interferon-gamma kibocsátást, melynek szintje alapján meghatározható a T-limfociták aktivációjának mértéke. A vizsgálatot alvadásgátolt vérből végezzük, melyhez vénás vérvétel szükséges" – mondta.

Továbbra is napi több száz PCR tesztet végeznek

A Vascular Diagnostics laborja két helyszínen üzemel, a koronavírus-járvány alatt építettek egy 24 konténerből álló komplexumot a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház mellé. Békeidőben vérdonorminták szűrésével, diagnosztikai vizsgálatokkal foglalkoznak, de tavaly óta leginkább a Covid-tesztekre fókuszálnak.

Jelenleg a járvány nyugalmi időszakában naponta átlagosan 300-400 PCR-tesztet végeznek, ugyanakkor ez a szám a járványhullám idején jóval magasabb volt, akár napi 6-7 ezer minta kiértékelésére is volt példa.

Napi szinten a labor kapacitása 10 ezer minta vizsgálatát teszi lehetővé. Miután a legújabb technológiával dolgoznak és egyidejűleg több gép is működik, nincs arra szükség, hogy adott mintaszám beérkezésére kelljen várni, így a folyamat gyors és gördülékeny. A mostanáig elvégzett vizsgálatok száma már 700 000 körül jár, amivel a Covid-tesztek specialistáinak és piacvezetőnek számítanak Magyarországon.

A Vascular Diagnostics laborjában többek között úgynevezett nukleinsav kimutatáson alapuló technológiával detektálják a Covid-19 fertőzést a szájgaratból vagy orrgaratból vett mintákban. A teszt során a rendszer a vírus genetikai örökítő anyagát (RNS-ét) mutatja ki. Előnye az antigén gyorstesztekkel szemben, hogy a mintában található kis mennyiségű vírus RNS-t is képes a reakció során megsokszorozni és ezáltal kimutatni, tehát sokkal érzékenyebb, megbízhatóbb eredményt ad, akár napokkal a tünetek megjelenése előtt lehetővé válik a diagnózis felállítása, az izoláció és a fertőzési lánc megszakítása. Ilyen vizsgálati módszer a PCR-teszt vagy a TMA, mind a kettő a virális RNS-t detektálja. A TMA módszer a hagyományos PCR módszerekhez képest sokkal érzékenyebb, így általa jóval előbb kiszűrhetőek és elkülöníthetőek a SARS-CoV2 fertőzött betegek, a labor ebből a szempontból is egyedülálló. Ebbe a folyamatba nyert bepillantást a Portfolio. A képre kattintva galéria nyílik.

"A második hullám idején bővítenünk kellett a létszámot. Mivel ez egy modern gépekkel felszerelt, szinte teljesen automatizált labor, frissen végzettek, kevés munkatapasztalattal rendelkezők is helyt tudnak állni, e tekintetben munkaerőt találni nem volt nehéz. Ugyanakkor szükség volt néhány komolyabb szakmai múlttal rendelkező szakemberre is, az már nagyobb kihívást jelentett” – mondta Dr. Péterfi Zalán. A márciusban bevezetett új egészségügyi szolgálati jogviszony, ezzel együtt az egészségügy átalakításának folyamata a kutatási igazgató szerint azt eredményezte, hogy csökken a bérkülönbség az állami és a magánszektorban dolgozó egészségügyisek között, ugyanakkor véleménye szerint az anyagiaktól független tényezők egyre nagyobb hangsúllyal esnek latba.

A jelentkezők számára nagyon fontos, milyen a csapat, milyenek a továbblépési lehetőségek, milyen a labor felszereltsége, vagy, hogy milyen a menedzsment. Ez számít a szakképzett munkavállalóknak

– mondta. Dr. Nagy Orsolya hozzátette, a munkakörülmények nagyon fontosak, az, hogy kiszámítható a munkaidő és jól tervezhető a beosztás, ritkán kell túlórázni, és ha kell, akkor plusz pénzt kapnak érte. A munkaeszközök nem elavultak, hanem modernek, így a folyamatok is gyorsak és rendelkezésre állnak a minőségi munkavégzéshez szükséges tesztek, eszközök és van elegendő, megfelelően képzett személyzet. Dr.Péterfi Zalán szerint a magánszolgáltatók azért is jelentenek vonzó munkahelyet, mert rugalmasabb struktúrában működnek és kevésbé hierarchikus a szervezet, valamint kiszámíthatóbb karrierlehetőséget biztosítanak.

A munkavállalók szempontjából az sem elhanyagolható, hogy a két labor, valamint a cégcsoportunkhoz, a Vascular Grouphoz tartozó Vascular Research Group közt van mobilitás, van fejlődési lehetőség

– tette hozzá a kutatási igazgató. A járványhullám lecsengésével ez szakmai előrelépést is jelenthet, mivel a Covid-labor munkatársai más kutatási területekre mehetnek át dolgozni.

A cikk megjelenését a Vascular Diagnostics támogatta.

Fotók: Mónus Márton