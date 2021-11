Csúcson a cégeladási szezon, Budapest lehet a régiós központ

A nagy mennyiségű tőke, valamint a generációváltás és az abból fakadó cégeladási igény kifejezetten intenzív érdeklődést és igényeket hozott létre az M&A piacon, ezért is volt időszerű az ilyen irányú szaktudással rendelkező CFI Hungary csatlakozása a BDO Magyarországhoz. Az együttműködés révén nevet is változtató CFI nemzetközi hálózatot és hátteret, növekedési lehetőséget, míg a BDO speciális szaktudást és a full service lehetőségét kapja.

A CFI Hungary Zrt. a további fejlődés és a szinergia adta előnyök kölcsönös kiaknázásának érdekében idén szeptemberben csatlakozott a BDO Magyarországhoz. Az egyesülés révén az idén 15 éves vállalat nevet is változtatott, szeptembertől BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-ként folytatja tevékenységét. A döntés révén mintegy 25 szakember és elsősorban cégértékesítéssel, illetve -összeolvadással (Mergers and acquisitions - M&A) kapcsolatos szaktudás érkezett a BDO hálózatába.

A BDO vezető globális könyvvizsgáló hálózat, amelynek fő tevékenysége ugyan a könyvvizsgálat, ám emellett van egy sor kiegészítő, kapcsolódó szolgáltatása is, mint az adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés, informatikai és pénzügyi tanácsadás.

A most csatlakozott szakértői csapat pénzügyi tanácsadásban korábban is piacvezető volt Magyarországon, és mivel hosszú évek óta kapcsolatban volt a két cég, adódott a lehetőség, hogy közösen folytassuk tovább. Erre 2021-ben nyílt meg a lehetőség

– mondta el a Portfolio-nak Gerendy Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője és vezető partnere. Hozzátette: „nekünk ez azért jó, mert az üzleti életben egyre inkább egy helyen szeretnének a megbízók minél több szolgáltatást elérni. Fontos előny az a nagyon erős belső szinergia is, amit ez az együttműködés a tudásmegosztás révén hoz. Annak ellenére, hogy külön szakmákról beszélünk, az egyes szolgáltatásaink természetesen összekapcsolódnak, hiszen mindegyiknek a közös alapja a számvitel. A csatlakozás révén így volumen és szaktudás egyszerre került a BDO Magyarországhoz, amellyel már komoly erőt tudunk felmutatni, ez pedig a piacon is egyedülálló, a Big Fourhoz képest is jelentős tömeget képvisel” – fogalmazott Gerendy.

Tapasztalat házon belül

Az ügyvezető szerint ráadásul nem csupán a létszám és az ügyfelek száma jelentős, hanem nagyon nagy súllyal esik latba a tapasztalattömeg is. „A csatlakozás révén speciális tudás, ismeret érkezett a BDO Magyarországhoz.

Ez azért is jelentős, mert a piacon rengeteg a komplex probléma, egyedi esetek vannak, nincs két egyforma tranzakció, két egyforma könyvvizsgálat vagy könyvelés. Csak korlátozottan lehet tipizálni a feladatokat, ez pedig felértékeli a tapasztalat jelentőségét.

A CFI Hungary, mint az egyik legjelentősebb hazai M&A és pénzügyi tanácsadó, ráadásul kifejezetten emberközpontú, nagy felkészültséget és egyben bizalmat igénylő munkát végzett az elmúlt években. A cégeladás bizalmi feladat, hiszen a tulajdonosok sokszor az életük munkáját értékesítik.”

A tapasztalat fontosságát hangsúlyozta Fekete Márk, a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadási üzletág partnere, vezérigazgatója is. „Ha egy tanácsadónak nincs kellő tapasztalata, magabiztossága, megfelelő tárgyalási készsége, akkor nem tudja érdemben segíteni az ügyfeleit abban, hogy létrejöjjenek a tervezett akvizíciók.

Amikor a befektetők vagy tulajdonosok maguk próbálkoznak, a legjobb szándékuk ellenére is megakadhat a folyamat, nagyon sokszor nem sikerül, amit célként kitűztek.

Velünk együtt viszont meg tudják valósítani, az elmúlt évek sikerei megerősítették számukra is, hogy ténylegesen hozzáadott értéket jelentünk” – fogalmazott.

Nemzetközi lehetőségek

Mint elmondta, az volt a fő motivációjuk a BDO-hoz csatlakozás során, hogy egy nemzetközi hálózat segítségével az országhatárokon túl is fejlődhetnek.

Nagyon intenzív növekedési céljaink vannak, duplázódást várunk magunktól három éven belül mind létszámban, mind árbevételben

– jelentette ki Fekete Márk.

A nemzetközi beágyazottság fontos előny a további terjeszkedésben, hiszen a BDO minden szomszédos országban jelen van, illetve olyan kiemelt jelentőségű térségekben is, mint Németország, Anglia, Észak-Amerika vagy Ázsia.

Cégeladási szezon

A közös munkát leginkább a piac fejlődése indokolta.

Jelenleg a generációváltás és az ebből fakadó értékesítési igény miatt az M&A terület nagyon intenzív időszakát éli.

Szép számmal vannak nemzetközi figyelemre is számot tartó, vonzó magyar cégek, amelyek felkeltik a külföldi befektetők érdeklődését. Ezt az igényt a koronavírus okozta lezárások, utazási nehézségek egy időre korlátozták, hiszen cégvásárlás előtt az érdeklődők természetesen maguk is meg akarják nézni a kiszemelt vállalkozást. Most, hogy elhárultak ezek az akadályok, nagyon komoly érdeklődés van egyes iparágakban.

További tényező, hogy jelentős felhalmozódott tőke, rengeteg „olcsó pénz” van Magyarországon, amely keresi a helyét, és az állami programok ezt még fokozzák a kötvényprogrammal és egy aránylag kedvező finanszírozási helyzettel.

Emiatt nagy a kereslet befektetői oldalról, amelynek egy része már csak a környező országokban találja meg a megfelelő célpontjait.

Ezért is volt fontos számunkra a BDO-s hálózat, hogy ha valaki a Balkánon, Szlovákiában, vagy Ausztriában szeretne befektetni, a kollégák tudjanak segíteni ebben is” – tette hozzá Fekete Márk.

A jövőbeni tervek között a régiós központtá válás, a meghatározó szerep erősítése és a növekedés is szerepel. Az együttműködés révén a BDO Magyarország még több területen, teljesen integráltan tudja kiszolgálni ügyfeleit. „A vállalati pénzügyi tanácsadási szolgáltatásunk minden tekintetben felzárkózott könyvvizsgálati, adó, jogi, informatikai, valamint hotel és ingatlan üzletágaink mellé. Nyugat-Európából nézve, ha valaki befektetési célpontot keres, ez a régió egységes kezelést igényel. Ezt Magyarországról jó kiszolgálni. A most csatlakozott 30 fős, dedikált csapattal minden adott ahhoz, hogy a BDO Magyarország a régió M&A központjává váljon” – mondta el Gerendy Zoltán.

A cikk megjelenését a BDO Magyarország támogatta.

Fotó: Stiller Ákos