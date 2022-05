Jön az ötödik Orbán-kormány és már most nagy dolgokra készül

Már látni az Orbán Viktor által vezetett ötödik kormány szerkezetét, minisztereit és ebből arra is lehet következtetni, hogy mely kormánytagokhoz fog tartozni a gazdaságpolitika meghatározása. Az már most kijelenthető, hogy nem lesz könnyű dolguk, mivel feladataik között a költségvetés rendbetétele kell legyen az első helyen. Bemutatjuk, hogy milyen opciói lehetnek a kormánynak, amikor a költségvetési kiigazítás tartalmát állítja össze, és miért kell igyekeznie.

Kinek lesz nagy feladata?

Összeállni látszik az új kormány, körvonalazódnak a feladatok is, és mindebből arra lehet következtetni, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési tárcavezetőnek is fontos szerep juthat a gazdaságpolitika tartalmának és irányának meghatározásában. A régi-új kormánytagok azonban nem sokáig ünnepelhetnek, mert elemzők és költségvetési megfigyelők szerint már az idei büdzsé stabilizálása érdekében beavatkozásra van szükség.

Az első négy hónapban a költségvetés hiánya az éves pénzforgalmi terv 83%-át is meghaladta már. Az eddig is sejthető volt, hogy a parlamenti választások előtti kiköltekezés miatt fejnehéz (az év első szakaszában termelődik meg a hiány jelentős része) a költségvetési deficit lefutása, azonban az energiakrízis, az orosz-ukrán háború, az infláció elszaladása és ezzel párhuzamosan a kötvényhozamok emelkedése csak tovább fokozták a feszültséget a költségvetésben.

Virovácz Péter, az ING Bank senior közgazdásza azt valószínűsíti számításai alapján, hogy 1000 milliárd forintos kiigazításra van szükség még az idei évben. A Portfolio néhány héttel ezelőtt végzett számításai is 1000-1500 milliárd forintos kiigazítási igényt vetített előre, a viszonylag nagy szórás azért van, mert az energiaszámla pontos hatását (és a rezsicsökkentés valódi árát) nagyon nehéz megbecsülni.

Ezért lesz nehéz megoldani a feladatot

Arra már rámutattunk korábbi cikkünkben, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó kormánytagoknak nem lesz könnyű dolguk. Ugyanis legkorábban május végén áll fel az új kormány, bármilyen kormánydöntésre így júniusban kerülhet sor, a parlament elé leghamarabb júniusban kerülhet törvényjavaslat. Kérdés, hogy a kormány milyen jogszabályokkal fog operálni, ugyanis (legalább) június elsejéig még tart idén a veszélyhelyzet, ami lehetőséget ad a kabinetnek arra, hogy rendeleti úton szabályozzon akár adózási kérdéseket is. Ha a kiigazító/megszorító csomag látszatát is el akarja kerülni, akkor azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a beruházásbefagyasztásról és kiadáscsökkentésről egyedi kormányrendeletek fognak megjelenni a különböző közlönyökben, és így a kívülállóknak nehezen fog összeállni az egész egy teljes csomaggá.

Feltehetően tehát az új, költségvetést kiigazító lépések az év második felétől lesznek hatályosak, ami a kormány szempontjából azért érdekes, mert az 1000-1500 milliárd forintot egész évre kellene megtalálni.

Akkor mégis hogyan?

Emiatt gondolják többen azt, hogy elsősorban a kormány egyedi/diszkrecionális kormányzati kiadásokat fog levágni. Ilyenek lehetnek az állami beruházások (755 milliárd forintnyi beruházást már elhalasztott idén a kormány), egyedi kormánydöntésekkel megítélt állami beruházási támogatások (magánpiaci cégeknek), más egyszeri kiadások. Ezek abban segíthetnek a kormánynak, hogy azonnal pénzhez jusson, viszont mivel egyszeri tételekről van szó, 2023-ban ezek a lépések már nem javítják pluszban a költségvetés egyenlegét, pedig jövőre is pótlólagos beavatkozásra van szükség, ha a kormány az idei 4,9%-os GDP-arányos hiánycélt 2023-ban 3,5%-ra akarja csökkenteni.

Sokan emlegetik, míg az érintett szektorok tartanak attól, hogy a kormány ezúttal is a különadók intézményéhez nyúl. Emelhet is bizonyos szektoriális pluszterheket, vagy új ágazatokat szemelhet ki magának.

Korábbi cikkünkben bemutattuk az egyéb típusú adók emelésének lehetőségét, egyes vállalati típusú adók szabályozásának szigorítását, a béremelések elhalasztásának opcióját, a gazdaságfehérítő lépések felpörgetését. Akkor nem tettük az étlapra, de nem lehet kizárni (attól függ, mekkora a baj a költségvetésben), hogy a kormány akár vagyonelemeket értékesítsen. A kormány szemében ezzel két gond is lehet:

Egyrészt az állami vagyon értékesítése szembemenne az elmúlt évek kormányzati politikájával és az eddigi Orbán-kormányok gazdaságpolitikájának filozófiájával.

Másrészt az eredményszemléletű hiány ezzel a megoldással még nem javul, csak a pénzforgalmi szemléletű deficit csökkenthető és a finanszírozási igény. Hasonló megoldásokkal élt már korábban a kormány 2014-2016-ban, amikor például bizonyos beruházási kiadások mögé vagyonértékesítést állított a kormány.

A lépés mellett szól viszont, hogy amennyiben a kormány értékelése szerint nagy a baj az idei költségvetésben és ráadásul az uniós forrásokra sem számíthat a kormány, akkor felértékelődik a vagyonértékesítésből származó bevételek szerepe. Érdemes ennél a pontnál megemlíteni, hogy Varga Mihály még február végén emelte ki egy Facebook-posztjában, hogy az állami vagyon értéke 2020 végére 19 401 milliárd forintra hízott a 2010 végén látott 11 650 milliárd forint értékről. Ha így tekintünk rá, akkor ebben hatalmas, akár gyorsan is mozgosítható tartalékok rejlenek.

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy a kormány nincs könnyű helyzetben, ugyanakkor több eszköz is a kezében van. Ha pedig a jelentősnek mondható, 1000-1500 milliárd forintnyi kiigazítást fű alatt, szép csendben akarja végrehajtani, akkor arra is van lehetősége. Az biztos, érdemes lesz figyelni a következő hetek, hónapok egyedi kormányrendeleteit.

