Egy időre fellélegezhetett Európa és az USA, de a briteknek nem kegyelmezett a piac

Az elmúlt hónapok komoly hozamemelkedést hoztak a kötvénypiacokon, ami megdrágította az államadósság-szolgálatot, az eladósodottabb európai országokkal kapcsolatban még egy kisebbfajta riadalom is kialakult. Az emelkedő trend először nyáron tört meg, de a keserű augusztusi kijózanodás újra meredek pályára állította a hozamokat a nyugati világban. Az előző napokban viszont a részvény- és devizapiaci fordulattal együtt kis megnyugvás látszott a kötvénypiacokon is, de a kép országonként nagyon eltérő. A kilátások vegyesek, és a beérkező adatokat a piaci szereplők hajlamosak nagyon túlreagálni, ennélfogva egy dolog tűnik biztosnak csak a közeljövőre: a magas volatilitás.

Minden kis jelre azonnal és hevesen reagálnak az amerikai befektetők

A részvény- és devizapiaci volatilitás mellett a kötvénypiacokon is nagy volt a mozgás az előző napokban, amelyet elsősorban az amerikai események váltottak ki. Nyár elején úgy tűnt, hogy az amerikai infláció a tetőzés környékén van, és a Fed jelzéseiből is ki lehetett olvasni, hogy a kamatemelési ciklus vége már nincs annyira messze, így a piacok határidős kamatárazása összeért a Fed által jelzett várható kamattetőzéssel. Nyáron jött el az a pont, amikor a befektetők úgy gondolták, hogy a Fed már nincs késésben, és a jegybank végül oda fogja emelni a kamatokat, ahova ők azt várják.

Budapest Economic Forum 2022 A globális gazdaság kilátásairól, a monetáris politikáról, valamint a kötvénypiaci folyamatokról is szó lesz a Portfolio makrogazdasági témájú konferenciáján.

Ehhez képest az első kijózanító pofon augusztus végén jött. Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszédében a korábbinál szigorúbb hangnemet ütött meg, de az igazi sokkot az augusztusi inflációs adat és a szeptemberi Fed-kamatdöntés hozta el. Augusztusban ugyan csökken az inflációs főmutató, de ez önmagában nem volt meglepő az üzemanyagárak esése miatt. A maginfláció viszont jelentősen emelkedett, ami felébresztette az aggodalmat az inflációs alapfolyamatok kedvezőtlen fordulatával kapcsolatban. A Fed pedig a kamatdöntő ülésén reagált is erre: nem elég, hogy kamatelőrejelzését jócskán felfelé módosította júniushoz képest, és még 2023-ra is kamatemelést ígértek, de Jerome Powell egyenesen elmondta: nincs effektív felső határa a kamatemeléseknek, addig emelnek, amíg az infláció tartósan csökkenő pályára nem áll, és a munkaerőpiacon meg nem szűnik a túlkereslet.

A még szigorúbb monetáris politika pedig értelemszerűen megjelent a kötvények árazásában is.

A nyári nyugalom a kötvénypiacon (a befektetők szabadságai mellett) épp annak volt köszönhető, hogy az irányadó kamattal kapcsolatos várakozások már nem nőttek tovább. Augusztus végén viszont ráeszmélt a piac, hogy az általuk árazott kamatszintet a tényleges kamatok végül meghaladhatják, emiatt a hozamok emelkedő pályára kapcsoltak.

Az augusztusi inflációs adat és a szeptemberi Fed-döntés aztán még meredekebben emelkedő pályára állította a hozamokat, és ez különösen a 2 éves kötvény hozamán látszott (a rövid lejáratú kötvények ugyanis szorosabban lekövetik az irányadó bankközi kamatlábban bekövetkező mozgásokat). A hozamgörbe természetesen továbbra is inverz a 2 és 10 éves szakaszon (a piac ezt figyeli a legszorosabban), hiszen a befektetők már tavasz óta meg vannak győződve róla, hogy a kamatemelés átmeneti lesz, ezért kétéves időtávra magasabb felárat várnak el, mint a nagyon hosszú lejáratra.

Érdekesség viszont, hogy a Fed által szorosabban figyelt 3 hónapos és 10 éves lejáraton még nem vált inzverzzé a hozamgörbe, azaz a három hónapos államkötvény hozama még mindig a 10 éves alatt van. Normál esetben a hozamok a hosszabb időtávokon magasabbak, és a három hónapos és 10 éves közötti hozamkülönbség ilyen mértékű laposodása sem tekinthető normálisnak.

Az is látszik az ábrán, hogy a tengerentúlon a hozamok emelkedése megállt az előző napokban.

Ez egybeesett a részvénypiacok emelkedésével és a dollár gyengülésével, ami nem véletlen, hiszen mindhárom jelenség oka egy és ugyanaz: az amerikai munkaerőpiac lehűlése, pontosabban az ezzel kapcsolatos vélekedés. A hét elején az ISM beszerzésiemendszer-index feldolgozóipari foglalkoztatottság-alindexe 54,2 pontról 48,7 pontra süllyedt júliusról augusztusra. Noha a BMI előrejelző szerepét nem érdemes túlgondolni, az ilyen mértékű esés mindenképp beszédes, főleg mivel az alindex ezúttal a növekedési határt jelző 50 pont alá süllyedt. Magyarul a foglalkoztatottság csökkent a feldolgozóiparban a vállalatvezetők saját bevallása szerint. Ezt a közlést támogatta még a keddi hír is, amely szerint 10%-kal csökkent a betöltetlen álláshelyek száma az USA-ban.

A piaci reakciók hevesek voltak, lehet, hogy egy kissé túlzóak is (tegnap már látszott némi korrekció). A munkaerőpiaci főmutató pénteken érkezik az Egyesült Államokban, amely akár meg is erősítheti az előzetes jeleket a munkaerőpiac lassulásáról. Az mindenesetre látványos, hogy a befektetők mennyire keresik a legapróbb jeleket is, és hajlamosak meglepően erőteljesen reagálni a normál körülmények között kevésbé piacmozgató hírekre. A pénteki munkaerőpiaci főmutató ugyanis könnyen rá is cáfolhat az első jelekre, és a Fed is nyilvánvalóvá tette, hogy csak következetes, több hónapon át tartó csökkenés után fogja elfogadni a foglalkoztatottsági fordulat tényét, egy havi adat nem sokat jelent ebből a szempontból. Így ha a Fed-döntéshozók a kedvező munkaerőpiaci hírek után kamerák elé állnak, és elsütnek egy újabb héja üzenetet, az akár egy nap alatt is méretes esést hozhat a kötvény-árfolyamokban az előző napok szép emelkedése ellenére.

Minden okunk megvan tehát arra számítani, hogy jelentős volatilitás várható a kötvénypiacon a következő hetekben. Egy dolog viszont biztos: noha az infláció 40 éves csúcson van, a jelenlegi hozamszint messze nem nevezhető történelminek, tehát bőven van még tér a további emelkedésre az infláció függvényében.

Ez történik, ha valaki széllel szemben evez

Érdemes még megemlíteni a brit gazdaságot, ahol a kormány fedezetlen költekezése okozott esést a kötvény-árfolyamokban. A Bank of England az elsőként kezdte meg a kamatemelést a nagy jegybankok közül még tavaly, azóta csak fokozta a tempót: a kötvényhozamok természetes módon emelkedő pályára álltak. Nyáron aztán a brit eszközökön is csökkent a nyomás, de ahogy az USA-ban, a briteknél is kijózanodást hozott az ősz.

Aztán pár hete jött Liz Truss, aki miniszterelnökké válva azonnal jelentős adócsökkentést jelentett be: 6 hónap alatt ez 45 milliárd fontot vonna el az államkasszából, a lakossági energiatámogatásokkal együtt pedig 105-öt. Utóbbira nem feltétlenül ütötték volna meg a brit pénzpiaci eszközöket, sőt: ahogy Európában láttuk, a várhatóan csökkenő lakossági infláció (a kormányzat szerint az energiaár-plafon 5%-ponttal mérsékli az inflációt) akár még hozamcsökkenést is hozhatott volna a csökkenő kamatárazáson keresztül.

A brit kötvényekből mégis úgy menekültek a befektetők, hogy arra ritkán volt példa.

Egészen pontosan 1957-ben, addig kell ugyanis visszamenni, hogy olyan mértékű havi hozamemelkedést találjunk a brit 10 éves kötvény piacán, mint most szeptemberben. A hozam 2010 óta most lépte át először a 4%-ot, és 2008 óta nem látott csúcsra ugrott. Az emelkedés olyan mértékű volt, amely már komoly fájdalmat okozott a brit pénzügyi szektornak, a kötvénypiaci eladási hullámot nyugodtan nevezhetjük pánikszerűnek.

Az ok egyszerű: a brit kormány akkor csökkenti az adókat, amikor a brit gazdaságot súlyos ikerdeficit sújtja: az energiamérleg miatt a folyó fizetési mérleg egyenlege rohamosan romlik, az adócsökkentéseket számolva pedig a márciussal záruló fiskális évben a GDP-arányos költségvetési hiány elérheti a 8%-ot, miközben az államadósság a GDP 90%-a felett van. Az adócsökkentéstől a brit kormány a növekedés beindulását várta, de a pénzpiaci szereplők egészen más következtetésre jutottak, és a kormány elveszítette a bizalmukat. A miniszterelnöknek emiatt vissza kellett vonnia az adócsökkentés egyik elemét – ez a lépés és a brit jegybank határozott fellépése együtt stabilizálta a brit eszközöket, legalábbis átmenetileg. A továbbiakban viszont elég valószínű az újabb emelkedés, hiszen a fiskális expanzió miatt a BoE-nek vélhetően az eddig vártnál magasabbra kell majd emelnie a kamatokat - mivelhogy az adócsökkentési program legtöbb eleme még mindig él. Újabb pánikszerű eladások viszont a közeljövőben már nem valószínűek.

Európában nagyobb fordulat látszik

Az eurózóna kötvényeiben is nagy mozgást látunk, amelynek egyik fontos oka szintén a monetáris politikában keresendő. Noha az EKB legutóbbi kamatdöntő ülésén már 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, és a szeptemberi inflációs adat is tovább nőtt, a piac inflációs várakozása mégis határozottan esik.

Az előző hetekben ugyanis az eurózóna tagállamai közül többen is jelentős kormányzati támogatásokat jelentettek be, amelyekkel mérsékelni fogják a lakosság és a vállalati szektor energiaszámlája okozta terheit, a német csomag összege nagyjából 200 milliárd euró. Az intézkedés fedezetét részben az energiapiaci árplafon-intézkedés teremti meg, amely egyfajta vállalati különadónak tekinthető. Ez nyilvánvalóan mérsékelni fogja a lakosság energiaterheit, ezzel pedig a fogyasztói árindexet is, amelynek éves növekedésében közel 50%-os súlya van az energiának. Továbbá a piaci gázárak is meredek esésnek indultak Európában: a TTF-jegyzés 150-160 eurónál jár megavattóránként, holott augusztus végén és szeptember elején 300 euró fölé is benézett az ár. Mindezek abba az irányba mutatnak, hogy a látszólag nagyon héja EKB-nak végül nem kell majd túlságosan a semleges kamatszint fölé emelnie a kamatot, és ez a felismerés a kötvényhozamok eséséhez vezetett.

A hozamcsökkenést az előző napokban természetesen támogatta az is, hogy az Egyesült Államokban is csökkentek a szigorítással kapcsolatos várakozások, de mivel ezek nagyon gyorsan változnak (ahogy fent írtuk), ez a hatás könnyen elveszhet, és az eurózóna-kötvények újra nyomás alá kerülhetnek.

A fenti ábrán a német hozamszintek láthatóak, látszik, hogy minden lejáraton komoly esés volt tapasztalható a napokban, és az egyéves hozamok még mindig az 5 és 10 éves szintek alatt járnak, vagyis a hozamgörbe nem vált inverzzé. Az 5-10 éves szakaszon viszont teljes ellaposodás látszik, vagyis a hozamgörbe alakja azért itt sem egészséges. Látszik egyébként, hogy az előző hetek hozamemelkedése Európát is érintette, amely egyértelműen az EKB és Fed monetáris politikájának még szigorúbbá válása miatt következett be (erről írtunk fent az amerikai hozamok kapcsán).

Hasonló folyamat játszódott le a dél-európai kötvénypiacokon is (fenti ábra), kissé nagyobb volatilitással – a nagyobb kilengések nem meglepőek a négy déli ország esetén, a magasabb államadóssággal és strukturálisan gyengébb gazdasággal jellemezhető olasz, spanyol, portugál és görög gazdaságok általános megítélése nem olyan kedvező, mint a német gazdaságé, így jobban kitettek ezek az országok az árfolyam-ingadozásnak.

Drámai mozgások viszont nem látszanak, és ez különösen az olasz kötvényhozamok esetében nagyon megnyugtató.

Az EKB-kamatemelési ciklusának megkezdésével feléledt a kötvénypiaci pánik az olasz államadósság fenntarthatatlanságával kapcsolatban (talán kissé indokolatlanul), így az olasz kötvényekből gyorsabban táraztak ki a befektetők, mint a többi európai kötvényből. Az EKB viszont még időben asztalra csapott, és megalkotta a transzmisszióvédelmi eszközét (TPI), amely gyakorlatilag egy eszközvásárlási program: ezt akkor alkalmazza a jegybank, ha indokolatlan kilengéseket tapasztal a kötvények árazásában egy-egy tagállamnál. Az EKB-nak mindössze elég volt bejelentenie az eszköz megszületését, az olasz kötvényfelár máris stabilizálódott, és ezen még a jobboldali-populista politikai fordulat sem hozott változást. Az európai adósságválságtól rettegők egy időre megkönnyebbülhetnek, ez nyugodtan kijelenthető.

Egyre nagyobb ára van a Japán monetáris makacsságnak

Nagyon egyedi még Japán helyzete is, ez ugyanis nagyon jól szemlélteti, hogy miért nehéz még nagy gazdaságként is szembemenni a globális folyamatokkal. Az extrém mértékben eladósodott állam és a strukturális gondokkal küzdő gazdaság miatt a jegybank nem szerette volna, ha a hitelkiáramlás lassul, ezért nem emeltek kamatot (és egyébként ezt az infláció sem tette indokolttá, legalábbis egyelőre). A globális hozamemelkedés persze nyomás alá helyezte a japán kötvényeket, így azok leértékelődése kamatemelés nélkül is megtörtént volna, csakhogy a jegybank – hogy fenntartsa a szigorú hozamgörbe-kontrollt – felső határ nélkül kezdte el vásárolni az államkötvényeket. Ennek két következménye lett:

a kötvénypiac szinte teljesen kiszáradt, a jen pedig több évtizedes mélypontra süllyedt.

A hozamok mindenesetre tényleg nem nőttek, de a piac egyszerűen szétesett: több mint 10 éve, a fukusimai katasztrófa óta nem látott mélyponton a forgalom (ami érthető, hiszen ki akarna ma a 0,25%-on maximált hozamú 10 éves jen-kötvényekből venni folyamatosan romló jen mellett, amikor az amerikai 10 éves 3,7%-ot fizet, és a dollár egyre erősebb).

Hogy a japán kísérletnek milyen reálgazdasági hatásai lesznek, az a jövő zenéje. Tény, az infláció egyelőre messze nem olyan magas, mint Nyugaton, de a rohamosan leértékelődő jen rontja a japán ipari vállalatok versenyképességét, a nagy összegben importált nyersanyagok árazása ugyanis dollárban történik.

Magyarországon nagyobbat ütöttek, mint a régió többi országán

Végezetül nézzük meg a hazai és a szűk régiós kötvénypiaci folyamatokat, de előtte még térjünk ki Oroszország példájára. Az orosz hozamok a háború kitörése előtt és után meredek emelkedésbe kezdtek, ami nem véletlen, hiszen az ország kockázati (na meg az általános) megítélése meredeken romlott, a jegybanknak a rubel leértékelődésének megállítására határozottan kamatot kellett emelnie. A pénzpiacot végül sikerült stabilizálni nem túl konvencionális eszközökkel, főleg tőkekorlátozásokkal (a lakosság például nem fért hozzá devizamegtakarításaihoz, tilos volt eladni, ellenben egyes vállalatoknak kötelező volt vennie a rubelt, stb.).

A stabilizációt követő kezdeti esés után viszont a kötvényhozamok júliustól ismét emelkedni kezdtek, miközben az orosz jegybank épp kamatokat csökkent, a rubel árfolyama stabilan erős. A hozamemelkedés egy dolog miatt lehetséges: a belföldi szereplők egyre kockázatosabbnak látják hitelezni az orosz államot (nyugati szereplők már rég nincsenek jelen az ország pénzpiacain). Ennek fundamentális és politikai okai is lehetnek: a fundamentális ok, hogy az orosz gazdaság egyre rosszabb helyzetben van, és a költségvetés bevételei is csökkennek, idén a GDP-arányos államadósság jelentős mértékben nőni fog, azaz az államadósságot övező kockázat is nő. A politikai természetű ok pedig az, hogy az általános jogbiztonság közepette a belföldiek nem biztosak benne, hogy a pénzüket az államra bízhatják (ne feledjük, a szankciók miatt devizaadósságára már becsődölt az orosz állam, igaz, közvetlen szándéka ellenére).

És akkor tekintsünk ki a mi régiónk kötvénypiaci fejleményeire, mert itt is különleges folyamatokat látunk. Az elmúlt években a magyar kötvényeknek mindig volt egy csekély, 1%-pont körüli felára a jobbára együtt mozgó cseh-lengyel kötvényekkel szemben, azonban az előző hónapokban elképesztő szétválást látunk: a magyar hozamok sokkal magasabbak, mint a lengyel és cseh hozamok.

Ez igaz a rövid távú mozgásokra is: a CEE-régió hozamai az utóbbi napokban a nyugat-európai hozamokhoz hasonlóan estek, a magyar kötvényeknél viszont csak egészen kis csökkenést látunk.

A magyar kötvények alulteljesítésének két oka is van. Az egyik tisztán fundamentális jellegű: a magyar államadósság GDP-arányosan magasabb, mint a lengyel és cseh, miközben a devizatralékunk állománya kisebb, energiakitettségünk nagyobb. Emellett a cseh és lengyel költségvetés nem is hajtott végre olyan mértékű kiköltekezést, mint azt idehaza láttunk a választások előtt. Egyszóval: Magyarország amellett, hogy sérülékenyebb, mint a két régiós társa (a funamentális különbségek egyébként látszanak Lengyelország és Csehország kötvény-árfolyamai között is, utóbbi fundamentumai erősebbek), még a gazdaságpolitika és rásegített, hogy a befektetők óvatosabbak legyenek velünk az emelkedő globális kamatkörnyezetben. Ennélfogva a Magyar Nemzeti Banknak is sokkal magasabb kamatprémiumot kell kínálnia a befektetők felé, mint a lengyel és cseh jegybankoknak, ez pedig egyértelműen magasabb hozamokhoz vezet.

A másik ok politikai természetű: a Nyugat és Kelet (értve ezalatt Oroszország és Kína) szembenállásának kiéleződésekor a magyar külpolitika a két világ határán billeg, és abszolút különutas orosz- és ukrán-politikát folytat az EU-n belül, ráadásul ezzel egyidőben még az EU-s források is bizonytalanná váltak. Ilyen helyzetben a befektetők szemében megnő a kockázat az adott ország iránt, így nem véletlen, hogy az államadósság-szolgálat terhébe beépül a politikai kockázatok felára is, és ez elmondható a forint árfolyamára egyaránt.

Címlapkép: Getty Images