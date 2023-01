Kiderült: ennyi idős a legöregebb autómegosztó felhasználó

A Share Now egy év alatt megduplázta a megtett kilométerek számát, de az ügyfélszám, a flottaméret és a szolgáltatási terület szempontjából is növekedni tudott 2022-ben. A szolgáltató a jövőben még tovább erősítené a fővárosi közlekedésbe való integrációt, még költséghatékonyabb alternatívát nyújtva a felhasználóknak.

A felhasználók száma tavaly elérte a 80 ezer főt, ami jókora elmozdulás az egy évvel korábbi 55 ezerhez képest. A növekedéshez minden korosztály hozzájárult, az autómegosztó legidősebb budapesti felhasználója például már 80 éves is elmúlt. A magáncélú használatnál még nagyobb mértékben nőtt a szolgáltatás üzleti célú felhasználása, miközben tíz perccel, 97 percre emelkedett az átlagos utazási idő, ami jól mutatja, hogy az autómegosztás valós közlekedési alternatívát jelent minden autós élethelyzetben.

A flotta átlépte a félezres rekordszámot, és két új típus is megjelent a mezőnyben, a benzines, valamint az elektromos Peugeot e208. Az immár a 100 km2-t is meghaladó szolgáltatási területhez új, a városmagtól távolabb eső részek csatlakoztak külső zónaként, és – Budakalász, Budaörs és Dunakeszi után – Érden is létrejött egy hasonló. Nagy lépés volt a cég és a felhasználók életében, hogy már a Liszt Ferenc repülőtér Holiday parkolójában is lezárhatják az útjukat a flotta autóival.

A Share Now továbbra is a carsharing szorosabb integrációját szeretné elérni a fővárosi közlekedésben, többek között olyan speciális szolgáltatásokkal, mint az autók előre foglalását lehetővé tevő Pre-booking szolgáltatás. Koralewsky Márk, a Share Now digitális szolgáltatásfejlesztési igazgatója szerint a felhasználók igényeire szabott, költséghatékony mobilitási alternatívának egyre nagyobb szerepe lesz a városok élhetőbbé tételében, hiszen egy megosztott autó akár 10 saját használatú járművet is kiválthat a városi forgalomban.

Címlapkép: Share Now