Atomenergiával az európai energiaválság megoldásáért

A COVID-19 világjárvány, és az ukrajnai háború számtalan negatív hatása mellett felszínre hozott egy ismert, de eddig meg nem oldott problémát: az európai energiaválságot. A jelenlegi helyzet világossá teszi: mind tagállami- mind uniós szinten határozottan és sürgősen fel kell lépni a kőolaj- és földgázellátásban tapasztalható bizonytalanságokkal szemben. A hatékony megoldás része az atomenergia szerepének növelése kell, hogy legyen az európai energiamixben, mind közép-, mind hosszútávon.

Az alábbiakban Gyürk András a Fidesz európai parlamenti képviselőjének, valamint szerzőtársa, Yves Desbazeille, a nucleareurope szervezet vezérigazgatójának véleményírását közöljük.

Mára azt kell látnunk, hogy az ellátási bizonytalanságok, az időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrások részarányának növekedése és a megugró szén-dioxid kvótaár az energiaválság elmélyülését, illetve az energiaárak ugrásszerű emelkedését eredményezték. Ezért több európai országnak a szennyező széntüzelésű erőműveik újranyitásához kellett folyamodnia, hátráltatva a korábban közösen meghatározott klímavédelmi és kibocsátáscsökkentési célok teljesítését.

Meglátásunk szerint ebben a nehéz helyzetben az atomenergia tiszta, hosszútávú, stabil megoldást jelenthet. A nukleáris alapú technológiák hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához és a klímavédelemhez, fenntartják a villamosenergia-hálózat stabilitását, valamint támogatják az energiapiacokat is. Kiváló kombinációt alkotnak a megújuló energiaforrásokkal. Ezen túlmenően a nukleáris energia helyi szinten is tudja támogatni az ipari fejlődést és a munkahelyteremtést. A világ számos országa épít és üzemeltet nagy atomerőműveket e kihívások egyidejű kezeléséhez.

A hosszútávú versenyképesség biztosítása érdekében a hagyományos műszaki megoldások mellett új technológiák megvalósítására is nagy figyelmet kell fordítani az energiapolitikában. Az egyik legígéretesebb megoldás ezek közül az úgynevezett Kis Moduláris Reaktor (SMR). Az SMR-ok olyan atomerőművek, melyek teljesítménye jellemzően 10 megawatt (MW) és 300 megawatt között van, de egyes típusok nagyobb kapacitással is rendelkezhetnek. Az SMR-ok jelentős méretgazdaságossági előnyökkel bírnak, elsősorban az integrált moduláris gyártásnak, illetve sztenderdeknek köszönhetően. Az előre gyártott modulok közvetlenül a telephelyre szállíthatók és telepíthetők, amivel jelentős építési idő takarítható meg. Világszerte jelenleg, különböző fejlesztési szakaszokban, széles technológiai skálán körülbelül 70 SMR-projekt* van folyamatban. A cél az, hogy az első SMR-ok a következő évtized elején már áramot termeljenek.

A kis moduláris reaktoroknak számos előnyük van. A moduláris gyártás maximalizálja a méretgazdaságossági előnyöket és lerövidíti az üzembe helyezési időt. Ezen kívül, méretükből adódóan, az SMR-ok alacsonyabb kezdeti tőkebefektetést igényelnek, ami vonzóbbá teheti őket a befektetők számára. Kis méretük emellett nagyobb működési rugalmasságot is lehetővé tesz számukra, így könnyebben integrálhatók egy olyan villamos energia rendszerbe, ahol nagyobb az aránya az időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrásoknak. Ezen túlmenően az SMR-ok várhatóan egyszerre fognak villamos energiát és hőt is termelni, amit az iparban vagy távhőként is fel lehet használni.

Megítélésünk szerint összességében a kis moduláris reaktorok egyszerre biztosíthatják az energiaellátás biztonságát és megfizethetőségét, miközben hozzájárulnak a klímacélok eléréséhez is. Alkalmazásuk hatékonyan segítené az ipart a zöld átmenetben, miközben megőrizné a versenyképességet.

Az SMR-ok felfuttatásához azonban több összetevőre is szükség van, melyek közül a legfontosabbak egy európai ellátási lánc kialakítása, az engedélyezés racionalizálása, valamint a pozitív piaci jelzések. Az SMR-okban rejlő összes előny maximalizálása érdekében a nukleáris ágazatnak optimalizálnia és fejlesztenie kell a gyártási folyamatokat, valamint a reaktorok építési idejének lerövidítését szolgáló technológiákat, illetve csökkentenie kell az építési költségeket is. A szabályozási oldalon is a megfelelő lépések megtételére van szükség - leginkább az európai országokban jelenleg érvényben lévő sokféle szabályozás egységesítésére lehet érdemes törekedni. Ezen túlmenően az uniós és nemzeti pénzügyi támogatások is segítenék a technológia széleskörű alkalmazását azáltal, hogy a tervezés-fejlesztés így elérhetőbbé válna a vállalatok számára, és ösztönözné őket a projektekben való részvételre.

Az EU-nak ki kell építenie a szükséges kapacitásokat, hogy megőrizze technológiai vezető szerepét a nukleáris ágazatban, és éllovassá váljon a jövőbeli SMR-piacon, illetve európai szinten is ipari és gazdasági értéket teremtsen. Az „egységes európai SMR-program” kialakítására irányuló kezdeti erőfeszítések ígéretesek. Az első ilyen lépésre 2021 júniusában az európai „SMR-előpartnerség” létrehozásával került sor. Az előpartnerség célja, hogy a következő évtized elején olyan feltételeket teremtsen, amelyek lehetővé teszik az első európai SMR-ok működésének megkezdését. Az előpartnerség többek között a piaci igények elemzésére, az engedélyezési és szabályozási kérdésekre, a finanszírozási szempontokra, az ellátási lánc szempontjaira valamint az innovációs- és kutatás-fejlesztési kérdésekre összpontosít.

Azonban ahhoz, hogy a kis moduláris reaktorok valóban kiépüljenek Európában, még többet kell tenni. Stabil, koherens és következetes szabályozási politikát kell folytatni. Alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság és más brüsszeli intézmények, a technológiasemlegesség elvének megfelelően, teljes mértékben támogassanak minden alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiát. Történelmi pillanatban vagyunk. Az EU-nak most minden korábbinál jobban fel kell nőnie a feladathoz, hogy biztosítsa az energiaellátás biztonságát, a megfizethető energiához való hozzáférést, és teljesítse a klímacélokat. Az SMR-ok ebben a küldetésben tölthetnek be fontos szerepet.

* a rendelkezésre álló információk alapján ezek közül jelenleg a kettő üzemel.

