Pénzügyi válságtól retteg a világ, a jegybankok mégis kamatot emelnek: hogy lehetséges ez?

Miközben az egész világon azt találgatják, hogy az amerikai és európai bankproblémák szélesebb körű válsággá fajulnak-e, a legnagyobb jegybankok kamatokat emelnek, az EKB egyenesen 50 bázisponttal. Ha a szemlélő ebből arra következtet, hogy a jegybankok szerint egyáltalán nem veszélyes a jelenlegi helyzet, akkor a jegybankok a kamatemelésekkel máris elérték az egyik céljukat: az aggodalmak lehűtését. Valójában a jegybankok is feszülten figyelik a helyzetet, ez tisztán látszik a jövőre vonatkozó üzeneteikből - monetáris politikai szempontból ugyanis a lényeg most nem a legutóbbi kamatemeléseken, hanem a további várható lépéseken van.

Nagy bankok csődöltek be, a jegybankok mégis emelnek

Két hete az amerikai és európai bankrendszerrel kapcsolatos problémákkal vannak tele a hírek, Californiában a Silicon Valley Bank, New York-ban a Signature húzta le a rolót, mindkét kereskedelmi bank nagy regionális szereplő volt. Ezután Európában a globálisan is nagy szereplőt, a Credit Suisse-t kellett kimenteni egy kényszer-felvásárlással, legutóbb pedig már a Deutsche Bankkal kapcsolatban is felébredtek az aggodalmak.

A piaci reakció erőteljes volt. A bankrészvényeket a mélybe ütötték, és a nagy tőzsdeindexek is megszenvedték az aggodalmat. A fő félelmet az a tény gerjeszti, hogy 2008-ban az amerikai bankrendszer hibái hosszú évekig tartó reálgazdasági válságot eredményeztek. A kötvénypiacon is teljes átárazódást láttunk, az előző másfél év erőteljes hozamemelkedése egy csapásra megállt, március 13-án napon belül több évtizede nem látott csökkenéseket láttunk a rövid hozamokban.

A hozamok esését két tényező okozta egyszerre: egyrészt a kötvények, mint biztonságos eszközök vonzereje felértékelődött az általános bizonytalanság közepette, másrészt a befektetők azt árazták, hogy a nagy jegybankok leállnak a kamatemelésekkel. A Fed a bankcsődökig 4,5%-os kamatemelést hajtott végre, és a piac azt várta, hogy év végén 5,75%-on áll majd a kamatszint (ez jelentette volna egyébként a tetőzést is), a bankcsődök után ez nem sokkal 4%-ra esett. Az EKB-tól 3,7-4% körüli kamatpálya-tetőzést vártak, ami nem sokkal a bankcsődök után 3,1-3,2% környékére mérséklődött.

Ehhez képest az EKB, a Fed, a BoE, de még a svájci jegybank is kamatemelésről döntött az előző két hétben.

Hogy lehetséges ez?

A piac azért várt a korábbinál alacsonyabb kamatpályát, mert azt feltételezte, hogy a jegybankok tekintettel lesznek a bankrendszerre, a pénzügyi rendszerben keletkező súlyos problémák ugyanis mély reálgazdasági hatásokkal járnak. Ez sem jár feltétlenül az infláció elleni harc feladásával, hiszen amennyiben a bankrendszer a felmerülő problémák miatt óvatosabbá válik a hitelkihelyezéseknél, akkor a reálgazdasági lassulás dezinflációt hoz magával. Azaz alacsonyabb kamatpálya is elég.

Nem ez az elsődleges ok, amiért a piac a kamatemelések leállítását várta. Az SVB csődjéhez ugyanis nagyban hozzájárult, hogy a bank mérlegében felhalmozott kötvényportfólió leértékelődött. A kamatemelésekkel a másodpiaci referenciahozamok estek, így a bank a csökkenő kötvény-árfolyamokon nem realizált veszteséget szenvedett el. Amikor a betétesek tömegesen kezdték el kivonni a pénzüket a bankból, az SVB a leértékelődött kötvények eladásából nem tudta megteremteni a szükséges fedezetet. Mivel szerte az USA-ban és Európában számos bank bevásárolt kötvényekből, a további kamatemelések további nyomást helyeznének a bankokra, ezért a piac úgy kalkulált, hogy a jegybankok nem fognak tovább emelni. És itt jön be egy nagyon fontos szempont: a piaci érzület –azzal ugyanis, hogy a piac szinte azonnal kamatcsökkenést árazott, a kötvényárfolyamok felpattantak,

vagyis a jegybank úgy emelhette a kamatokat, hogy azzal már nem okozott azonnali kárt a bankrendszernek.

A kötvényhozamokat ugyanis nem a következő kamatemelés, hanem a kamatpálya várható csúcsa határozza meg. A Fed esetén a márciusi ülésre már be volt árazva a 25 bázispontos kamatemelés, ezzel a lépéssel tehát a jegybank már nem tudott mozgást kiváltani a kötvénypiacon. Az EKB esetén is a kamatpályát 3% fölé árazták – bőven 2,5% fölé, ahol az irányadó kamatszint a döntés előtt volt. Az EKB tehát 50 bázispontos kamatemelést is megengedhetett magának.

A kamatemelések tehát egyáltalán nem jelentik azt, hogy a jegybankok nem voltak tekintettel a bankrendszerre, sőt. Ahogy már írtuk, a kötvényhozamok mozgását a várható kamatpálya, nem pedig a következő kamatdöntés határozza meg (amit általában már bőven beáraznak), a jegybankok tehát a kötvénypiaci mozgásokra a jövőbeli kamatpályáról szóló ígéretekkel tudnak hatni. A kötvényárfolyamok újbóli esését az váltotta volna ki, ha az EKB és a Fed azt ígérte volna, folytatják a kamatemelést. Egyikük sem tett így: az EKB egyenesen tartózkodott mindennemű előretekintő iránymutatástól, a Fed pedig azt kommunikálta, hogy a kamatemelések várhatóak leálltak. Ez sokkal ékesebb bizonyítéka annak, hogy a jegybankok igenis komoly jelentőséget tulajdonítanak problémának, mint az, hogy a már teljesen beárazott kamatemeléseket végrehajtották.

Miért volt tulajdonképpen kötelező a kamatemelés?

A fentieket is figyelembe véve azt lehet mondani, hogy a jegybankok számára szinte kötelező volt a kamatemelés. A Fed megtehette volna, hogy leáll, hiszen az 5%-os kamatpálya-tetőzéstől (amit most ígérnek) az eddigi 4,75% már nincs messze, aligha az a többlet 25 bázispont lesz a döntő az infláció elleni harcban. Az EKB pedig szintén megtehette volna, hogy 25 bázisponttal emel, nem 50-e. Mivel a fentiekből egyértelműen az látszik, hogy a jegybankok tisztában vannak a helyzet súlyosságával, érthetetlennek tűnhet a kamatemelés végrehajtása (akkor is, ha látjuk, maga a kamatemelés már be volt árazva, azaz nem okozott gondot a bankrendszernek).

Valójában a kamatemelések leállítása erősen kontraproduktív lett volna.

A jelenlegi helyzetben, amikor keveset tudunk a bankrendszer potenciális sérülékenységéről, a jegybankok legfontosabb feladata a piaci érzelmek menedzselése. Ha a jegybankok a kamatemelések azonnali leállításával azt üzenték volna, hogy olyan komoly a baj, amire azonnal reagálni kell, akkor azzal egy lehetséges piaci pánikot gerjesztettek volna (mint például 2022 márciusában, amikor a Fed rendkívüli kamatvágása után csúnyán lefordultak a tőzsdék). Egy pénzügyi válságban mindig óriási szerepe van a pszichológiai tényezőknek: ha a betétesek elkezdik tömegesen kivonni a pénzüket, az a jól működő bankokat is elsodorhatja (ne feledjük, végül az SVB-t is a betétkivonások döntötték be). Ilyen kényes helyzetben a jegybanki kamatemelés azt üzeni, hogy a bankrendszer a további szigorítást is elviseli – ami igaz is, ahogy azt fent bemutattuk.

Ez csak az egyik ok, amiért nem lett volna indokolt a szigorítás feladása. További fontos szempont az úgynevezett "különböző problémákra különböző válaszok" szemlélet. Az amerikai jegybank az USA-ban jelentős többletlikviditást nyújtott a bankrendszernek (a Fed mérlegadataiból látszik, hogy ezzel éltek is), és a kötvényárfolyamok eddigi esését is kiküszöbölte azzal, hogy fedezetként névértéken számítja be azokat (az eddigi hozamesés még mindig kevés ahhoz, hogy a bankok a kötvényeken ne veszítsenek semmit). Az EKB még nem lépett, de egyértelműen jelezték, hogy készek bármilyen eszközt bevetni, ha az szükséges. A jegybanki likviditást nyújtó eszközöknek elegendőnek kell lenniük ahhoz, hogy a bankok szükség esetén forráshoz jussanak, így jelen tudásunk szerint leginkább egy tömeges betétkivonás okozhatna pénzügyi válságot. A jegybank tehát azzal, hogy a pénzügyi stabilitást likviditást nyújtó eszközökkel kezelte, az árstabilitás problémáját ettől függetlenül másik eszközével, a kamatemelésekkel kezelheti (legalábbis egy darabig).

És ami talán a legfontosabb: azon túl, hogy a Fed és az EKB szemlátomást óvatosabbá vált a jelenlegi helyzetben, valóban elképzelhető, hogy a bankrendszerrel semmi probléma nincs.

Az infláció elleni küzdelem

A tavalyi évben a banki mérlegadatok egészségesek voltak, az eredmények jól alakultak. A tőke- és likviditási mutatókban a legtöbb nagy szereplő erős volt, ahogy azt a szabályozó el is várja. Az SVB viszont kifejezetten rossz üzletpolitikát folytatott azáltal, hogy az eleve kockázatosabb profilú betétesek (főleg startup-vállalatok) többségében biztosítatlan betéteit fektette be állampapírokba, a biztosnak tűnő nyereség valójában – ahogy az kiderült – magas kockázattal társult. A Signature Banknak főleg kriptokitettséggel bíró ügyfelei voltak, ami szintén nem életbiztosítás, a Credit Suisse pedig korrupciós, pénzmosási, kémkedési botrányokkal eleve rontott a megítélésén, már évekkel ezelőtt.

Az, hogy ezek a bankok bedőltek, még nem jelenti azt, hogy az egész bankrendszerrel baj van, és jelenleg így érvel a Fed és az EKB is. Ettől még persze egy nagy bank bedőlésének rendkívül rossz üzenete van, és ha a betétesek elkezdenek aggódni a továbbfertőződés miatt, akkor a betétkivonások egyébként egészséges bankokat is bedönthetnek, előidézve egy mély pénzügyi válságot.

Egyelőre tehát kellően bizonytalan a helyzet ahhoz, hogy a jegybankok ne ígérjenek további kamatemelést – de ahhoz is, hogy azért ne zárják be teljesen ezt az ajtót. Az infláció még mindig rendkívül magas az eurózónában és az USA-ban is, miközben a munkaerőpiac erős, a bérek jelentős mértékben nőnek. Az inflációs kockázatok jelentősek, amelyeket a jegybank leginkább a kamatemelésekkel kezelhet. Ha a legutóbbi – egyébként már általuk is beígért – emeléseket nem hajtották volna végre, akkor azzal azt üzenték volna (amellett, hogy aggódnak a bankrendszer miatt), hogy az infláció elleni harcot elengedték. Ez az inflációs várakozások felpattanását okozhatta volna, ami pedig közvetlenül hat az inflációs folyamatokra. Érthető módon a jegybankok ezt nem engedhették meg, így végrehajtották a kötelező kamatemelést, a jövőre nézve viszont semmilyen konkrét előrejelzést nem adtak a kamatokról, hogy egyszerre tartsák életben a további kamatemelések és a azok leállításának lehetőségét is.

Időt nyertek a jegybankok

A jegybankok legközelebb májusban döntenek a kamatokról, addig tisztulni fog a kép a bankrendszer állapotával kapcsolatban. Értelemszerűen ha újabb bankok felől érkeznek rossz hírek, és a válság kiszélesedik, akkor a jegybankok nem fognak kamatot emelni. Ahogy Jerome Powell Fed-elnök is érvelt a jegybank legutóbbi kamatdöntése után, a bankok helyzetének megingása óvatosságra készteti őket, ami a hitelezés visszafogásával jár. Ebben az esetben a monetáris politikával szembeni várakozások már inkább a kamatvágásokról szólhatnak.

Ezzel szemben ha a bankokkal szembeni aggodalom nem terjed tovább, egyéb pénzintézetek nem kerülnek nehéz helyzetbe, miközben a beérkező adatok továbbra is erős inflációs nyomást vetítenek előre, akkor fokozatosan visszaépülhetnek a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások. Ezzel együtt a hozamok újra emelkedni kezdenek, a dollár ismét erősödhet. A jegybankok jövőre vonatkozó kamat-előrejelzéseinek bizonytalansága is azt mutatja, hogy

ma még nem egyáltalán nem látjuk, melyik forgatókönyv valósul meg.

Az első hírek vegyesek. Az amerikai kereskedelmi bankrendszer fragmentált, a kisebb bankok közül több is nehéz helyzetbe kerülhet, főleg azok, amelyek kockázatosabb ügyfeleknek nyújtanak szolgáltatásokat (a tengerentúlon ez nem ritka). A piaci aggodalom egyelőre nem hagyott alább, pénteken a Deutsche Bank részvényei estek jelentős mértékben, és az amerikai First Republic helyzete sem tisztázott. Emellett egyes hírek szerint Európában is vannak pénzintézetek, amelyek sérülékenyek lehetnek. Többségében ugyanakkor erős mutatókkal bírnak a bankok, de egy-egy gyengébb pénzintézet megingása is elég lehet, hogy széleskörű bizalmatlanságot ébresszen a teljes bankrendszerrel szemben, ekkor pedig mindegy lesz, hogy mennyire erősek a fundamentumok.

Címlapkép: Claudio Santisteban/picture alliance via Getty Images