Rengeteg külföldi jön Magyarországra: ők mentik meg a magyarok munkáját?

Célegyenesben van a külföldi munkavállalók beáramlását szabályozó törvényjavaslat, amelynek a kormányzat érvelése szerint az a célja, hogy megvédjék a magyarok munkahelyét, hiszen ha nincs elegendő munkavállaló, akkor a gyárak nem bővítenek Magyarországon, másrészt viszont az is fontos, hogy "a külföldiek nem vehetik el a magyarok munkáját". A külföldi munkavállalók beáramlása az elmúlt években erősödött fel, akiknek a létszáma a Covid-válság előtti 50 ezer fő körüliről 80 ezer fölé emelkedett tavaly. Úgy tűnik, a kormány a belső tartalékok kimerülése után is a foglalkoztatás növelésében látja a fejlődés útját, ám kérdéses, hogy az olcsó munkaerőre építő gazdasági modell mennyire lehet sikeres.

Úgy tűnik, a kormány komolyan gondolja, hogy a következő években 500 ezer fővel növekedjen a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Habár a jelenlegi, a foglalkoztatás bővítésére épülő növekedési modell egyre közelebb van a határaihoz, egyelőre nem igazán mozdul el az ország abba az irányba, hogy jobb munkahelyek legyenek, sokkal inkább a több munkahely létesítése a cél. Itthonról azonban már nem igazán lehet bevonni több dolgozót, szinte teljes foglalkoztatásról beszélhetünk. A külföldiek bevonását részben indokolhatja az is, hogy a demográfiai folyamatok miatt tízezrekkel többen lépnek ki a munkaerőpiacról évente, mint amennyien elkezdenének dolgozni.

"Dacára a gazdaságot érő sokkoknak, a magyar munkapiac meglehetősen stabilnak mutatkozik. Válságok sora követi egymást, ennek ellenére az alacsonynak számító munkanélküliségi rátánk alig változott érdemben az elmúlt években. A hazai gazdaság tehát – részben a demográfia alakulásának köszönhetően – alapvetően munkaerőhiányos" - mondta a Portfolio-nak Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető közgazdásza.

"Anekdotikus információkat olvashatunk arról, hogy a mostani nehezebb időkben is sok cég inkább vállalja az átmeneti kapun belüli munkanélküliséget, minthogy később a fellendülés idején kelljen foglalkozniuk a toborzás időigényes és a költséges feladatával. További jelentős számú hadra fogható munkaerő híján értelemszerűen adódik, hogy importáljunk külföldi dolgozókat. Mostanában sokat hallhattunk arról, hogy a szükséges vendégmunkások száma akár a 300-500 ezer főt is elérheti. Úgy tűnik, ez lesz most egyfajta megoldás" - fejtette ki Nyeste Orsolya.

Évek óta egyre több külföldi munkavállaló érkezik Magyarországra, miután a munkanélküliség alacsony szintre süllyedt, amelynek hatására a munkaerőhiány egyre meghatározóbb jelenséggé vált az elmúlt években.

A külföldi dolgozók beáramlását igyekezhet szabályozottabbá, könnyebbé tenni a kormányzat az elmúlt időszakban bevezetett és a készülő, új rendelkezésekkel.

"A magyar gazdaság fejlődésének egyik kulcsa a jelenlegi beruházások megőrzése és fejlesztése. A beruházások működőképességének fenntartásához nélkülözhetetlen a szükséges munkaerő rendelkezésre állása. Az esetlegesen rendelkezésre álló munkaerő lokálisan szétszórt, vagy képzettség tekintetében nem megfelelő" - olvasható a "Vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról" szóló jogszabálytervezet hatásvizsgálatában. A kormányzat érvelése szerint

a mobilitási problémák kezelése, az átképzések megvalósítása mellett szükséges ideiglenes jelleggel a beruházások fenntarthatóság, a versenyképesség megőrzése érdekében a vendégmunkások foglalkoztatása.

A magyar dolgozóknak azonban nem kell attól tartaniuk, hogy "a külföldiek elveszik a munkát". Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője - aki maga is hoz be az országba külföldi dolgozókat - a Portfolio megkeresésére azt mondta: "a jogalkotó szándéka minden bizonnyal a magyar munkavállalók védelme és a vendégmunkások behozatalának és foglalkoztatásának minél hathatósabb ellenőrzése, és a nemzetbiztonság fenntartása". Hozzátette: a törvényi védelmen kívül a legnagyobb biztosíték a magyar munkavállalók számára, hogy a vendégmunkások foglalkoztatása a jelentős toborzási, tranzit- és szállásoltatási költségek miatt legalább 30 százalékkal magasabb, mintha ugyanazt a pozíciót magyar munkavállalóval lehetne betölteni. Szerinte

minden munkáltató érdeke, hogy ha lehetősége van rá, akkor magyar munkavállalót foglalkoztasson.

A külföldiek azonban így is egyre többen vannak, hiszen a hazai munkavállalók közül már csaknem mindenki dolgozik, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik és szeretne is. Hazánkban 14%-kal, 81 ezer főre nőtt tavaly a külföldi állampolgárságú alkalmazottak száma a hivatalos adatok alapján.

A NÖVEKEDÉSHEZ A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ UKRÁN MUNKAVÁLLALÓK JÁRULTAK HOZZÁ, AKIK EGY ÉV ALATT 5200 FŐVEL, 24%-KAL LETTEK TÖBBEN, ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN A HÁBORÚ HATÁSAIVAL.

Mihályi Magdolna szerint az ukrán munkavállalók száma több tízezer, annak ellenére, hogy a háború kitörése óta számuk csökken és egyre gyakoribb az elvándorlás náluk más országokba, főleg Nyugat-Európába. A magyarországi munkaerőhiányt az elérhető ukrán kínálat ezért már nem tudja lefedni. Pont emiatt, az utóbbi években folyamatosan nő a harmadik országbeli, azon belül is a fülöp-szigeteki dolgozók száma itthon. Újabban egyre több kirgiz munkavállaló is érkezik Magyarországra - tette hozzá.

A KSH elemzése is kiemeli, hogy 2022 második felében egy kisebb átrendeződés is történt az állampolgárságok tekintetében: míg az ukrán alkalmazottak számának 2021 második negyedéve óta tartó növekedése lelassult, így a külföldi alkalmazottakon belüli arányuk kevéssel csökkent, addig néhány unión kívüli országból (pl. Fülöp-szigetek, India) érkező munkavállalóké nőtt.

EZ ANNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY NYÁRON TÖBB UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁG TEKINTETÉBEN IS ENYHÜLTEK AZ ONNAN ÉRKEZŐK MUNKAVÁLLALÓK FOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI.

A minősített munkaerő-közvetítő vállalatok 15 országból speciális engedélyezési eljárás nélkül, gyorsan, egyszerűen hozhatnak be munkavállalókat már ma is. "Szerbia is ezen 15 ország közé tartozik. Mivel a szerb munkavállalók szorgalmasak, fegyelmezettek és képzettek is, ezért aztán rendkívül népszerűek a magyar munkaadók körében" - mondta a napokban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter annak kapcsán nyilatkozott, hogy a Prohuman HR-szolgáltató belépett a szerb piacra, ahonnan tavaly több mint 1300-an érkeztek az országba.

Könnyen lehet, hogy a következő időszakban még többen jönnek majd az EU-n kívüli országokból. A kormányzatban ma már közkeletű az a vélekedés, hogy a külföldi munkásokra azért van szükség, hogy a magyar munkavállalók állása megmaradjon. A jogszabálytervezet indoklása szerint "a kormány elkötelezett a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése mellett". Kiemelik: "annak érdekében, hogy a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása átlátható szabályozási keretek között valósuljon meg, a hatályos foglalkoztatási szabályok és kedvezmények figyelembevételével olyan jogszabályi környezet kialakítására van szükséges, amely a munkavállalás engedélyezésének szempontjából kedvezményes helyzetben lévő foglalkoztatók számára is egyértelművé teszi, hogy vendégmunkást milyen feltételekkel és eljárásjogi szempontok figyelembevételével tudnak Magyarország területén, huzamosabb időtartamban foglalkoztatni".

Mihályi Magdolna minderről úgy vélekedett, hogy mindenkinek látnia kell, hogy elsősorban a beruházások bővítése miatt külföldi munkavállalókra szükség van Magyarországon. "A szakemberhiány egyes területeken évek óta tapasztalható, folyamatosan keresnek hegesztőket, CNC-seket, a logisztika területére targoncásokat, nehézgépkezelőket. Nyelvet beszélő mérnökök és számítástechnikai szakemberek is kellenek” – foglalta össze.

Belföldről már nem elégíthető ki teljesen a vállalatok munkaerőigénye. A külföldi befektetők nem visznek beruházásokat olyan országokba, ahol nem biztosított elegendő dolgozó a munkavégzéshez

- mondta a szakember. Kiemelte:

ahhoz, hogy a magyar munkahelyek megmaradjanak, a beruházásokat pedig Magyarországra hozzák, kulcskérdés lett a külföldi munkavállalók behozatala.

"Egyre inkább látható az a trend, hogy a gyári munkákra már minimális belföldi munkaerőt lehet toborozni. Van ugyan növekedés, de a magas foglalkoztatottság miatt egyre nehezebb helyzetben vannak a cégek. Azok, akik pedig akik munkát keresnek, nem azt a munkát keresik, amit a piac jelenleg kínál" - tette hozzá Mihályi Magdolna.

Ezért is van szükség külföldi munkavállalókra, leginkább a hiányszakmákban. "Még a tavaszi ülésszakban szavazni fog az Országgyűlés a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvénytervezetről" – mondta Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Világgazdaságnak. A tervek szerint a részletszabályokat ősszel fogadhatják el, a teljes csomag november 1-jén lép hatályba. Továbbra is meghatározott kvóta fogja védeni a magyar dolgozókat: csak olyan számban érkezhetnek majd munkavállalók harmadik országból, amennyit az előre meghatározott kvóta engedélyez.

Az előterjesztés a külföldről beérkező munkavállalókra vonatkozó szabályozást rögzíti, hogy a kedvezményes foglalkoztatók milyen feltételekkel és szempontok figyelembevételével foglalkoztathatnak vendégmunkást kilencven napot meghaladó foglalkoztatás céljából Magyarországon. A vendégmunkások legfeljebb 2 évig lehetnek Magyarországon; meghatározott országokból, meghatározott létszámban, meghatározott szakmákban, meghatározott foglalkoztatók által foglalkoztatva.

A jogszabályváltozás tehát elismeri, hogy az épülő, jórészt alacsony hozzáadott értéket teremtő összeszerelőüzemek felépítése és működtetése nem megy külföldi dolgozók nélkül. A fenti érvelés összességében arra épülhet, hogy

a nagy feldolgozóipari gyáraknak szükségük van még több (olcsó) munkaerőre, mikzben az iparban és az építőiparban összesen ma már közel 1 millióan dolgoznak.

Vagyis kulcsfontosságú, hogy legyen megfelelő számú munkavállaló az ipar számára, ami a feszes hazai munkaerőpiaci körülmények közepette egyre kérdésesebb. Az épülő új gyárak közepette pedig még tovább fog nőni a munkaerő iránti kereslet.

Az alacsony munkanélküliség, illetve az elmúlt években történelmi rekordra emelkedő munkaerőhiány egyrészt azt jelenti, hogy a cégek egyre nehezebben találják meg a szükséges dolgozókat, másrészt pedig a kifejezetten jelentős béremeléseket kell adniuk a dolgozóknak, ellenkező esetben odébbállnak. Ezt a helyzetet az elmúlt években a forint leértékelődése számos esetben kompenzálta, illetve a külföldi dolgozók intenzív beáramlása is enyhítette a vállalatok problémáit. Ha a bérek túlságosan elszállnának (euróban számolva) vagy nem érkezne elegendő dolgozó (külföldről), akkor ezek a vállalatok elgondolkodhatnának azon, hogy olyan országba telepítik át a termelést, ahol olcsóbb és több az elérhető munkavállaló. A következő időszakban összességében részletes törvényi szabályozás alapján viszonylag könnyen érkezhetnek a külföldiek az országba - ahogy azt az elmúlt egy-két évben már láthattuk -, hogy legyen elég munkaerő az extenzív növekedési modell fenntartásához.

"Adódik a kérdés, hogy biztos-e az, hogy a pótlólagos munkaerő bevonásán alapuló, extenzív növekedés a magyar gazdaság további felzárkózásának a megfelelő útja" - mondta a Portfolio-nak Nyeste Orsolya. "Nem járnánk-e jobban, ha kihasználva a munkaerő szűkösségéből adódó kényszerhelyzetet továbblépnénk, és nekilátnánk átvezetni az országot a magasabb hozzáadott értéket előállító, intenzívebb, kevésbé munkaerőigényes ágazatok irányába" - tette fel a kérdést az Erste makroközgazdásza. "Ez a váltás persze igényelné a meglévő humán erőforrás további fejlesztését, az oktatásba és egészségügybe történő beruházásokat." Nyeste Orsolya szerint az emberi erőforrásba való befektetéssel, az oktatás és az egészségügy fejlesztésével nagyobb valószínűséggel tudnánk kitörni a közepes jövedelmi csapdából – ami felé éppen tartunk –, mint a nagyszámú külföldi munkaerő importjával.

