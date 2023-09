Mutatjuk, melyik munkahelyen a legboldogabbak az emberek!

Egy közel hatvan évvel ezelőtt alapított, családi tulajdonban lévő benzinkút-üzemeltető lánc olyan nagy múltú cégeket utasított maga mögé a legfrissebb, munkavállalói elégedettséget mérő kutatásban, mint például az IBM, a Nike vagy az Apple. De mégis mi lehet a siker titka?

Egy családi vállalkozás lett a befutó

A Love's Travel Stops & Country Stores 100-ból 83 pontot ért el a japán Recruit vállalat leányvállataként működő Indeed álláskereső oldal friss felmérésében, amely több millió anonim munkavállalói véleményt elemezve értékelte az amerikai vállalatokat a boldogság, a stressz, az elégedettség és az elhivatottság szempontjából. A felmérésbe csak a legalább 1000 alkalmazottal rendelkező cégek kerültek be, a húsz legjobb közé a légitársaságoktól a tanácsadó cégeken át a gyorsétteremláncokig mindenféle vállalat bekerült. A családi kézben lévő Love's, amely a töltőállomásokon felül teherautóflottát, szállodákat és logisztikai céget is üzemeltet, több mint 40 500 embert foglalkoztat, köztük 1500-at az oklahoma city-i székhelyén.

Fókuszban a mentális egészség

A kutatás szerint a rangsor tükrözi a munkáltatók fokozott tudatosságát és invesztáltságát a munkavállalók jóllétébe - ez első ízben a világjárvány idején került a figyelem középpontjába, amikor a dolgozóknál a kiégés száma és az olyan mentális egészségügyi problémák, mint a szorongás és a depresszió az egekbe szöktek. Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) felmérése alapján például tízből több mint hét ember mondta, hogy a munkáltatója most jobban aggódik a mentális egészségéért, mint korábban - az effajta

érzékenységre való hajlam nagyon nagy fontossággal bírhat a jövőbeli munkahelyválasztás során.

A jólét fokozására irányuló szervezeti erőfeszítések mégis eltérő hatékonyságúak - az Alight humánerőforrás-technológiai cég több mint 2000 amerikai munkavállaló körében végzett felmérése szerint például a dolgozóknak kevesebb mint a fele gondolja úgy, hogy a munkáltatója törődik a jólétével. A Gallup nemrégiben végzett elemzése szerint pedig tízből négy amerikai munkavállaló összességében azt mondta, hogy a munkája negatív hatással van a mentális egészségére.

Mi a "siker titka"?

Gabrielle Davis, az Indeed karrier trendekért felelős szakértője szerint a Love's részben a rugalmas munkaidő-beosztásnak és a barátságos légkörnek köszönhetően végzett a friss lista élén. "Bár egyesek számára meglepő lehet, az adatok azt mutatják, hogy a Love's kiemelkedően fontosnak tartja a munkavállalók munkahelyi jólétét" - mondta.

Az első helyezés segíthet a Love's-nak a munkavállalók toborzásában egy olyan időszakban, amikor a kiskereskedelemben és a vendéglátóhelyeken sok munkáltató küzd a munkaerő megtalálásával és megtartásával. A világjárvány előtt a Korn Ferry toborzással foglalkozó cég adatai szerint a részmunkaidős kiskereskedelmi alkalmazottak éves fluktuációja 75% körül mozgott, azóta ez az arány 95%-ra emelkedett. A Love's nem hozta nyilvánosságra a fluktuációs arányt, mondta Meyer.

