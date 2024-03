Mekkorát csökkenhet még a kamat Magyarországon?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A januári és a februári kamatdöntés nem mondható, hogy a várakozások szerint alakult volna. Januárban a legtöbb elemző (mi is) 100 bázispontos vágást várt az MNB-től, ehhez képest érkezett a 75 bázispontnyi mérséklés. Ez azért volt meglepő, mert korábban Virág Barnabás alelnök utalt arra, hogy gyorsítás is jöhet a tempóban, és megítélésünk szerint a fundamentumok (vártnál gyorsabban csökkenő infláció, gyenge növekedési helyzet) indokolták is volna a 100 bázispontot.

Ehhez képest a februári ülésnél úgy láttuk, hogy ha akar, az MNB ismét találhat érveket a 75 bázispontos vágás mellett: bár az infláció januárban újra pozitív meglepetést okozott, és közben a negyedik negyedéves GDP is a vártnál alacsonyabban alakult, a forint árfolyama lényegében a január végi szintekig gyengült vissza a februári ülés előtti napokra, és a tavalyi költségvetési hiányról is bebizonyosodott, hogy a korábbi pénzügyminisztériumi előrejelzésnél jóval magasabban alakult. Az elemzői kar teljesen megosztott volt a februári ülés előtt – emiatt egyébként 75 bázispontos csökkentés esetén akár erősödhetett is volna a forint.