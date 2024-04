Nagyon lassan gyógyulnak a költségvetés fájdalmas sebei

Az év első három hónapjában az áfabevételek még mindig gyengén muzsikálnak, a kamatkiadások mindenre rátelepednek, a közösségi közlekedésre most kirívóan többet költ az állam, viszont a rezsivédelmi kiadások visszafogottabbak. Ezt lehet kiolvasni az államháztartás idei első negyedéves részletes folyamataiból, ami tulajdonképpen nem hozott nagy meglepetéseket, hiszen a magyar gazdaság tavalyi recesszióból történő kilábalása is lényegesen lassabb, mint korábban várták.

2023-ban felborult a költségvetés, a 6,7%-os GDP-arányos deficit minden korábbi feltételezést és kormányzati várakozást meghaladt. Azt is tudjuk, hogy a tavaly nyáron elfogadott 2024-es büdzsé fő számai sem érvényesek már és a kormány ezért 4,5%-ra emelte az idei hiánycélt, valamint 675 milliárd forintos kiadáselhalasztásról döntött, ami inkább tűnik trükközésnek, mint valódi intézkedésnek. Közben a költségvetés folyamatait figyelő intézmények kongatják a vészharangot: a Költségvetési Tanács arra figyelmeztet, hogy tavaly az egyik legnagyobb volt a magyar deficit az egész EU-ban, a hitelminősítők is egyre inkább felfigyelnek az elcsúszott költségvetési folyamatokra és az MNB is a büdzsé rendbetételét szorgalmazza.

Ezek fényében kiemelt figyelem övezi az idei költségvetési számokat, amellyel kapcsolatban most a Pénzügyminisztérium közölt részletes, az első három hónap folyamatait bemutató adatokat. Érdemes az elmúlt évek költségvetési helyzetét meghatározó tényezőket számba venni: az áfabevételek, a kamatkiadások, a rezsiköltségek alakulását. Ezek fényében már nem meglepő, hogy három hónap alatt teljesült az eredeti pénzforgalmi deficit 92%-a, valamint a megemelt hiánycél 58%-a.

Áfa-kijózanodás

Az első három hónapban az áfabevételek (a bruttó befizetések és a kiutalások mérlege) 1647 milliárd forinton álltak, ami csupán 45 milliárd forinttal, 2,8%-kal magasabbak a tavalyi első három hónap összegénél.

Pontosabb képet kapunk a költségvetés legfontosabb adóbevételei tételének alakulásáról, ha az áfabevételeket megbontjuk áfabefizetésekre és áfakiutalásokra, ugyanis a minden hónap második felében megjelenő PM-tájékoztató ezzel kapcsolatban is közöl részletes információkat.

Ebben a tekintetben aggasztónak mondható, hogy az áfabefizetések (nevezzük ezt bruttó áfabevételnek) összességében 1,8%-kal alacsonyabban teljesültek március végéig, mint 2023-ban. Ennek kapcsán fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a nagy áfabevételi rejtély leginkább a tavalyi második félévben kezdődött (amikor a magas infláció már lényegesen beleharapott a lakossági jövedelmekbe és így a fogyasztásba), 2023 első hónapjaiban magas összegben teljesültek a havi áfabevételek. Vagyis magas a 2023-as bázis, amelyhez képest jelenleg alulteljesít a 2024-es áfabevétel.

A áfakiutalások mentik valamennyire a helyzetet, ugyanis három hónap alatt 6,6%-kal kisebb összegben teljesültek, mint tavaly ilyenkor. Ez azt mutatja, hogy az áfarejélynek nevezett jelenség némiképp javulást mutat.

"Mindent" visznek a kamatkiadások

Március végéig 1241 milliárd forintban teljesültek a kamatkiadások, ami a magasra emelt 3103 milliárd forintos pénzforgalmi kamatkiadási terv 40%-át éri el. Egy évvel ezelőtt a kamatiadások 637 milliárd forintot értek el, ami akkor az éves terv 23,1%-ára rúgott. A kamatkiadások (kamatbevétel nélkül) összege tehát a tavalyi évhez képest közel megduplázódott, ami a lakossági állampapírok után fizetendő jelentős kamatmértékek fényében egyáltalán nem meglepő. Az már hónapok óta ismert, hogy az elszálló infláció miatt a magyar állam rendkívül költségesen tudja csak finanszírozni a túlköltéseit.

Érdemes a kamategyenlegre is vetni egy pillantást (ez mutatja, hogy az állam mennyivel tudja csökkenteni a kamatkiadásait a beérkező kamatbevételeknek köszönhetően), ami rendkívül komor képet mutat. Idén év elejétől a kamatkiadások ismét szintet léptek, minden hónapban több százmilliárd forintot kell az államnak csak a kamatokra költenie. Vagyis 2022-ben a rezsikiadások szívták ki a költségvetésből a pénzt, most ez leginkább a kamatkiadásokra igaz.

Mi zajlik még a költségvetésben?

Lényeges plusz teher (azonban ezzel a kormány kalkulált) a megemelt nyugdíjkifizetés. Nyugellátás címén 1895 milliárd forint ment ki a költségvetésből, ami 9,5%-kal haladja meg az első három hónap kiadásait. Ami ennek kapcsán figyelemre méltó: három hónap alatt az éves nyugellátás-keretösszeg 31,5%-a teljesült idén, tavaly ez az arányszám csupán 29,7%-on állt.

Az várható volt, hogy rezsicsökkentéssel kapcsolatos állami terhek mérsékeltebben teljesülnek majd idén. A kormány a közüzemi szolgáltatások támogatása soron március végéig 461 milliárd forintot fizetett ki, míg tavaly ugyanezen a soron 679 milliárd forintot fizetett ki.

Az első három hónap részletes adatai alapján viszont látványosan felülteljesítenek a közösségi közlekedés költségtérítései és támogatásai: a tavalyi 35 milliárd forint után idén 123 milliárd forintot költött a kormány az első három hónapban erre a célra. A PM ennek kapcsán annyit közölt a tájékoztatóban, hogy "az eltérés oka, hogy idén a közlekedési közszolgáltatások költségtérítéseinek folyósítása hamarabb kezdődött meg, mint 2023-ban".

A lakástámogatásokon is spórol idén az állam: tavaly ilyenkor 226 milliárd forintos kiadást mutatott a számláló, most viszont 48 milliárd forinton áll ez március végén.

Szintén spórol az állam az uniós projekteken: az uniós programok kiadásai sorról ugyanis az első három hónapban 533 milliárd forintot költött, míg tavaly ugyanez a kiadási sor 852 milliárd forinton állt. Azt ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy az uniós programok bevételei is kisebb összegben teljesülnek: 536 milliárd forint után 328 milliárd forintban. Vagyis mivel az EU-források elmaradnak, ezért a kormány nem is költ ebből a kalapból jelentős mértékben.

Ami még nincs benne az első három hónap költségvetési folyamataiban, az az állami kórházaknak juttatandó 60 milliárd forint feletti összeg adósságkonszolidáció céljából. Ez, valamint a júniusra tervezett 40 milliárd forintos kiadás nem volt betervezve az idei költségvetésbe, vagyis rontani fogja az általános hiányfolyamatokat.

Címlapkép forrása: Getty Images