Folytatódik a nagy esés a piacokon? Ezekre kell most figyelni

Mi történt múlt héten?

Nagyon izgalmas napokon vagyunk túl, amelyek hosszú időre meghatározhatják a kereskedést. A hét legfontosabb eseménye egyértelműen a múlt pénteken érkezett amerikai munkaerőpiaci adat, amely a munkanélküliségi ráta aggasztó mértékű növekedését jelezte. Ezzel az úgynevezett Sahm-szabály is aktiválódott, amely szerint az amerikai gazdaság már recesszióban van. A hír azonnal zárójelbe tette a Fed szerdai kamatdöntését, amelyen a jegybank nem változtatott az irányadó rátán, hiszen az esemény után egyből a korábbinál nagyobb kamatvágást kezdtek árazni a következő hétre a befektetők.

Az Egyesült Államok diktálja a tempót, ám a többi nagygazdaságban is fontos események történtek. Az eurózónában az infláció a várt felett alakult, a Bank of Japan váratlanul kamatot csökkentet, nagy lendületet adva az egyébként is erősödőben levő jennek, a Bank of England ugyanakkor kamatot csökkentet, reagálva az infláció csökkenésére.

A piacokat egyértelműen a pénteki adat mozgatta meg, a vállalati gyorsjelentésekben szereplő kedvezőtlen számok mellett az amerikai munkaerőpiaci jelentés adott nagy ütést a piacoknak. Pénteken a vezető amerikai indexek 2% körüli mínuszban zártak, a dollár gyengült. Utóbbi ezúttal nem kedvezett a forintnak, a magyar deviza jegyzése is közel került a 400-hoz az euróval szemben.