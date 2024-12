A zöld ipar kérdése még fontosabbá vált

Az Európai Unió öt évvel ezelőtt, amikor elindította az Európai Zöld Megállapodást (European Green Deal), a klímaváltozás elleni küzdelem globális élharcosaként pozícionálta magát. A fenntartható gazdaság kiépítése azonban mostanra még fontosabbá vált, mivel a globális felmelegedés következményei és költségei egyre súlyosabbak. Ráadásul az Ukrajna elleni orosz inváziót követő földgázválság is rámutatott arra, hogy fel kell gyorsítani a dekarbonizációt az EU energiaellátásának biztosítása, az energiaköltségek csökkentése és a társadalmi kohézió előmozdítása érdekében. Az egykor klímavédelmi programként indult politika ma már az EU egzisztenciális kihívásainak kezelésében segíthet.

E célok elérése érdekében az EU-nak végre kell hajtania a Fit for 55 csomagot, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 55%-os csökkentését írja elő 2030-ig, és gyorsan el kell fogadnia azt a javasolt célt is, amely szerint 2040-ig 90%-kal kell csökkenteni az emissziót. A visszalépés nem jöhet szóba, mivel az még több kedvezőtlen éghajlati hatásnak tenné ki az EU-t, és tovább rontaná versenyképességét, biztonságát, miközben globális hitelességét is kikezdené.

Az egyértelmű, hogy a karbonsemlegességhez vezető út nem lesz könnyű.

Ahogy az energetikai átállás üteme felgyorsul, egyre inkább fel fognak merülni az igazságosság kérdései , például az, hogy ki viseli majd az építőipar, a közlekedés és a mezőgazdaság dekarbonizálásának költségeit.

, például az, hogy ki viseli majd az építőipar, a közlekedés és a mezőgazdaság dekarbonizálásának költségeit. Az EU kohézióját is próbára tehetik majd a folyamatok, ahogy az EU perifériáján található régiókban a zöld iparágak megjelenése átrendezheti az unión belüli erőviszonyokat.

is próbára tehetik majd a folyamatok, ahogy az EU perifériáján található régiókban a zöld iparágak megjelenése átrendezheti az unión belüli erőviszonyokat. Globális szinten pedig aggályokat vet majd fel az egyenlő versenyfeltételek biztosítása az EU-n kívüli országokkal szemben, ahol nem ugyanolyan gyors ütemben zajlik a dekarbonizáció.

A tiszta, igazságos és versenyképes átmenet eléréséhez olyan új, a tiszta iparról szóló megállapodásra (Clean Industrial Deal) van szükség, amely a fenntartható növekedés és az ipari fejlődés mellett a dekarbonizációt is előmozdítja.

Egy ilyen integrált szakpolitikai csomag, amellyel kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy azt a második mandátumának első 100 napja alatt elő fogja mozdítani, növelné a zöld átmenet támogatottságát, és azt politikailag elfogadhatóvá tenné.

Az európai ipari stratégiának meg kell teremtenie a megfelelő feltételeket a beruházásokhoz. Először is ez azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásokat megfizethetőbbé kell tenni, és adókedvezményekkel, a nyersanyagpiacok reformjával és más eszközökkel ösztönözni kell a használatukat. Szükséges lesz továbbá a bürokratikus akadályok csökkentésére (a klímavédelmi politika felhígítása nélkül), például az engedélyezés felgyorsítása, valamint a finanszírozáshoz és a piacokhoz való hozzáférés javítása révén, hogy mozgósítani lehessen azokat az erőforrásokat, amelyekre a tiszta technológiák gyártóinak a növekedéshez, az energiaintenzív iparágaknak pedig az átálláshoz van szükségük.

Szerencsére számos lehetőség áll rendelkezésre a zöld beruházások fellendítésére,

többek között azáltal, hogy az új uniós költségvetési keretbe beépítenek egy állami beruházásokra vonatkozó szabályt ,

, és növelik az Európai Beruházási Bank finanszírozását , hogy az maximálisan ki tudja használni a tisztaenergia-iparba irányuló beruházások kockázatmentesítésére vonatkozó képességét.

, hogy az maximálisan ki tudja használni a tisztaenergia-iparba irányuló beruházások kockázatmentesítésére vonatkozó képességét. Az EU emellett jobban ki tudná használni a közös költségvetését az innovációt ösztönző új európai versenyképességi alap létrehozásával – amelynek bevezetését von der Leyen szintén megígérte –, illetve azzal, hogy az uniós források kifizetését a tagállamok nemzeti energia- és éghajlatvédelmi terveinek végrehajtásához kötné.

létrehozásával – amelynek bevezetését von der Leyen szintén megígérte –, illetve azzal, hogy az uniós források kifizetését a tagállamok nemzeti energia- és éghajlatvédelmi terveinek végrehajtásához kötné. A megtakarítási és befektetési unió felállítása is segíthetne, ami egy szilárdabb európai pénzügyi piac kialakításához járulhatna hozzá.

felállítása is segíthetne, ami egy szilárdabb európai pénzügyi piac kialakításához járulhatna hozzá. Egy ilyen stratégia a közbeszerzéseket felhasználhatná az Európában előállított innovatív tiszta technológiák és termékek hazai piacának megteremtésére.

felhasználhatná az Európában előállított innovatív tiszta technológiák és termékek hazai piacának megteremtésére. Miután az erőforrásokkal, például a vízzel való gazdálkodás egyre fontosabbá válik, a körforgásos gazdaságra és a környezetvédelemre vonatkozó intézkedéseknek is természetesen kiemelt szerepet kell kapniuk.

is természetesen kiemelt szerepet kell kapniuk. Arról is el kell gondolkodni, hogyan lehet integrálni a tiszta energiára történő átállást és a digitális átalakulást , és hogyan lehet leküzdeni a két folyamat közötti ellentmondásokat: például az adatközpontok sok energiát igényelnek, de a digitális technológiák kulcsfontosságúak lesznek a jövő energiarendszerének hatékony irányításához.

, és hogyan lehet leküzdeni a két folyamat közötti ellentmondásokat: például az adatközpontok sok energiát igényelnek, de a digitális technológiák kulcsfontosságúak lesznek a jövő energiarendszerének hatékony irányításához. Végezetül pedig a jövő munkahelyeire kell képezni a munkavállalókat, hogy mérsékelni lehessen az energetikai átállás társadalmi hatásait, különösen a szén-dioxid-intenzív iparágakkal rendelkező régiókban.

Az ágazatspecifikus kérdések kezelése érdekében a Tiszta Ipar Megállapodásnak támogatnia kell a stratégiai ellátási láncokat azokon a technológiai területeken, ahol az EU komparatív előnnyel rendelkezik, ugyanakkor figyelembe kell vennie a dekarbonizáció, a versenyképesség és a biztonság kérdése közötti kompromisszumokat. Ez a lehető legnagyobb mértékű „európaizálódással” érhető el.

Mario Draghi európai versenyképességről szóló, nemrégiben megjelent jelentésében megfogalmazott ajánlásokat követve kulcsfontosságú lesz a közforrások közös európai érdeket szolgáló fontos projektekbe (IPCEI-k) történő irányítása, és az olyan eszközök használatának növelése, mint az Innovációs Alap. Modellként szolgálhatnak az Európai Hidrogénbank úttörő rendszerei, így például az auctions-as-a-service megoldás – amely a tagállamok számára az EU Innovációs Alapjának juttatott összegek feltöltésének lehetőségét jelenti, hogy több projekt kapjon támogatást –, valamint a karboncsökkentési célú szerződések (carbon contracts for difference – CCfD), amelyek segítenek a vállalkozásoknak a jövőbeli árváltozásokkal szembeni fedezetet biztosítani.

Annak biztosítása érdekében, hogy a szűkös források az IPCEI-khez kerüljenek, az európai versenyképességi alapot úgy kell kialakítani, hogy az az új és meglévő pénzügyi eszközöket kombinálja. Az új uniós költségvetési keretnek továbbá preferálnia kell a projektek nemzeti támogatását, és törekedni kell arra, hogy a finanszírozás az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből és a CCfD-ből származó bevételekből származzon. A nagyszabású ipari dekarbonizációra vonatkozó bármely terv csak akkor lehet hiteles, ha konkrét intézkedéseket tartalmaz a tőkeköltségek csökkentésére és a kellő mértékű források biztosítására.

A Tiszta Ipar Megállapodásnak, akárcsak az EU szén-dioxid-kiigazítási mechanizmusának (CBAM) és az erdőirtásról szóló jogszabályának globális kihatásai lesznek. A geopolitikai feszültségek enyhítése és a kritikus nyersanyag- és alkatrészforrások diverzifikálása érdekében az EU tiszta (értsd zöld – a szerk.) kereskedelmi és befektetési partnerségeket alakíthatna ki stratégiai fontosságú harmadik országokkal. A zöld energiával kapcsolatos célok terén az EU-n kívüli országokkal való együttműködés nagyban hozzájárulna az európai versenyképesség és biztonság növeléséhez.

Zöld kereskedelmi és beruházási partnerségek azonban csak akkor jöhetnek létre, ha két feltétel teljesül.

Először is, az úgynevezett „Team Europe” megközelítést, amelynek keretében a tagállamok egyesítik erőiket a külső fellépések terén, fokozni kell, hogy az EU nagyobb befolyásra tegyen szert harmadik országokban.

Másodsorban, ezeket a partnerségeket megfelelő szinten kell koordinálni az átfogó politikai koherencia és hatás biztosítása érdekében.

Az európai Green Deal politikai életképessége attól függ, hogy az EU olyan szakpolitikai csomagot hajt-e majd végre, amely kombinálja a dekarbonizációs erőfeszítéseket a versenyképesség és a társadalmi kohézió fokozására irányuló intézkedésekkel.

Egy erős Tiszta Ipar Megállapodás megvalósítása így az új Európai Bizottság fő feladatának kell lennie.

