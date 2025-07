Orbán Viktor értékelte a nagy amerikai-uniós megállapodást

Ez nem egy megállapodás, hanem Donald Trump amerikai elnök "megette reggelire" Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét - értékelte a miniszterelnök az eddigi információk alapján az Egyesült Államok és az Európai Unió között kötött vámegyezséget hétfőn. Orbán Viktor más megállapodásokhoz hasonlítva állítja, hogy az EU szempontjából rossz megállapodás született. Az is igaz, hogy Trump korábbi fenyegetéseihez képest jobb lett a deal az unió szemszögéből.

Orbán Viktor a Harcosok órája című online műsorban azt mondta: ezt sejtették előre, az amerikai elnök egy nehézsúlyú tárgyaló, míg az Európai Bizottság elnöke pehelysúlyú. Az amerikai elnök pozíciója sokkal magabiztosabb, a bizottság elnökéé mindig törékenyebb - tette hozzá.

A kormányfő kitért arra, hogy az amerikaiak nemrég kötöttek egy hasonló megállapodást az angolokkal, az sokkal jobb, mint ez. Az európai megállapodás rosszabb, mint az angol, ezért sikernek beállítani nehéz lesz a későbbiekben - összegzett.

Ráadásul van az a probléma, hogy állítólag arról állapodtak meg, hogy több száz milliárd eurónyi tőkét visznek az európaiak Amerikába. De ki? - tette fel a kérdést Orbán Viktor, rámutatva: a bizottságnak nincs tőkéje.

Kinek a nevében állapodott meg? A német kancellár fogja odavinni azt a pénzt vagy a francia elnök vagy a magyar miniszterelnök fog tőkét küldeni?

- kérdezte.

Kitért arra is, hogy állítólag fegyvereket fogunk venni, több száz milliárd dollár értékben. De ki? A bizottságnak nincs hadserege - emelte ki Orbán Viktor.

Érdemes megemlíteni, hogy pontosan miről is szól a nagy megállapodás, amit a hétvégén jelentettek be a felek. Az EU exportjára 15%-os vámtétel fog vonatkozni, ami természetesen rosszabb, mintha 10% körüli lenne a vámtétel, viszont sokkal jobb, mint az amerikai elnök által előzetesen fenyegetésképp bedobozott vámmértékek (50%-ról és 30%-ról volt szó korábban). A magyar gazdaság szempontjából fontos üzenet, hogy a 15%-os vám érvényes az autókra és minden más termékre is.

Mit mond Szijjártó Péter?

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti hétvégi vámmegállapodással újabb bizonyíték született arra, hogy Brüsszelben sürgős vezetőségváltásra van szükség, hiszen erre már korábban sor kerülhetett volna - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

"A von der Leyen-vezette Bizottság az elmúlt években súlyos károkat okozott az európai gazdaságnak, s mindezt tetézte a vámügyekben bemutatott vesszőfutásával" - hangsúlyozta.

"Az Európai Bizottságnak januárban csökkentenie kellett volna az Egyesült Államokkal szembeni négyszeres vámokat, és akkor elkerülhető lett volna az európai gazdaságra mért újabb mélyütés" - tette hozzá.

Megszólalt Orbán Balázs is

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-on írt bejegyzésében úgy vélekedett a megállapodásról, hogy Brüsszel megbukott. Az európai emberek fizetik az árát.

Brüsszel olyan feltételeket fogadott el, amelyeknél a világon szinte mindenki jobbat kapott

- írta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher