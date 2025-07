Kiadták a riasztást, érkeznek a videók az Egyesült Államokból

Több jelentés és videó is érkezett az Egyesült Államokból a Csendes-óceánon történt földmozgás után, Hawaiin cunamiriasztás van érvényben.

A Richter-skála szerinti 8.8-as erejű, azaz a valaha mért 6. legerősebb földrengés rázta meg Kamcsatkát. Ahogyan azt korábban megírtuk, földmozgás miatt cunamiriasztás van érvényben Oroszországban, Japánban és Hawaiin is.

A CNN beszámolója alapján Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal adatai szerint több mint másfél méter magas szökőár hullámot jelentettek Kahului városában, Hawaii Maui szigetének észak-középső partján. A hivatal szerint Hawaii megyében, Hilo városában 1,4 méteres szökőár hullámot mértek. A hivatal jelentése alapján egy 1,2 méteres szökőár hullám érte el Hawaii partjait, Haleiwa városát, Hawaii Oahu szigetének északi partján.

A szökőár hullámai jelenleg Hawaiit érintik. Cselekedjenek AZONNAL!

- figyelmeztet az oahui katasztrófavédelem.

HNL Alert: 08:16 PM 07-29-2025 - HNL Alert: Tsunami Warning 8:15PM UPDATE - Take Action NOW! Tsunami waves are currently impacting Hawaii. Info: https://t.co/YRpptHbSzb Remain outside evacuation zones. Map at https://t.co/fl1PGwu7TZ. https://t.co/z72fh63vu7 pic.twitter.com/SBO9CeV4JC https://t.co/YRpptHbSzb — Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) July 30, 2025

A Kauai szigetén lévő Princeville-ben helyiek biztonságos zónákban gyűlnek össze, 30 méter magas sziklákon, és arról is jelentés érkezett, hogy

a víz visszahúzódik a kauai-i Hanalei-öbölben, miközben a szökőár eléri Hawaiit.

#BREAKING Japan records a 1.3-meter tsunami — NHK.️A pre-tsunami rainbow appears over Princeville, Kauai, as locals gather on 100-foot cliffs in safe zones️Thousands of birds seen mass migrating from Newport Beach, California amid tsunami alert️Hawaii — Man on Waikiki… pic.twitter.com/CDR2P6j2tm https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — NewsEra (@NewsEra_) July 30, 2025

Water receding at Hanalei Bay in Kauai as tsunami starts to hit Hawaii. - Reports pic.twitter.com/hQEBBnQ63G https://t.co/hQEBBnQ63G — NewsEra (@NewsEra_) July 30, 2025

A közösségi médiában megjelent információk szerint több ezer madár tömeges vándorlása figyelhető meg Newport Beach-en, Kaliforniában.

Newport Beach, CA 10 minutes ago. What do the birds know? #Tsunami pic.twitter.com/fopSbrnaRQ https://twitter.com/hashtag/Tsunami?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — halion (@0xHalion) July 30, 2025

