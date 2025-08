Az is beférhet az Otthon Start programba, aki építkezne – de mennyiért lehet telket kapni?

Budapesten leginkább a külvárosi kerületekben van esély arra, hogy átlagos jövedelmi viszonyokkal olyan telket vásároljanak a vevők, amire az Otthon Start program kedvezményes hiteléből építkezni lehet – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Az ország olcsóbb részein többnyire 10-20 millió forinttal kell számolnia annak, aki családi ház építésére alkalmas telket szeretne venni, ezzel szemben Budapest drágább kerületeiben könnyen 100 millió forint fölé kúszhat a vételár.

A 2025 szeptemberében induló Otthon Start program kedvezményes hitelét építkezésre is fel lehet használni, igaz, a telek árát más forrásból kell finanszírozni. A portál adatai szerint, ha nem is olyan mértékben, mint a használt lakóingatlanok, de tavaly óta a belterületi építési telkek is drágultak: országos átlagban 6 százalékkal. Persze, ahogy a lakásárakban, úgy a telekárakban is nagyok a településtípusok és az országrészek közti különbségek.

A legdrágább Budapest belvárosa (I., V., VI., VII., VIII., IX. kerületek), ahol egy-egy foghíjtelek van csak a kínálatban, illetve gyakran a beépítésre alkalmas padlástereket is telekként hirdetik az eladók.

Az árak és a kivitelezés költségei miatt ez biztosan nem az első lakást, házat felépíteni vágyók célpontja, hanem inkább az ingatlanfejlesztők terepe.

Budapesten kevés a magánszemélyeknek szánt telek

“Az Otthon Start program szempontjából az építési telkeket tekintve a legmagasabb árakra a XII. kerületben számíthatunk, ahol 281 ezer forint a hirdetett építési telkek átlagos négyzetméterára. Ezt két másik budai, a II. és a XI. kerület követi 202 ezer és 191 ezer forintos négyzetméterárral. A magas árak – akár 200-300 millió forint is lehet egy átlagos méretű telek – miatt viszont ezekben a kerületekben is inkább az a jellemző, hogy a helyi telkeken főként ingatlanfejlesztők építenek többlakásos társasházat, míg magánszemélyek családi házat ritkábban húznak fel” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Valamivel olcsóbban lehet üres telekre építkezni a külsőbb kerületekben, ahol egyébként is sokkal több a családi házas övezet, ide tartozik például a XVII., XVIII., XXI. kerület. Egy 600-800 négyzetméteres építési telek ezekben az olcsóbb kerületekben 30-50 millió forint között van.

A budapesti agglomerációt is magába foglaló Pest vármegyében átlagosan 38 ezer forint egy négyzetméter, de itt is igaz az, hogy az észak-nyugati agglomeráció településein mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak, mint keleten vagy délen.

Vidéken jobban járnak az építkezők

A fővároshoz képest vidéken jóval olcsóbban kapható olyan üres építési telek, amire az Otthon Start kedvezményes hitelével lehet építkezni. A vármegyeszékhelyek közül, ahogy a lakásárak, úgy a telekárak terén is Debrecen a legdrágább, ott 75 ezer forintba kerül egy négyzetméternyi építési telek, míg a 40-60 ezres kategóriába befért még Kecskemét, Szeged, Veszprém és Győr.

Az ország olcsóbb részein pedig többnyire 10-20 millió forinttal kell számolnia annak, aki egy közepes méretű városban szeretne családi ház építésére alkalmas telket venni.

“Telekvásárlás előtt az elhelyezkedésen túl érdemes a helyi építési szabályzatot is megvizsgálni, vagyis azt, hogy egy adott településen vagy területen milyen szabályok szerint lehet építkezni. Az olyan övezeti előírások, mint a telek beépíthetőségének mértéke, a legnagyobb építménymagasság vagy a szintterületi mutató határozza ugyanis meg, hogy az elképzelt ingatlan megvalósítható-e a telken. Emellett fontos a telek beépítési módját is megnézni, ami szintén befolyásolja, hogy például az úttól és a szomszédos épületektől milyen távolságra és milyen formában lehet felépíteni az ingatlant” – hívta fel a figyelmet Futó Péter, hozzátéve, hogy a beépíthetőséget befolyásolhatja a közművek telken belüli elhelyezkedése, de akár az is, ha a telekre szolgalmi jog van bejegyezve, legyen az akár egy úthasználati jog vagy egy közműszolgáltatásokhoz kapcsolódó vezetékjog.

Tanyára is költhető az Otthon Start hitel

Az Otthon Start programmal tanya is vásárolható, aminek főként az alföldi vármegyékben van széles kínálata. Ezek átlagára Bács-Kiskunban 40-50 millió, Csongrádban 30-40 millió forint között mozog, míg Pest vármegyében 60-70 millió forint az átlagár. Kisebb számban, de szintén vannak eladó tanyák Baranya és Jász-Nagykun Szolnok vármegyében, előbbiben 40-50 millió, utóbbiban 30-40 millió forint között van az átlag, míg Békésben akár már 20 millió forint körül is lehet tanyát találni. Ha tehát valaki tanyát venne a programmal, a maximális hitelösszeg a bankok által elvárt önerővel kiegészítve a legtöbb helyen elegendő lehet a kinézett ingatlan megvásárlására.

