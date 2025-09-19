Sorsdöntő évek előtt a magyar áramellátás: Paks II. nélkül újra elszállhat az importarány

Bár a kormány és a Roszatom kitart a Paks II. projekt mellett, és az uniós bíróság minapi döntése nem tiltja meg a beruházás folytatását, az ugyanakkor komoly bizonytalanságot okoz. A két éve frissített aktuális Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappilléreként hivatkozik az új Paksi Atomerőműre, de már most vannak arra utaló jelek, hogy az új blokkok nem fognak teljes gőzzel termelni 2030-ban, szemben a NEKT-ben rögzített célokkal. Abban az elméleti esetben, ha az új paksi blokkok mégsem épülnének meg vagy a munkálatok tovább csúsznának, de minden más tényező a NEKT várakozásai szerint alakulna, akkor a minimális exportőri pozíció helyett 2030-ban a 33%-ot közelítené az import aránya a magyar áramellátásban, a 2010-es évek 30% fölötti csúcsait is megdöntve.

Amint azt megírtuk, az Európai Unió Bíróságának szeptember 11-i ítélete megsemmisítette azt a 2017-es Bizottsági határozatot, amely engedélyezte a magyar állam számára a Paks II. atomerőmű projekt állami támogatását. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs érvényben lévő jóváhagyás a Paks II-nek nyújtott támogatásokra. Az Európai Bizottság az ítélet részletes vizsgálata után dönt az esetleges visszafizetési kötelezettségekről és a projekt jövőjéről.

Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint a bírósági ítélet nem akadályozza a projekt folytatását, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig egyenesen úgy fogalmazott, Magyarország minden támadás ellenére felgyorsítja a Paks II atomerőmű építését. A kormány álláspontjával összhangban a fővállalkozó orosz Roszatom részéről közölték, továbbra is elsődleges feladatnak tekintik a beruházás megvalósítását.

Az ugyanakkor már most kijelenthető, hogy bár az ítélet nem tiltja meg a beruházás folytatását, komoly bizonytalanságot okoz, amely már önmagában is befolyásolja a kivitelezési munkálatok menetét. Abban az elméleti esetben, ha a beruházás végül mégis meghiúsulna, az addig Magyarország által ráfordított összegek gyakorlatilag elvesznének - tudomásunk szerint ez jelenleg mintegy 1,5 milliárd euróra tehető -, emellett

a hazai energiaellátás jövőjéről szóló terveket is alapjaiban át kellene írni,

miután a jelenlegi kormányzati elképzelések kulcsszerepet szánnak az új atomerőműnek.

Főszerepben Paks II.

A kormányzati energiastratégia szerint Magyarország villamosenergia-ellátása a következő évtizedekben a nap- és atomenergiára épülne elsősorban, amit a földgáz és egyéb megújuló energiaforrások (geotermia, szélenergia, biogáz) egészíthetnek ki.

Az eredeti tervek szerint Paks II. két új blokkjának már üzembe kellett volna állnia 2023-ban és 2024-ben,

a várható üzemkezdet azonban több ok miatt fokozatosan egyre későbbi időpontra csúszott.

A kormányzati elképzeléseket rögzítő Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2023. évi felülvizsgált változata azzal számolt, hogy az új nukleáris blokkok 2030-ban működni fognak, az utóbbi időszak kormányzati és szakértői megnyilatkozásai alapján viszont reálisan legkorábban már inkább a 2030-as évek első felében, 2032-33-34 körül kapcsolódhat hálózatra az új erőmű, a beruházás felgyorsítására tett ígéreteket követően.

Paks II. jelentőségét érzékeltetendő érdemes egy pillantást vetni a „régi” paksi blokkok hazai villamosenergia-ellátásban betöltött szerepére is. A Paksi Atomerőmű 1980-as években átadott, 4 blokkja

Magyarország teljes éves (bruttó) villamosenergia-felhasználásának körülbelül 34-37%-át fedezi a maga 16 terawattóra (TWh) körüli termelésével,

amivel hazánk messze legjelentősebb áramforrása.

Összevetésül: a felhasznált energia mennyisége szempontjából a források között holtversenyben második helyezett gáz- és naperőművek az áramigény mintegy 17-17%-át elégítik ki, vagyis együttesen épphogy elérik Paks arányát.

Mivel a magyarországi erőművi termelés kisebb, mint a hazai villamosenergia-felhasználás, ezért a Paksi Atomerőmű hazai termelésben elfoglalt részaránya még nagyobb, és az 50%-ot közelíti. A tervezett 2 új paksi blokk 2 x 1200 megawattos (MW) villamos összteljesítménye pedig Paks I hozzávetőleg 2 000 MW-os teljesítményét is túlszárnyalná, és ennek megfelelően éves termelése is magasabb lenne a régi blokkokénál.

Azonban mivel a következő években várhatóan jókora egyéb típusú új - elsősorban gáz- és naperőműves - kapacitás is üzembe állhat, így a NEKT-ben a kormány úgy tervezte, hogy a 2030-ban Magyarországon megtermelendő villamos energiának "csak" mintegy kétharmadát állítják majd elő a nukleáris kapacitások.

Ezzel Magyarország a 60% körüli értékkel rendelkező Szlovákiát megelőzve a jelenlegi 3. helyről Franciaországgal holtversenyben

az élre állna a nukleáris energia áramtermelésen belüli aránya alapján összeállított nemzetközi toplistán.

Érdekesebb ugyanakkor az, hogy milyen szerepe lenne Paks II-nek a hazai villamosenergia-felhasználás és az áramimport alakulásának szempontjából, és hogy esetleges kiesése mit jelentene e tekintetben.

Felértékelődik az ellátásbiztonság

A Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint a következő években a megszokottnál várhatóan gyorsabban fog emelkedni az áram iránti igény, illetve az időjárásfüggő kapacitások is nagyobb ütemben fognak termőre fordulni, ezek miatt pedig még inkább előtérbe kerül a villamos energia ellátásbiztonságának a kérdése.

Ehhez kapcsolódóan a stratégiai dokumentum a villamosenergia-ellátás területén is az importkitettség csökkentését tűzte ki az egyik fő stratégiai célként, a földgáz- és kőolajellátáshoz hasonlóan.

A cél 2030-ra a 20%-os arány elérése,

vagyis a NEKT alapján ilyen értékre kell leszorítani az importarányt a hazai áramellátásban az évtized végére.

Az elmúlt években ugyanakkor az importarány fokozatosan már e szint közelébe ereszkedett - nagyrészt a naperőművek nemzetközi összevetésben is kiemelkedő hazai térnyerésének köszönhetően -, és számításaink szerint 2024-ben már csak 22,1% volt a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) és a saját célra termelő, zömében szintén naperőművek (SCTE-k) termelését is beleszámítva. Az áramimport mérséklődését elősegítette, hogy míg a hazai napelemes kapacitás jelentősen bővült, addig az ország áramfogyasztása stagnált.

A NEKT-ben rögzített várakozások szerint a teljes bruttó villamosenergia-felhasználás a 2019-es 45 TWh-ról 2030-ig 53 TWh-ra nőhet, azonban a 2024-es előzetes (HMKE-k és SCTE-k értékeit nem tartalmazó) adat nem mutat emelkedést a 2019-es értékhez képest. (A 2024/25-ös végleges adatok azonban már várhatóan a teljes hazai villamosenergia-felhasználás bővülését mutatják majd 2019-hez képest is.)

A stratégiai dokumentum szerint

2030-ban 53 TWh-s felhasználáshoz 54,7 TWh-s hazai termelés párosul majd,

nem utolsó sorban Paks II. feltételezett belépésének köszönhetően, vagyis az ország az adott sarokévben emberemlékezet óta nem tapasztalt módon nettó áramexportőri pozícióba kerülhet - az importált földgázból és nukleáris fűtőanyagból való villamosenergia-termelést 100%-ban hazai termelésnek feltételezve.

Ez azonban a termeléshez mérten csak 1-2%-os exportarányt jelenthet, ami legfeljebb 1-2 évig tarthat a NEKT-ben vázoltak alapján, ugyanis a várakozások szerint a 2030-as években felgyorsul az ország áramfogyasztásának növekedése az elektrifikáció és iparosodás miatt. Ennek következtében 2040-ben Magyarország már ismét áramimportra szorulhat a jókora új atomerőművi kapacitás belépése - és Paks I. újabb üzemidő-hosszabbítása - ellenére is, 9-17% körüli importaránnyal, ami 2050-ig 19-23%-ra emelkedhet az áramigény folytatódó lendületes erősödésével párhuzamosan.

Önmagában a Paks II. beruházás esetleges meghiúsulása vagy további jelentős csúszása azt jelentené, hogy

a hazai erőművi termelés éves szinten mintegy 19 TWh-val kisebb lenne a vártnál,

ami értelemszerűen az ország energia-külkereskedelmi mérlegére is negatívan hatna.

Hangsúlyozandó azonban, hogy bizonyos nagyságú energiaimport nem feltétlen jelent rosszat a felhasználók, az ellátásbiztonság, illetve az energiaszámla szempontjából, főleg, ha annak beszerzése integrált, bőséges kínálattal rendelkező likvid piacokról történik, és ez összességében akár kedvezőbb is lehet az önellátásra való erőltetett törekvésnél.

Abban az elméleti esetben, ha az új paksi blokkok mégsem épülnének meg, de minden más tényező a NEKT várakozásai szerint alakulna, akkor

a minimális exportőri pozíció helyett 2030-ban a 33%-ot közelítené az import aránya a magyar áramellátásban, a 2010-es évek 30% fölötti csúcsait is megdöntve.

Távolabbra, a 2040-es évek elejéig már nem érdemes előre tekinteni a számos bizonytalansági tényező miatt (lásd például a kis moduláris reaktorok várható szerepét). Ilyen bizonytalansági tényezők kisebb mértékben a 2030-ig terjedő prognózisokat is terhelik, és nem csak a Paks II projekttel kapcsolatban.

A naperőmű kapacitásra vonatkozóan például a NEKT célja a 12 gigawattos (GW) beépített teljesítőképesség, de a napelemek terjedése rendre gyorsabb a várakozásoknál, és az EMBER nevű agytröszt szerint az a legvalószínűbb, hogy a jelenleg 8 GW-ot meghaladó magyar fotovoltaikus kapacitás 2030-ban elérheti a 17,17 GW-ot. Ha így lenne, az azt jelentené, hogy

a hazai napenergia-termelés 2030-ban több mint 6 TWh-val magasabb lenne a jelenleg a NEKT által vártnál.

A kormánynak emellett lenne lehetősége további, elsősorban hazai megújuló források a tervezettnél ambiciózusabb bevonására is, mint például az időjárásfüggő, de a napenergiát jól kiegészítő szélenergia vagy a jól szabályozható biogáz.

Lényeges kiemelni, hogy a megtermelt energia mennyisége mellett rendkívül fontos szempont az is, hogy a villamosenergia-rendszer kellő rugalmassággal rendelkezzen az egyre terjedő időjárásfüggő források - valamint a stabilan magas kihasználtsággal zsinóráramot termelő atomerőművek - termelésének a fogyasztási igénnyel való összehangolása érdekében. Ennek a célnak az elérését is elősegíti a különféle energiatárolók terjedése, a hálózatfejlesztések, az okos, digitális megoldások, mint például a fogyasztó oldali válasz, vagy éppen az MVM új földgázerőmű-beruházásai.

Így, ha a vártnál magasabb importarány mellett is, de megfelelő döntésekkel, a rendelkezésre álló alternatív megoldások alkalmazásával az energiapolitika vélhetően Paks II esetleges meghiúsulása után is biztosíthatná a jövőbeni magyar villamosenergia-ellátás biztonságát, különösen, ha az áramigény növekedése továbbra is elmarad a korábbi várakozásoktól.

