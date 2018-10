A mesterséges intelligencia nem kiváltja, csak kisegíti az embert

Az első a felhő. Korábban egy egyetemnél nagy cégnél kellet dolgozni, hogy elérje az ember, most már ott van mindenütt.

A második az adatok.

Harmadik az alapkutatás. Korábban az emberi érzékelést akartuk replikálni, ma már a wikipédiát fel tudjuk olvastatni a géppel. Sőt, a számítógépnek ma már nem csak el kell olvasnia, de meg is kell érteni a szöveget. A kutatók azon dolgoznak, hogy kognitív szempontból kövesse le a gép az emberi tevékenységet, gondolkodást.

Ez nem egy új dolog, azonban 3 dolog, ma már mindenki számára elérhetővé teszi ezt.

Az AI guru szerint az embert nem kiváltani, csak kisegíteni fogja az a technológia.A felhasználhatóság szempontjából bármilyen iparágban szóba jöhet, nem ez határozza meg, hanem a cég mértet az érdekes. Mennyi adat áll rendelkezésre, milyen tudás van házon belül ennek felhasználására. Guggenheimer szerint előbb üzleti intelligencia kell a mesterséges intelligencia előtt.

"A kutatókat összehozzuk fejlesztőkkel, néhány év múlva aggregáljuk a munkát, amit végeztek kognitív szolgáltatások terén. Ezeket megvizsgáljuk és ezután jön ennek a lefinomítása, letisztogatása, hogy egyre kezelhetőbbé váljon az felhasználók számára. Képes legyen például a windows felismerni egy képet, vagy az arcfelismerés. Írásképeszség? Az már komplexebb. A kézírásomat értelmezni tudja, de megőrizni a kézjegyemet? Steve írástípusa elmentve. "Drága Steve, erre a szóra nincs szükség, ez szóismétlés!" - na ez már a mesterséges intelligencia. Valós idejű szövegezése a filmeknek, a lehetőségek végtelenek. Hogyan vezessük egy céget? Például a telefonos ügyfélszolgálaton az AI válaszoljon - a Microsoftnál ez működik, 4 ezer különböző kérdést tud megválaszolni. Másik jó minta az ember, eszközkövetés: az arcommal beléphetek egy épületbe, amit tudnak az eszközök is, így amikor belépek, a villástargonca nem gázol el. Fontos az értékesítésnél is - tudom mi az ami megérkezett, tudom mi az amit elvittek. Drónokkal átreptetem elektromos áram hálózatokat. Ügyvédek, akik így jobb szerződést tudnak írni" - sorolta az alkalmazási lehetőségeket Guggenheimer."De fontosak az etikai kérdések is, nem ismerjük teljesen az AI-t, aggasztják az embereket a sci-fik. Fontos a technológiáról minél többet beszélni, a kormányt, iparági szereplőket bevonva" - tette hozzá. Összegezve még nagyon korai fázisban vagyunk. Az a szépsége, hogy bárhol lehet használni, de nagyon szétaprózódhatunk is az alkalmazásában. Az elején vagyunk, de túl későn ahhoz, hogy tétlenek maradjunk."