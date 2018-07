Már látni, milyen lehet a magyar egészségügy új finanszírozása

Kiemelten foglalkozunk az egészségügy finanszírozásával a Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A cafeteria rendszerének átalakítása alapjaiban forgatja fel a vállalatok által (a munkavállalók számára biztosított) nyújtott egészségbiztosítások rendszerét. A kormánypártok ebben legutóbb egyértelmű üzenetet küldtek a biztosítóknak.

A jegybank szakértői versenyképességi javaslatcsomagjukban továbbra is az egészségbiztosítás és egészségpénztár kiegészítő jellegének fontossága mellett érvelnek.

Néhány héttel ezelőtt Kiss Zsolt, a NEAK főigazgató-helyettese tért ki egy előadásában a kiegészítő biztosítások rendszerére. Ezzel a szellem kikerült a palackból.

Együtt kell gondolkodniuk a szereplőknek, mégpedig azért, hogy a bevezetéssel ne alakulhasson ki olyan struktúra, amely kétpólusúvá teheti az egészségbiztosítási rendszert, vagyis amelyik megosztja az embereket a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben

A szakember a megoldást a jelenleg egészségbiztosítási szisztéma megtartása mellett létrejövő, a plusz-szolgáltatásokhoz való hozzáférést elősegítő kiegészítő biztosításokban látja.

Ez a jegy minden embernek a rendelkezésére áll mondjuk egy közepes komfortfokozatú kocsiban. Kiegészítőt bárki válthat az első osztályra is, ha úgy akarja. A vonat minden utast elvisz a célállomásra, bármelyik kocsiban is utazik, ám az első osztályon lévőket sem viszi oda, ahová nem vezet sínpálya, a vasúti jegy pedig nem váltható repülőjegyre.

A magyar egészségügy egyik legaktuálisabb kérdése és a szakmai szereplőket érthető módon a leginkább foglalkoztató ügy, hogy miként alakul át a hazai rendszer finanszírozása. Több tényező ugyanis ebbe az irányba mutat , sokak szerint csak az a kérdés, hogy mikor születik meg erről a döntés. A tényezők, amelyek az új széljárásra utalnak:Kiss Zsolt most a Figyelőnek beszélt erről. A hetilap azt írja, hogy "gondolkodás természetesen jelenlegi is folyik a kiegészítő biztosításokról mint a társadalombiztosítási rendszer egyik új lehetséges eleméről, hiszen a finanszírozás stabilitását az állami egészségügyi rendszerünkben hosszú távon meg kell tartani".- fejtette ki a szakember a lapnak.Szélesebb spektrumú hozzáférést biztosíthat például a normál társadalombiztosítási rendszerben még nem teljeskörűen elérhető technológiákhoz, az ápoláshoz vagy bizonyos kényelmi szolgáltatásokhoz. Kiss Zsolt azonban nem szeretné túlgondolni a kérdéskört.Aláhúzta azt is, hogy a NEAK-nak kulcsszerepet kell betöltenie a rendelkezésre álló források elosztásában. Az alapkezelő azért sem megkerülhető, mert az állami egészségügyi rendszerben maga az állam az, amely szabályozóként kizárólagosságot élvez az ágazat teljes vertikumában - érvel a cikkben.Az új rendszer úgy működne, mint egy vasúti jegy:A főigazgató-helyettes megerősítette, hogy nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy a kiegészítő biztosítás rendszerének a keretében háttérbe szoruljon a normál biztosítottak ellátása.A szakember arról is beszélt, hogy nem vonja kétségbe a privát szolgáltatások rendszerbeli helyét és szerepét, hiszen a NEAK is szektorsemleges, a lényeg mindig a betegellátás biztonsága. A minőség megtartás érdekében, az egységes szabályozási elvek érvényesítésével meg kell húzni bizonyos határvonalat a privát gondozással kapcsolatban. Az egységes biztosítási keretrendszer tehát a működés és a kontroll szempontjából is kiemelt jelentőségű - érvel a cikk Kiss Zsolt alapján.Felvetődik az a kérdés is, hogy a NEAK hogyan ellenőrizhetné a magánszolgáltatókat. Erre várhatóan az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér teljessé válása adhat választ. Lehetővé teheti egy intelligens kontrollrendszer bevezetését. "A NEAK emellett felkészült arra is, hogy a szolgáltatási térben, meghatározott időintervallumok szerint visszacsatolást nyújtson majd a betegeknek az ellátásról" - írja a Figyelő.