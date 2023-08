Az Egyesült Arab Emírségek tárt karokkal fogadja a magyar befektetőket

Az Egyesült Arab Emírségek nemcsak sikeres űrszondát indított a Marsra, nem csupán az Emirates és az Etihad Airways légitársaságok anyaországa, de a turizmus mellett az elmúlt években a világ egyik legfontosabb logisztikai csomópontjává is vált. A Portfolio-nak adott interjújában a 2021 vége óta az Egyesült Arab Emírségek budapesti nagyköveteként szolgáló Szaud Al-Samszi - aki korábban éveken át hazájának állandó ENSZ-képviselő-helyettese is volt -, a magyar–emírségekbeli kapcsolatok mellett arról is beszélt, hogy működik az Emírségekben évek óta a mesterséges intelligenciával foglalkozó minisztérium, miért hiányolja a magyar vállalatokat az országából, és milyen lehetőségeket nyújthatna országa a magyar cégeknek, ha az Európai Unión túl a világ többi részével is aktívan szeretnének kereskedni.

Portfolio: Honnan indultak az Egyesült Arab Emírségek, amikor a britek 1971-ben bejelentették kivonulásukat az országból, és hová jutottak mostanra?

Szaud Al-Samszi: Az Egyesült Arab Emírségek története az ország egyesítésével kezdődik. 1971-ben hét emírségünkből hat úgy döntött, hogy a többivel együtt kollektívát alkot, felismerve az egységben rejlő erőt. A hetedik emirátus a következő évben csatlakozott. Annak ellenére, hogy mind a hét emirátusnak megvoltak a maga prioritásai, szociális és gazdasági körülményei, valamint saját elképzelései, az alapító atyák által végzett munka eredményeként egy egységes ország jött létre. Az országot egyesítő Zájed bin Szultán al-Nahján sejk víziója és értékrendje megalapozták az Egyesült Arab Emírségek erős gyökereit.

Melyek lettek mostanára az Egyesült Arab Emírségek legfontosabb projektjei?

Az Egyesült Arab Emírségek az országalapítás óta gyorsan fejlődött, és mára olyan szintre jutott, hogy számos területen, globális mutatók szerint az első helyen állunk a régióban vagy akár már a világon is.

Mohamed bin Zájed al-Nahján sejk tavalyi egyhangú elnökké választásával nemzetünk fejlődése folytatódik, gazdaságunk növekszik, a néhai Zéjed sejk örökségének és az Egyesült Arab Emírségek jövőorientált modelljének köszönhetően.

Ennek tudható be az is, hogy az Egyesült Arab Emírségek sikeresen elindította a Hope szondát a Marsra, és egy emirátusi űrhajóst juttatott a Nemzetközi Űrállomásra, aki éppen most is föld körüli pályán teljesíti misszióját.

Az innováció egy másik területén az Egyesült Arab Emírségek lett az első ország a világon, amelynek mesterséges intelligenciáért felelős minisztere van; ezt 2017-ben jelentettük be. Emellett elindítottuk az Egyesült Arab Emírségek mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégiáját, amely az államunk százéves évfordulója (2071) alkalmából megfogalmazott célkitűzések fontos részét képezi, szeretnénk a kormányzati teljesítményt a mesterséges intelligencia segítségével fejleszteni. Amikor a világ szembesült a COVID-19 járvánnyal, már fel voltunk készülve egy ilyen rendkívül összetett kihívás kezelésére. Ráadásul olyan helyzetben voltunk, hogy nemzetközi segítséget tudtunk nyújtani, például az Emirates Airlines légitársasággal, amely világszerte szállította a vakcinákat, sok ország számára.

Megosztana még több részletet az Emírségek űrprogramjáról?

Meg akartuk osztani felfedezéseinket és tudásunkat, ezért lehetővé tettük például, hogy a tudósok világszerte hozzáférhessenek a Marsról készült fotókhoz, amit az űrszonda továbbított a központunkba. Emellett nemrégiben úgy döntöttünk, hogy új küldetést indítunk az aszteroidaöv felfedezésére, amit eziáig senki nem kutatott misszióban.

Fotó: Stiller Ákos

Az Egyesült Arab Emírségek számára a fenntarthatóság és a környezetvédelem kiemelt fontosságú, ezért idén novemberben az Expo City Dubaiban rendezzük meg az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményét alkotó résztvevők konferenciáját. Ez a COP28 elnevezésű, nagy jelentőségű esemény olyan kulcsfontosságú feladatokra összpontosít, mint az éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások végrehajtása, a nemzetközi közösséggel való együttműködés a konkrét és következetes cselekvési-terv érdekében, a kihívások leküzdéséhez vezető megoldások feltérképezése, valamint a lehetőségek kiaknázása a fenntartható jövő biztosítása érdekében, a jelen és a jövő nemzedékeinek számára.

Az Egyesült Arab Emírségek mindig is úgy tekintett az éghajlatváltozás elleni fellépésre, mint lehetőségre, hogy gyakorlati megoldásokkal járuljon hozzá egy olyan globális problémához, amely mindannyiunkat érint.

Az Egyesült Arab Emírségek volt az első ország a régióban, amely aláírta és ratifikálta a Párizsi Megállapodást, az első, amely kötelezettséget vállalt az egész gazdaságra kiterjedő kibocsátáscsökkentésre, és az első a régióban, amely bejelentette a 2050-ig megvalósítandó nettó nulla kibocsátásra vonatkozó stratégiai kezdeményezését. Valójában az Egyesült Arab Emírségek a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása érdekében az éghajlati változásokra reflektáló innovációkra épít, és kihasználja energetikai központ szerepéből adódó természeti és technológiai előnyeit, hogy az éghajlati megoldások teljes ökoszisztémáját hozhassa létre.

Egyre több külföldi közösség él az Emírségekben. Milyen az ő gazdasági és kulturális hatásuk az országra?

Mivel az Egyesült Arab Emírségek több mint 200 nemzetiség otthona, sokszínű nemzetközi vállalkozásokat vonzott. Ami a kulturális intézményeket illeti, a Louvre Abu Dhabi nagyszerű példája a kultúrák közötti hídépítésnek, mivel a múzeum az Egyesült Arab Emírségek és Franciaország között 2007-ben aláírt megállapodás alapján működik.

Nagykövetként az a célom, hogy megosszam az emberekkel és az üzleti közösséggel, hogyan tudnak növekedni és fejlődni az Egyesült Arab Emírségekben, és onnan a világ többi részén, valamint miként tudják kihasználni az országomban rendelkezésre álló jelentős lehetőségeket. Az Egyesült Arab Emírségek az idők során egyre sokszínűbbé vált; elismert egyetemeink vannak, és a nemzetközi közösség felismerte az ott élés és munkavállalás előnyeit.

Az Egyesült Arab Emírségek nagyra értékeli a családhoz és a közösséghez kapcsolódó értékeket. Az Abu-Dzabiban található Abrahamic Family House vallásközi párbeszédnek szentelt központ, amelynek célja a különböző vallású és kultúrájú emberek békés együttélésének bemutatása és ösztönzése. Az Abrahamic Family House vallási központ létrehozását az emberi testvériségről szóló dokumentum ihlette, amelyet Őszentsége Ferenc pápa, a katolikus egyházfő és az Al-Azhar nagy imámja, Ahmed al-Tajeb sejk írt alá, elősegítve a hitközösségek közötti együttélést. Az Egyesült Arab Emírségek befogadja a különböző vallások imahelyeit, ami szemléletes példája az országban kialakult tolerancia és együttélés értékeinek. Az Abrahamic Family House manifesztálja mindezt, hiszen a központ egy templomot, egy mecsetet és egy zsinagógát foglal magában egyetlen helyen, és már nyitva áll a nagyközönség előtt is.

Kivel vetélkedik az Emírségek a saját régiójában a fő központi pozícióért, milyen a viszonya a szomszédos országokkal?

Az Egyesült Arab Emírségek továbbra is olyan külpolitikát folytat, amely a régió országai közötti érdekek összefonódására törekszik.

Az Egyesült Arab Emírségek szilárdan hisz abban, hogy a világ nem tűrhet el több polarizációt és konfrontációt, és hogy az elkövetkező évtizedekben több kommunikációra, integrációra és együttműködésre van szükség a politika, a gazdaság, a technológia, az egészségügy és az élelmezés területén.

Mohamed bin Zájed al-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke folytatja az alapító atya, Zájed bin Szultán al-Nahján sejk hagyományos szemléletét az emberi testvériség és a más országokkal való együttműködés hídjainak megerősítésében.

Hogyan tudná leírni Magyarország és az Emírségek közös múltját és történelmét?

Amikor tavaly tavasszal megérkeztem magyarországi küldetésemre, igyekeztem utánanézni a két ország kapcsolatával kapcsolatos legfontosabb mutatóknak. A 2019-es adatok szerint 99 ezer utas repült az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország között. A 2022-ben, a COVID után - bár az év elején még korlátozások voltak érvényben - 371 000 utas volt, ami több mint háromszoros növekedést jelent. Hasonlóképpen, ha a kereskedelmi adatokat nézzük: 2019-ben a két ország közötti kereskedelem 409 millió dollár volt, ami 2022-ben 912 millió dollárra emelkedett, míg 2021-ben 600 millió dollár körül volt. Ezek az eredmények organikusan, aktív közreműködésünk nélkül történtek, így láthatjuk, hogy a potenciál hatalmas.

Fotó: Stiller Ákos

Milyen lehetőségeket kínál az Emírségek egy magyar cégnek?

Az Egyesült Arab Emírségek három kontinens metszetében helyezkedik el: a világ lakosságának kétharmada nyolc órán belül elérhető légi úton. Erre a stratégiailag központi fekvésre és a gazdasági összeköttetéseinkre építettük az országot, és váltunk logisztikai specialistákká.

Ha a magyar vállalkozásoknak globális ambíciói vannak, akkor az Egyesült Arab Emírségek a legjobb hely az üzletkötésre. A magyar üzleti döntéshozók, cég- és gyártulajdonosok az Emírségeket használhatják a növekedéshez. Kulcsfontosságú, hogy vállalkozásuk teljes egészében magyar marad, számos országgal van kétoldalú kereskedelmi megállapodásunk, és ahogy említettem, a logisztikánk is egyedülálló.

Milyenek az emírségekbeli cégek magyarországi befektetései?

Jó hír, hogy az Emírségek vállalatai már megkezdték Magyarország feltérképezését, gazdasági és befektetési oldalról, ehhez a Magyar Befektetéstámogatási Ügynökség (HIPA) és a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) nagyon jó iránymutatást nyújt. EU, Schengen és NATO tagállamról beszélünk, önálló valutával, és a két ország számos közös értékeket képvisel, szóval remek lehetőség ez az emírségekbeli befektetők számára. Mivel a magyar vállalkozások is egyre többen az Egyesült Arab Emírségek felé fordulnak, számos lehetőséget fedeznek fel az arab régióban való terjeszkedésre és akár más országokból származó üzleti partnerekkel is találkozhatnak.

Milyen előnye származhat a magyar félnek, ha az Emírségekkel szorosabban kezd együttműködni?

A logisztika terén a világ élvonalába tartozunk, így egy olyan ország számára, mint Magyarország, amely nem rendelkezik tengeri hozzáféréssel, az Egyesült Arab Emírségekkel való szorosabb együttműködés például a DP Worldön keresztül könnyű hozzáférést biztosít a világ bármely pontjára. A DP World Logistics - az Imperial és a Syncreon felvásárlását követően - most kezdte meg hivatalosan is a működését ezen a néven Magyarországon. Az Önök országa a szennyvíz- és vízgazdálkodás terén is komoly tapasztalatokkal rendelkezik, ami fontos terület számunkra, és ahol a két ország már most is együttműködik. Tárgyalásokat folytatunk az űrágazatról is, mivel van egy űrhajósunk a Nemzetközi Űrállomáson, szívesen megosztjuk tapasztalatainkat a magyar űrhajósjelöltekkel, segítve őket a képzésben.

Hogyan alakul az együttműködés a két ország között a tudomány területén?

Nagyon fontosnak tartom az egyetemek közötti partnerségek kiépítését és erősítését. Kecskeméten jártam a Neumann János Egyetemen, és meghívtam egy diákokból és vezetőkből álló delegációt a nagyköveti rezidenciára, a híres magyar tudós egykori nyári rezidenciájára. Az egyetem már most is együttműködik az Egyesült Arab Emírségekkel, és több közös projekt is folyamatban van, az elmúlt fél évben többször is jártak nálunk. A Corvinus és a Debreceni Egyetem is nyitott az együttműködésre, a részletekről még tárgyalnak. Mivel az egyetemek a képzésre összpontosítanak, lehetőségük van az Egyesült Arab Emírségekben olyan potenciális partneregyetemeket és -intézményeket keresni, amelyekkel közösen kutathatnak és fejleszthetnek a saját területükön, vagy akár képviseleti irodát is nyithatnak.

Fotó: Stiller Ákos

Milyen támogatások érhetőek el egy a nemzetközi piacra betörni szándékozó magyar cég számára az országában?

Nagyon szeretnénk, ha a magyar vállalatok minél hamarabb felfedeznék az Egyesült Arab Emírségek üzleti potenciálját, még akkor is, ha már az EU keretein belül elkezdték a terjeszkedést. A gazdaságfejlesztés szempontjából van egy kormányzati programunk, a "Make it in the Emirates", amely támogatni tudja a a magyar cégeket abban, hogy bővítsék gyártási kapacitásukat hazánkban. Ez azért lehet előnyös, mert közelebb kerülhetnek a nyersanyagokhoz, új piacokhoz vagy vevőkhöz, vagy igény esetén a befektetőkhöz. Ráadásul előnyös adórendszerünk van, az infrastruktúra és az energiabiztonság tekintetében pedig a világ élvonalába tartozunk. A "Make it in the Emirates" program remek lehetőség a magyarok számára, hogy megismerjék ezeket a lehetőségeket.

Magyarország remek szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az élelmiszer-feldolgozás, az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság területén. Ami az Emírségek élelmiszerbiztonságát illeti, van egy speciális K+F alapunk, amelyből a magyarok is profitálhatnak.

Az egyik ilyen alap 1 milliárd euró és ez minden olyan gyártó számára elérhető, aki K+F projektet tervez megvalósítani az Egyesült Arab Emírségekben.

Milyen további nagyobb piacokat tesz elérhetővé az Emírségek?

A befektetők és a gyártók a világ minden részéről érkeznek az Emírségekbe, sok vállalat itt hozta létre regionális központját. Mintegy 1,3 milliárd ember érhető el közvetetten az Egyesült Arab Emírségeken keresztül.

Két fontos jövőkép-tervünk van, amelyeken dolgozunk kormányzati szinten, az első 2050-re, a második az állampalapítás 100 éves évfordulójára, azaz 2071-re vonatkozik. Az Egyesült Arab Emírségekben megalapítottuk az ún. „Lehetőségek Minisztériumát” is, amely virtuálisan működik és a kormány legambiciózusabb projektjeit inkubálja. Így akár a legmerészebb terveket is a kormány legmagasabb szintű támogatásával valósíthatjuk meg, és mindenre megpróbálunk megoldást találni. Űrszondánkkal elértük például a Marsot: ez tökéletesen illusztrálja ambícióinkat és képességeinket.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos