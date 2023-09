Magyar receptet követve készül eddigi legnehezebb küzdelmére az európai jobboldal nagy reménysége

Az október 15-én esedékes lengyel parlamenti választás minden bizonnyal az év legfontosabb európai (uniós) választása lesz, amelynek komoly kihatása lehet a jövő júniusban esedékes EP-választásokra is. A tét: marad-e hatalmon hazájában az Európai Néppárttól (EPP) jobbra álló, de Moszkvával nem szimpatizáló pártokat tömörítő Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) egyik vezető ereje, a Jog és Igazságosság (PiS), vagy 2015 újra hatalomra kerül a Polgári Platform (PO), melynek vezetője és kormányfőjelöltje az Európai Tanács és az EPP elnöki posztját is megjárt Donald Tusk. Az EPP és az ECR néhány hónapja kezdődő közeledésének is éppen e két párt lengyelországi küzdelme lehet az egyik fő kerékkötője.

Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogyan élezi ki az orosz és fehérorosz helyzet a lengyel választási kampányt, mely pártok és milyen esélyekkel csapnak össze, miért fontos a választás az Európai Unió, illetve Ukrajna szempontjából, és melyik párt lehet a mérleg nyelve, ha sem a PiS, sem a PO nem tud kormányt alakítani.

Ahogy halad előre a kampány, úgy válik egyre durvábbá a hangnem, és úgy helyeződik a hangsúly a karaktergyilkossági kísérletekre. Különösen a PiS Donald Tusk elleni hadjárata erősödött fel: egyszerre nevezik Brüsszel, Berlin és Moszkva „ügynökének”, sőt a PiS elnöke és Lengyelország de facto vezetője, Jarosław Kaczyński így jellemezte fő ellenfelét:

a lengyelországi gonoszság megszemélyesítője, a tiszta gonoszság.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök pedig egy kampányeseményen azt mondta:

Donald Tusk olyan, mint egy piton: ölel, ölel, ölel, amíg meg nem fojt. Vigyázzanak vele!

A kormányfő szerint a Tusk vezette ellenzék győzelme esetén ráeresztené a migránsokat Lengyelországra, ami „pokol” lenne, főleg a nők számára: „nemi erőszak, rablások, gyilkosságok”.

A PiS kampánya szerint Tusk egyszerre szolgálná ki Brüsszel, Berlin és Moszkva érdekeit. A 2014 és 2019 között az Európai Tanács elnöki tisztét betöltő, később az EPP-t is vezető Tusk valóban arra törekszik, hogy helyreálljon a PiS-kormány alatt megromló viszony az Európai Unióval – a jogállamisági kifogások miatt Lengyelország egyelőre nem kap pénzeket Brüsszelből. Oroszpártiságát azzal igazolják, hogy 2007 és 2014 közötti miniszterelnöksége alatt Tusk a PiS szerint Moszkvának kedvező gázüzletet kötött. A parlament alsóháza, a Szejm nemrég csak kormánypárti szavazatokkal egy olyan bizottságot is felállított, melynek célja annak vizsgálata, hogy a lengyel politikusok elősegítették-e az orosz befolyás növekedését az országban. A bizottság létrehozása egész nyilvánvalóan Tusk ellen irányul.

Lengyelországot a legtöbb sérelem Oroszország után Németországtól érte, és a PiS szeret is rájátszani ezekre a történelmi sérelmekre, miközben Tuskot Berlin bábjának állítja be. Állandóan elhangzó vád, hogy az ellenzék vezérét valójában a német fővárosból irányítják, így ha ő kerülne hatalomra, minden a németek szája íze szerint történne az országban.

Jól mutatja ezt a Jog és Igazságosság X-oldalán nemrég megjelent reklámfilm, amelyben a varsói német nagykövet felhívja a párt vezetőjét, Kaczyńskit, hogy a kancellár nevében beszéljen vele a lengyel nyugdíjkorhatár megemeléséről. A klipben Richard Wagner A valkür című operájának zenéje szólal meg, majd a nagykövet beleszól a telefonba:

Guten Tag!

Ezután lengyelül, de erős német akcentussal adja elő a kancellár (meg nem nevezve Olaf Scholz) kívánságát, hogy a lengyel nyugdíjkorhatárt emeljék meg arra a szintre, ami Tusk miniszterelnöksége alatt volt. A csak hátulról mutatott „nagykövet” után maga Kaczyński jelenik meg telefonnal a kezében, és válaszol:

Kérem, kérjen elnézést a kancellártól a nevemben, de erről a kérdésről a lengyel nép népszavazáson fog dönteni. Tusk már nincs itt, és ezeknek a szokásoknak vége.

A kormánypárt vezére ezután lerakja a telefont. A német külügyminisztérium megkeresésre azt mondta a reklámfilmről, nem kommentálnak lengyel belügyeket.

A videó üzenete mögött az áll, hogy Donald Tusk vezetése alatt 67 évre emelték a nyugdíjkorhatárt a férfiak számára kötelező 65-ről, illetve a nők számára kötelező 60-ról. A PiS-kormány aztán visszaállította a régebbi korhatárokat, sőt Kaczyński nemrég újabb választási ígérettel állt elő: a nők 38 év, a férfiak 43 év munkaviszony után nyugdíjba mehetnének.

Tusk azt ígérte, nem fog változtatni a mostani nyugdíjkorhatáron. Ennek ellenére folyamatosan az a vád éri, hogy megemelné azt. A PiS annyira fontosnak tartja ezt a témát, hogy három másikkal együtt ebben is népszavazást írt ki, amelyet a parlamenti választásokkal egy időben fognak megtartani. A lengyel kormánypárt ezzel magyar receptet követ: a 2022-es magyar választásokon is egyszerre került sor a parlamenti választásokra és a „gyermekvédelmi népszavazásra”.

A cél a PiS esetében is a választók mozgósítása olyan témákban, amelyek mellett viszonylag könnyen tud többséget teremteni magának, miközben az ellenfelet a népszerűtlen álláspont képviselőjének igyekszik beállítani.

Az ellenzék már bejelentette, bojkottálni fogják a referendumot.

A kérdések így hangzanak:

A kérdéseket úgy tették fel, hogy az igenek meglehetősen népszerűtlen opciók legyenek, így a lengyel kormánypárt a nemek mellett kampányolva egyben saját pártkampányát is segíti. Fontos a választók mozgósítása, ugyanis a választani szándékozók egyötöde még nem döntötte el, melyik erőre voksol. A PiS-kormány miniszterei úgynevezett „információs piknikeket” is tartanak a népszavazás kapcsán, ahol a politikusok szívesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, akik közben jól is lakhatnak.

A négy kérdés közül a határkerítés ügye, valamint a bevándorlók beengedése döntő témák voltak elsősorban a 2018-as magyar parlamenti választásokon is, sőt a migránskvótákról 2016-ban népszavazás is volt Magyarországon. Így ezekben a kérdésekben a PiS már kitaposott úton jár.

