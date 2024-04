Hónapok óta nem volt ilyen szoros a verseny Biden és Trump között: közeleg a fordulat?

A közvélemény-kutatások összesített átlaga alapján hónapok óta nem volt ilyen szoros a verseny a hivatalban lévő amerikai elnök, Joe Biden és az újrázni szándékozó elődje, Donald Trump között. A héten volt, hogy kevesebb, mint egy százalék választotta el a két jelöltet egymástól, ami statisztikai döntetlennek tekinthető, hiszen jócskán a hibahatáron belül található. Az elnökválasztáson azonban nem az nyer, aki országos szinten több voksot szerez – ahogy ezt 2000-ben és 2016-ban is saját bőrükön tapasztalták a demokraták –, hanem a tagállamokban kell összegyűjteni 270 elektori szavazatot. A legnagyobb versenyhelyzettel az úgynevezett csatatérállamokban találkozhatunk, itt viszont a felmérések szerint egyelőre nem sikerült Bidennek behoznia a lemaradását.

Joe Biden várható demokrata elnökjelölt, aki 2021 januárja óta a Fehér Házban tengeti mindennapjait az ország vezetőjeként, erőteljes kampányolást tudhat maga mögött az elmúlt hónapban. A március eleji évértékelő beszédét egyfajta "újraindító gombként" próbálta felhasználni a kampánya, mivel az azt megelőző hetekben a 81 éves politikus szellemi alkalmassága körüli kétségek uralták a címlapokat. A Kongresszus előtt elmondott harcias beszéde után Biden bejárta az összes csatatérállamot, valamint a múlt héten Barack Obamával és Bill Clintonnal az oldalán tartott adománygyűjtő rendezvényt, amely során 26 millió dollárt kalapoztak össze a négy évtizedet lefedő demokrata elnökök.

Donald Trumpnak eközben március idusán jelenése volt a New York-i bíróságon, és egyre csak közeleg az április 15-ére kiírt büntetőügyének első tárgyalása, ami egyben a 88 vádpontban perbe fogott volt republikánus elnök első büntetőeljárását is jelenti. A többi három ügyben továbbra sem tudni, mikor ülhet a vádlottak padjára. A korábban rá kiszabott tetemes pénzbüntetések és jogi kiadások miatt azonban jócskán apad a vagyona, és bár az ingatlanjai megmenekültek a lefoglalás elől, a médiacégét tőzsdére vitte, hogy pótolni tudja a kieső bevételeit. Ráadásul a kampányadományok sem úgy folynak be a republikánus elnökvárományoshoz, ahogy az illene. Noha márciusban már jobb számokat produkált, kérdés, hogy utol tudja-e érni Biden rekordmennyiségű adományozóktól származó bevételeit.

Itt tartunk tehát április elején, hét hónappal az elnökválasztás napja előtt. A két, az előválasztáson szinte kihívók nélkül végigsöprő politikus 2020 utáni visszavágója így még csak most kezdődik igazán. Igaz, az időbeli távolság miatt a közvélemény-kutatások még nem sokat árulnak el a végeredményről, ráadásul a regisztrált választók körülbelül 8-10 százaléka nem döntötte még el, hogy kire fog szavazni.

Egy két évvel ezelőtti elemzés alapján egyébként ezek a politika iránt rendszerint kevésbé érdeklődő bizonytalan szavazók általában fiatalabbak, alacsonyabb végzettségűek és alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, mint az elkötelezetten demokrata vagy republikánus társaik. Ezáltal önmagában az is kérdés, hogy végül voksolnak-e egyáltalán bárkire. Ahogy a kampánystratégák által jól ismert bölcsesség is tartja, az amerikaiak nagy része általában a szeptember eleji munka ünnepe után szokta elkezdeni tüzetesebben követni az országos választási kampányokat, így valószínűleg ezt követően döntenek az általuk preferált jelöltről is.

Ezt lehet kiolvasni a kutatásokból

De ezt megelőzően is érdemes a tendenciákra odafigyelni, hiszen betekintést nyerhetünk a választók gondolkodási folyamatába, és láthatjuk, hogy befolyásolják őket különböző események. A legtöbb felmérés pedig azt mutatja, hogy

egyelőre Donald Trump áll nyerésre Joe Bidennel szemben,

aki több társadalmi csoportban is veszíthetett népszerűségéből – többek közt a fiataloknál, a függetleneknél, a latinóknál és a feketéknél is. Ennek ellenére az elmúlt hónap kitartó kampányolása úgy tűnik, hogy némileg kifizetődhetett Biden számára, még ha nem is hatalmas mértékben.

A RealClearPolling, amely a közvélemény-kutatások átlagait összesíti, ugyanis arról számolt be, hogy a napokban hónapok óta először fordult elő az, hogy Biden kevesebb, mint egy százalékkal van csak lemaradva Donald Trumppal szemben. Legutóbb januárban volt ilyen kicsi, egy százalékponton belüli a két jelölt közötti átlagos különbség, döntetlenre pedig 2023 októberében álltak legutoljára. Ahhoz pedig, hogy megtaláljuk, Biden mikor vezetett Trumppal szemben, egészen tavaly augusztusig kell visszamennünk.

A két rivális tehát gyakorlatilag statisztikai döntetlenre áll jelenleg.

Biden számai a januári mélypont óta mennek felfelé, ekkor a felmérések átlaga szerint négy százalék választotta el Trumptól, de ahhoz azonban még valószínűleg korán van, hogy trendfordulóról beszéljünk. A demokrata április 3-án 45,8, míg a republikánus ellenfele 46,6 százalékon állt, ami Biden szempontjából egyértelműen javulásról ad jelet.

A demokrata zászlóvivő a 2020-as elnökválasztáshoz képest viszont így is csalódhatott a mostani kutatásokban, hiszen ezzel az eredménnyel továbbra is több mint 5 százalékponttal elmaradna a négy évvel ezelőtti országos szavazatarányától, miközben Trump támogatottsága nagyjából tartotta magát az elmúlt négy esztendő alatt.

Ami számít, abban nincs változás

Az amerikai elnökválasztást lényegében a választásra regisztráltak 19 százaléka dönti el.

Ők alkotják ugyanis azt az összesen közel 31 milliós szavazói réteget, akik az idén legszorosabb versenyt hozó hét csatatérállamban laknak. Bár ezt alkotmányjogi különlegességnek, az alapító atyák szándékának vagy antidemokratikusnak is lehet nevezni, nem csoda, hogy ez azzal jár, hogy a biztosan a demokrata vagy republikánus jelöltet támogató államokban alacsonyabb szokott lenni a választói részvétel.

A billegő államokban olyannyira kiélezett a verseny, hogy 2020-ban volt, ahol kevesebb, mint három tizedszázalék különbséggel sikerült Bidennek megvernie Trumpot, ami Georgiában bő 12 ezer, míg Arizonában 11 ezer vokssal ért fel. Egyszóval ennek a hét államnak a lakosságarányosan kiosztott elektori szavazatai jelenthetik a mérleg nyelvét az 538 fős kollégiumban, ez vezérelte Bident is abban, hogy az elmúlt hetekben végigjárja mindet.

Ennek az erőfeszítésnek azonban egyelőre nem látszik meg igazán a gyümölcse. Bár a demokrata jelöltnek sikerült csökkentenie a republikánus exelnökkel szembeni lemaradását,

a billegő államok többségében továbbra is Trump vezet, nem is kicsivel.

Ahogy jól megfigyelhető, míg 2020-ban a hét csatatérállam közül hatban Biden diadalmaskodott,

addig jelenleg Trump nyerne majdnem mindegyikben, ami ismét a fehér házba repítené,

mivel bőven megugraná az újbóli megválasztásához szükséges 270 elektort. Az április eleji adatok azt mutatják, hogy a hivatalban lévő elnök idén minden államban vesztésre áll Pennsylvaniát kivéve, bár ott is hajszállal vezet csak Trump előtt.

A tendenciákat nézve elmondható, hogy a közép-nyugati rozsdaövezethez tartozó államokban, amelyeket négy évvel ezelőtt a demokratáknak sikerült visszavenniük Trumptól, látszódik egyfajta javulás Biden számaiban: Michiganben januárban volt, hogy 5 százalékpont volt kettejük között a különbség, ez mostanra 3 százalék alá nézett be, Wisconsinban és Pennsylvaniában pedig tulajdonképpen továbbra is döntetlen az állás.

A napfényövezetben szintén kitart Trump előnye, bár a jelentős fekete lakosságú Georgiában a februári 7 százalékpontról a felére olvadt a különbség a republikánus politikus javára. Eközben a spanyolajkú népességben bővelkedő Arizonában stabilan 5 ponttal vezet Trump, Nevadában viszont egyre csak zárulni látszik az olló: a 7 pontos különbség mára 3 körülire csökkent.

Alapvetően tehát Bidennek kedveznek az elmúlt napok trendjei, de a négy évvel ezelőtti eredményéhez hasonlítva még mindig eléggé le van maradva az inkumbens. Az előző választáshoz viszonyítva nemcsak országosan, hanem a csatatérállamokban is jelentősen visszaesett Biden becsült szavazataránya, miközben Trumpé szinte alig mutatott csökkenést, sőt, Georgiában és Michiganben kicsivel nőni is tudott. Miközben a kormányrudat fogta, Biden jócskán vesztett a népszerűségéből, az ehhez hozzájáruló lehetséges tényezőkről pedig korábbi elemzéseinkben már beszámoltunk:

Bár az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, azaz alacsony a munkanélküliség és növekszik a GDP, az infláció miatt egekben ragadt élelmiszerárak és az emelkedő hitelkamatok következtében az amerikaiak többsége továbbra sem gondolja, hogy Biden jól irányítaná az ország gazdaságát. Az élelmiszerárakra jóval érzékenyebb, alsó- és munkásosztálybeli szavazók körében így még tennie kell Bidennek, hogy meggyőzze őket az újraválasztásáról.

Külpolitikai fronton az afganisztáni kivonulás óta több krízishelyzet is hozzájárult ahhoz az érzethez, hogy Biden nincs a nemzetközi helyzet magaslatán: elég csak a 2022 februárjában kirobbanó ukrajnai háborúra és a közel-keleti eszkalációval fenyegető Izrael és Hamász közötti konfliktusra gondolni. A demokraták és a fiatalok szimpátiája pedig egyre inkább a palesztinok felé húz, az arab-amerikaiak pedig Michiganben alkotnak jelentős kisebbséget, így Izrael feltétel nélküli katonai támogatása egyre több választási problémával jár a demokrata politikusoknak.

A gazdaság mellett a bevándorlás a másik olyan ügy, amiben az amerikaiak hagyományosan a republikánusokat vélik kompetensebbnek, a mexikói-amerikai határátlépések számának exponenciális növekedését pedig szintén az elnök issza meg (Trump pedig érdekvezérelve megtorpedózta a Biden által támogatott bevándorlási reform kongresszusi elfogadását). Ez Bidennek a határmenti Arizonában jelentheti a legnagyobb kihívást.

Ezek következtében nemrég bővebben is írtunk arról, hogy Biden a színesbőrű szavazóknál, különösen a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők körében jelentős népszerűségvesztést szenvedett el Trump javára, ahogy a fiatalok és pártfüggetlenek között is.

Összességében elmondható, hogy a demokrata elnökjelölt számára a felmérések alapján már felcsillant a remény, hogy lekörözheti egyelőre taroló republikánus riválisát, de ez amilyen könnyen jött, olyan gyorsan el is illanhat. Bidennek nem lesz könnyű, ha fordítani akar, főleg, hogy az elektori kollégiumi rendszer a republikánusoknak kedvez, ugyanis átlagban alacsonyabb országos szavazatarányra van szükségük az ottani többséghez. Mindazonáltal az elnök azért imádkozhat (és tehet), hogy véglegesen sikerüljön leráznia magáról a szellemi és egészségügyi alkalmassága miatti kétségeket, a gazdaság helyzetéről pozitívabban kezdjenek vélekedni az amerikaiak, és a közel-keleti feszültség is csökkenjen.

Jól példázza Biden erőfeszítéseit, hogy látványosan elkezdett udvarolni a Trump által március elején félresöpört rivális, Nikky Haley mérsékeltebb szavazóinak is. Amellett, hogy a republikánusokat az abortuszellenes állásfoglalásaik miatt próbálja sarokba szorítani, Bidennek természetesen az sem jönne rosszul, ha a közvélemény naphosszat Trump előrehaladó büntetőpereivel foglalkoznia. Ezáltal a demokraták fel tudnák eleveníteni a 2021. január 6-i capitoliumi eseményeket, ezzel is alátámasztva, hogy Trump szerintük fenyegetést jelent az amerikai demokráciára. Ennek hangsúlyozására sok alkalmuk lesz, hiszen a volt elnök első büntetőtárgyalása április 15-én fogja kezdetét venni.

Az ítéletet pedig november 5-én a szavazóurnáknál fogja kimondani az a 10 százaléknyi amerikai, aki még nem döntötte el, kire fogja behúzni az ikszet.

