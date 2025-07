Itt van Elon Musk nagy bejelentése: megalakult az Amerika Párt!

Musk július 4-én pénteken, a Függetlenség Napján tette fel a kérdést követőinek, hogy létre kellene-e hozni az Amerika Pártot az amerikai kétpártrendszer meghaladása érdekében.

A válaszadók csaknem kétharmada szavazott arra, hogy új pártot kellene alapítani, így Musk szombaton bejelentette, hogy megalakult a párt.

2:1 arányban új politikai pártot akartok, és meg is kapjátok! Ha arról van szó, hogy az országot csődbe viszik a pazarlással és a vesztegetéssel, akkor nem demokráciában, hanem egypártrendszerben élünk. Ma megalakul az Amerika Párt, hogy visszaadja nektek a szabadságotokat

– írta Musk.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN https://t.co/9K8AD04QQN