A megújuló városrészek jól állnak Budapestnek

Budapest látképe az elmúlt évtizedekben dinamikus, sokszínű változásokon ment keresztül. Míg a város gerincét ma is az évszázados épületek adják, a sziluett egyre modernebb vonásokkal gazdagodik, és a hétköznapokat is egyre több új városnegyed formálja át. Ennek a folyamatnak egyik kulcsszereplője a tíz éve alapított Property Market Ingatlanfejlesztő Kft., amely a Market Építő Zrt. leányvállalataként olyan nagyszabású városépítészeti projekteket valósít meg, mint a BudaPart, a Dürer Park vagy a BEM Center. Kiss Ákost, a cég ügyvezető igazgatóját arról kérdeztük, hogyan lehet egyszerre tiszteletben tartani a város történeti rétegeit, megfelelni a legújabb fenntarthatósági és urbanisztikai elvárásoknak, és miért jelenthetik a barnamezős fejlesztések Budapest egyik legígéretesebb lehetőségét a következő időszakban.

Ha a budapesti városfejlődés egészét nézzük, hogyan látja, miért vált a barnamezős területek újraélesztése a főváros jövőjének egyik kulcskérdésévé, és milyen várostervezési értéket hordoz ez a folyamat?

Budapest egyik legnagyobb tartaléka a barnamezős területekben rejlik. Ezek az ipari múltból visszamaradt helyszínek, legyen szó elhagyott gyártelepekről vagy évtizedekig kihasználatlan rozsdaövezetekről, hatalmas lehetőséget kínálnak a városszövet megújítására anélkül, hogy újabb zöldmezőket kellene beépíteni.

Ráadásul a modern városfejlesztés alapelvei, mint a 15 perces város koncepciója, a gyalogos- és kerékpárosbarát megoldások vagy a közösségi terek előtérbe helyezése, kiválóan megvalósíthatók egy üres vagy alulhasznosított területen, hiszen itt gyakorlatilag tiszta lappal indulhat a tervezés. Egy barnamezős beruházás tehát sokkal több, mint egyszerű ingatlanfejlesztés: városszerkezeti, társadalmi és környezeti szempontból is jelentős hozzáadott értéket teremt.

Kiss Ákos, fotó: Mónus Márton

A BudaPart mára a főváros egyik legismertebb új városnegyedévé vált, amely egy korábban elhanyagolt ipari területen jött létre. Mi volt a legnagyobb kihívás egy ekkora volumenű, komplex, vegyes funkciójú városnegyed megtervezésében és kivitelezésében?

A legnagyobb szakmai kihívás talán éppen a komplexitás volt. A BudaPart ugyanis nem csupán egy lakópark vagy egy irodaház, hanem egy teljesen új városrész, ahol emberek élnek, dolgoznak és kikapcsolódnak, mindez közvetlenül a vízpart mellett. A Property Market első és eddigi legnagyobb projektje 2016-ban indult a Lágymányosi-öböl 54 hektáros területén egy maroknyi csapattal. Egy ilyen léptékű, vegyes funkciójú fejlesztésnél kulcsszerepet játszott a precízen kidolgozott masterplan, vagyis az átfogó rendezési terv, amely kijelölte a különböző funkciók helyét, biztosította a kapcsolatot a Kopaszi-gáttal, megtervezte a gyalogos- és kerékpáros hálózatot, és garantálta a hosszú távon is élhető környezet kialakítását.

Kiemelt figyelmet fordítotunk a vízpart ökológiai egyensúlyának megőrzésére, a parkosításra, valamint több mint 1300 fa telepítésére és a Kopaszi-gát élővilágának megőrzésére. A felújított gát 2016 óta látogatható, és a parkosított területek harmonikusan illeszkednek a Duna-part idős fáihoz és élővilágához. Azóta számos új zöldfelületet hoztunk létre, rengeteg őshonos és adaptív (nem inváziós fajú) növény került telepítésre, és egy héthektáros központi parkot is építettünk. A Kopaszi-gát a fejlesztés révén még kedveltebb találkozóhely lett, számos étteremmel, kávézóval és egyéb szolgáltatásokkal bővült.

A BudaPart ma valóban egy „15 perces városként” működik: itt minden alapvető szolgáltatás elérhető gyalogosan, legyen szó élelmiszerboltról, gyógyszertárról, orvosi rendelőről, éttermekről vagy sportolási lehetőségekről.

A fejlesztés keretében eddig nyolc lakóépület épült fel, összesen 1322 lakással és további közel 400 van kivitelezés alatt. A projekt során megvalósult Mol Campus mellett, további három irodaház is elkészült, valamint megnyitott a 198 szobás Radisson Budapest BudaPart szállodánk is. A közlekedési infrastruktúra kiépítése párhuzamosan zajlott az építkezésekkel. Jelenleg is közel 280 ezer négyzetméter ingatlan kivitelezése folyik itt.

A zöldfelületek bővítése továbbra is folyamatosan zajlik, a terület csaknem felét természetközeli formában tartjuk fenn. A kerékpáros infrastruktúra is dinamikusan fejlődik: a 222 tervezett kerékpártámaszból 111 már elkészült, és két MOL Bubi állomás is működik a városnegyedben.

Sokszor halljuk a „zöld”, „okos” vagy „fenntartható” kifejezéseket az ingatlanfejlesztés kapcsán is. A tervezéstől az üzemeltetésig, ezek hogyan valósulnak meg a gyakorlatban?

Ezek a szempontok az összes beruházásunknál abszolút központi szerepet kapnak, hiszen a városi környezet jövője azon múlik, mennyire tudunk hosszú távon is fenntartható rendszereket kialakítani. Minden irodaházunk – a BudaPart GATE, a DOWNTOWN és a BEM Center is – LEED Gold minősítéssel rendelkezik. A BudaPart CITY különlegessége, hogy nemcsak a tervezési, hanem az üzemeltetési fázisban is elérte ezt a szintet. Ez azt jelenti, hogy például a napi működés energiahatékonysága és víztakarékossága nemzetközi sztenderdek szerint igazoltan kimagasló.

A fejlesztések során ma már hőszivattyús és megújuló energiát hasznosító gépészeti rendszereket alkalmazunk, amelyek jelentősen mérséklik az energiafogyasztást. A korszerű hőszigeteléssel ellátott homlokzatok tovább növelik az energiahatékonyságot, míg az intelligens világításvezérlés és a víztakarékos csaptelepek, illetve öntözőrendszerek a fenntartható működést támogatják.

A BudaPart esetében különösen nagy hangsúlyt helyeztünk a természetes környezet megőrzésére. A Kopaszi-gáttal összekötött, mintegy 26 hektáros zöldterület egy ökológiai folyosót alkot, amely nemcsak látványos, de a városi biodiverzitás szempontjából is rendkívül fontos. A Dürer Parknál pedig a meglévő fák és növényállomány jelentős részét sikerült megóvni, a parkosítást pedig őshonos fajokkal egészítettük ki.

Anyavállalatunk ESG-jelentéseiben is olvasható, csoportunk számára kiemelt szerepet kap a karbonlábnyom csökkentése, valamint a fenntartható, átlátható anyagellátási láncok kialakítása. A pozitív visszajelzések és a nemzetközi minősítések azt igazolják, hogy ezek az intézkedések valóban hosszú távon is működőképesek.

Egy ilyen volumenű fejlesztés óhatatlanul hatással van a budapesti lakásárakra, az ingatlanpiaci keresletre, sőt közvetve a város társadalmi szerkezetére is. Hogyan változott a kereslet, és milyen átrendeződést hoztak ezek a projektek a fővárosi ingatlanpiacon?

A projekt kezdetén komoly és komplex vízióra volt szükségünk annak volumene és időtávja miatt is, de nem csak nekünk, hanem a minket bizalmukkal megtisztelő vevőknek, bérlőknek egyaránt.

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelműen mutatják, hogy a magas minőségű fejlesztések iránt továbbra is erős és folyamatos a kereslet.

A BudaPart lakóépületeinél szinte minden esetben 100%-os volt az értékesítés az egyes ütemek lezárultával, de a Dürer Parknál is már az építkezés megkezdése előtt elkelt a lakások több mint egyharmada, a Bem Center is, szinte teljesen megtelt.

A Property Market projektjei közül nemcsak új városnegyedek, hanem építészeti és történeti szempontból is érzékeny fejlesztések születtek. Hogyan lehet biztosítani, hogy az új épületek ne zavarják meg ezt a történeti összhangot, hanem inkább kiegészítsék, erősítsék azt?

Minden fejlesztésünkhöz külön építészeti koncepció készül, amely azt vizsgálja, hogyan tudjuk az adott városrész történeti örökségét tiszteletben tartani és tovább erősíteni. A Dürer Park például közvetlenül a Városliget mellett található, ahol a Sacré Coeur-zárda építészeti műemlékként meghatározza a környezet hangulatát. Ennek megfelelően a kortárs épületek visszafogott formavilágot kaptak, és tudatosan beljebb lettek helyezve a telekhatártól, hogy a történeti homlokzatok továbbra is vizuális fókuszban maradjanak. A zöldfelületek kialakításánál pedig arra törekedtünk, hogy minél természetesebb legyen az átmenet a Városliget irányába. A projekt során eddig két irodaház készült el, jelenleg pedig három újgenerációs lakóépület kivitelezése zajlik.

Kiss Ákos, fotó: Mónus Márton

A BEM Center esetében egy hosszú ideje elhanyagolt, ugyanakkor történetileg értékes épülettömb újult meg, amely ma már egy ötcsillagos szállodának és egy modern irodaháznak ad otthont, egymással szinergiában működve. A BudaPart különlegessége pedig éppen az, hogy a természet közelsége organikusan kapcsolódik a városi szövethez: a Kopaszi-gát élővilága és a park funkciói kölcsönösen erősítik egymást. A MOL Campus ugyan markánsan kiemelkedik Budapest látképéből, de véleményem szerint egy arányos, karakteres új fókuszpont lett, amely méltóképpen tükrözi a város mai dinamikus fejlődését.

A fenntartható és közösségi szempontokon túl hogyan látja: milyen társadalmi hatása van ezeknek a fejlesztéseknek? Mennyire sikerül valódi közösségeket teremteni az új városrészekben?

Ez egy rendkívül fontos tényező számunkra. Mi nem pusztán házakat építünk, hanem valódi városi tereket és közösségi helyszíneket hozunk létre, ahol az emberek találkozhatnak, kapcsolatokat építhetnek, és közösséggé formálódhatnak. Ennek érdekében például a BudaParton város-szociológusokat is bevontunk a közösségi terek tervezésébe, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amely ösztönzi a személyes találkozásokat és a közös élményeket. A lakóktól és az ott dolgozóktól érkező visszajelzések is azt mutatják, hogy ez működik: szeretik, hogy minden helyben elérhető gyalogosan, sok a zöldfelület, és kialakul egyfajta otthonos, élhető légkör. Ez hosszú távon is fenntarthatóbb, mint egy széttagolt városszerkezet, ahol mindenhez autóba kell ülni.

Terveznek-e újabb barnamezős rehabilitációkat Budapesten, illetve akár más magyarországi városokban is? Hogyan látják a Property Market jövőjét a következő tíz év távlatában?

Büszkék vagyunk arra, hogy olyan projekteket valósíthattunk meg, amelyek évtizedek óta elhanyagolt városrészeknek adtak új életet, miközben Budapest látképét és infrastruktúráját is modernizálták. Jelenleg is több budapesti fejlesztés előkészítésén dolgozunk a Market Építő Zrt. vagyonkezelő, beruházó vállalatával a MAM Zrt.-vel közösen.

A fókuszunk továbbra is egyértelműen a barnamezős területek rehabilitációja marad, és érezzük annak a felelősségét is, hogy a prémium szegmens mellett nyissunk a megfizethető lakások irányába, aminek megvalósításában nagyon elkötelezettek a tulajdonosok.

Meggyőződésünk, hogy a jövő városainak kulcskérdése, miként tudjuk a meglévő városszövetet új funkciókkal gazdagítani anélkül, hogy még több zöldmezőt építenénk be.

Más városok irányába is nyitottak vagyunk, már vizsgáljuk a lehetőségeket Debrecenben, Kecskeméten, Pécsen és Szegeden is, hiszen ott is egyre nagyobb az igény a minőségi, zöld, városias fejlesztések iránt. Ezek azonban mindig hosszú előkészítést igényelnek. A következő tíz évben is azon dolgozunk majd, hogy ne csupán lakóépületeket, vagy irodaházakat építsünk, hanem valódi értéket teremtsünk, és olyan közösségeket, városrészeket hozzunk létre, amelyek generációkon át élhetőek maradnak.

A cikk megjelenését a Property Market támogatta.

Címlapkép forrása: MARTON MONUS

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.