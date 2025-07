Incidens Magyarország szomszédjában: ukrán vadászbombázók törtek be a NATO légterébe

A román minisztérium közlése szerint az illegális határátlépést hétfőn hajnali 3-kor hajtották végre az ukrán gépek. A román radarok végig követték a vadászbombázók útját, amelyek Észak-Romániában, Máramaros és Szucsáva régiókban sértették meg a határt.

Az ukrán hatóságok megerősítették: a gépek a nyugat-ukrajnai légibázisokat ért orosz támadások közepette szálltak fel, és menekültek el a repterekről.

Ennek a pánikszerű menekítésnek a során a 12 gépből négy tévedhetett el, és lépte át a román határt.

An Ukrainian SU-27 flying in Romanian airspace They were trying to disperse the airfields4 aircraft of UAF were detected doing this