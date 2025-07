Itt az MNB kamatdöntése!

Keddi ülésén 6,5%-on hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, és a kamatfolyosón sem változtatott. Ezzel tavaly szeptember óta nem módosultak a kamatkondíciók. A döntés megfelelt a várakozásoknak, hamarosan azt is megtudjuk, hogyan indokolja a döntést Varga Mihály.

Utoljára tavaly szeptemberben csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, várható volt, hogy nem most folytatódik a lazítás, hiszen az infláció júniusban 4,6%-ra emelkedett. Nagyrészt emiatt vártak az elemzők egyöntetűen kamattartást a mai üléstől, végül

ezek a várakozások be is igazolódtak.

A szakértők többsége most azt várja, hogy 2025 végén vagy 2026 elején lehet tér egy-két kamatcsökkentésre, utána viszont az árrésstopok várható eltörlése újabb ugrást hozhat az inflációban. Éppen ezért az is lehet, hogy még 2026 végén is a jelenlegi szint környékén lesz az alapkamat.

A várakozásoktól elmaradó gazdasági teljesítmény miatt lehet, hogy indokolt lenne a kamat csökkentése, azonban az utóbbi hónapokban a jegybank vezetése kifejezetten szigorú hangnemet ütött meg. Többek között azt hangsúlyozták, hogy tartósan a jelenlegi kamatkondíciók fenntartása lehet indokolt, illetve addig szóba sem kerülhet a lazítás, amíg az inflációs célsáv (3 plusz-mínusz 1 százalék) alá nem csökken fenntarthatóan az áremelkedési ütem.

Vagyis várhatóan a következő hónapokban is fennmarad a 6,5%-os alapkamat, ami a forint szempontjából kedvező lehet. Az idei első félévben ugyanis nagyrészt a magas magyar kamatszintnek köszönhetően teljesített kimagaslóan a magyar deviza.

A döntést követően délután három órakor jelenik meg az MNB szokásos közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök, melyről a Portfolio élőben tudósít majd.

