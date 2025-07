Lefordultak az európai tőzsdék - Mi történik?

A 4iG Nyrt. és az Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) közösen kidolgozott javaslatot nyújtottak be az AMOS műholdrendszereket üzemeltető és fejlesztő, izraeli tőzsdén jegyzett Space-Communication Ltd. (SpaceCom) kötvényadósságának átfogó rendezésére. A vállalatok közös fellépésének célja a SpaceCom működőképességének és pénzügyi stabilitásának hosszú távú biztosítása - közölte a 4iG.