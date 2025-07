Kiszivárgott: hiába a történelmi bejelentés, hamarosan távozik a világ egyik legerősebb országának vezetője

Japán lapok tudni vélik, hogy az ország miniszterelnöke egy nappal a meglepő vereséget követően ismertette a tanácsadóival, hogy augusztus végén lemond pozíciójából. A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a koalíciós partner Komeito nem szerezte meg a többséget a felsőházban a hétvégi választások során. Az értesülés azért is jött váratlan pillanatban, mivel Tokió és Washington hosszas tárgyalásokat követően hatalmas kereskedelmi megállapodást kötött egymással. A kormányfő éppen az Egyesült Államokkal folyamatban lévő megbeszéléseket nevezte meg korábban az egyik fő okként, hogy miért nem mondott le azonnal a felsőházi vereséget követően.

A jelentések szerint az LDP és Isiba levonták a következtetéseket, és arra jutottak, hogy a vereség egyik oka maga a személye. Szerintük új versenyre van szükség a pártelnöki pozíció megszerzéséhez (ez azért fontos, mivel a pártelnök egyben – nagy eséllyel – a miniszterelnöki széket is megkapja). A jelöltek várhatóan a színfalak mögött mérkőzhetnek meg, kizárólag a párttagok számára lesznek ismertek a részletek.

Az új vezető kiválasztásához új parlamenti ülésszakot kellene összehívni, az új jelöltnek viszont mindkét kamarában meg kellene szereznie a többséget a beiktatáshoz, ám ehhez jelenleg nincs meg a szükséges többség a felsőházban.

A kormánykoalíció nagyobb pártját jelentő LDP-re éppen ezért komoly kihívás vár, hogy olyan konszenzusos, mindenki által elfogadható jelöltet tudjanak állítani, aki az ellenzéki képviselők szavazatait is megkaphatja.

A lemondás elhalasztását az is indokolhatja, hogy az augusztus különös jelentőségűnek ígérkezik Tokió számára, amelyet nem szeretnének kormányválság közben lekoordinálni. A következő hónapban lesz a hirosimai és nagaszaki atombombák ledobásának 80. évfordulója, valamint a második világháború befejezésének jubileumi megemlékezése. A kormányfőre a hónap végén még egy csúcstalálkozó is vár az afrikai országokkal, ez szintén több napos esemény. Várhatóan a kormányfő ezt követően áll félre és jelenti be lemondását.

