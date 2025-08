Megkongatta a vészharangot a szakértő: szintet léptek az orosz dróntámadások, még súlyosabb eszkaláció jöhet

Mostanában Oroszország akár több mint 400 drónt is indít egy éjszaka Ukrajna ellen, míg korábban 80 körül volt ez a szám. A legtöbb drónt a polgári lakosság ellen vetik be, újra és újra lakóépületeket találva el, akár többemeletes házakat is földig rombolva.

Oroszország az elmúlt időben felpörgette a drónok tömeggyártását. A komponensek legnagyobb része Iránból származik, de az iráni technológiát egyre nagyobb mértékben kínaival váltják ki – mondta Lange.

A szakértő szerint Moszkva már több ezer drónt tud gyártani és Ukrajna ellen bevetni havonta.

A cél az, hogy támadó drónokkal és csalidrónokkal túlterheljék az ukrán légvédelmet, és ebben egyre sikeresebbek.

A drónok mellett ballisztikus és cirkálórakétákkal is támadnak.

Különösen riasztó a júliusi fejlemény:

Oroszország akkor először indított el több mint 6000 ilyen „Gerany-2 drónt” egy hónap alatt az ukrán városokra

– mondta Lange.

Ha a Nyugat nem tud gyors segítséget nyújtani a drónok ellen, az a háború újabb eszkalációjához vezethet, és egyre több lakos menekülhet el a városokból – tette hozzá.

Lange szerint nem elég egyfajta rendszert, például Gepard légvédelmi páncélosokat bevetni a drónok ellen, a hatékony védekezéshez többszintű rendszer kell, például elektromos hadviselés, radar- és akusztikus rendszerek a drónrajok felismerésére, vadászdrónok és irányított rakéták. A szakértő szerint ezenkívül nagy hatótávolságú fegyverekre is szükség van, hogy a drónok indítóállomásait tudják támadni orosz területen.

Lange szerint elképzelhető, hogy a rengeteg legyártott drónt Oroszország egyszer majd a Nyugat ellen fogja használni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images